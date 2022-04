Sejm: Konfederacja złożyła wniosek o odrzucenie projektu nowelizacji tzw. ustawy pomocowej

Koło Konfederacji złożyło w środę podczas drugiego czytania wniosek o odrzucenie nowelizacji tzw. ustawy pomocowej. Regulacja zakłada wydłużenie o 60 dni terminu wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy.

W środę na posiedzeniu Sejmu odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Głównym założeniem regulacji jest wydłużenie o 60 dni terminu wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy.

Poparcie dla projektu ustawy zadeklarowały w środę wszystkie kluby parlamentarne, które zaznaczyły, że nie będą składać poprawek do tej nowelizacji. Poparciu dla ustawy wyraziły również wszystkie koła z wyjątkiem Konfederacji, która złożyła wniosek o odrzucenie nowelizacji tej ustawy.

"Czy wyście wszyscy powariowali, czy wy nie widzicie co się dzieje w polskich domach, czy nie widzicie tych kosztów, które Polacy ponoszą. Ponoszą koszty, które są skutkiem drukowania przez was pieniędzy od dwóch lat bez opamiętania. Inflacja, drożyzna szanowni Polacy to jest efekt polityki rządu od dwóch lat drukowania pieniędzy. Wy dzisiaj w tej ustawie chcecie kolejne dziesiątki miliardów złotych drukować. Wszyscy razem, zgodnie. Rząd z lewicowo-liberalną opozycją" - mówił.

Wcześniej Piotr Kaleta (PiS) zwracał uwagę, że ustawa nie budzi kontrowersji. Zwrócił jednak uwagę, że ze względu na dynamiczna sytuację może wymagać licznych nowelizacji. "Wojna jest nieprzewidywalna. Trzeba reagować szybko, z wyprzedzeniem i merytorycznie" - mówił. Podkreślił, że chciałby, żeby ustawa mogła jak najszybciej wyjść z Sejmu do Senatu.

Również Tomasz Szymański (KO) zaznaczył, że szybkie tempo procedowania ustawy wynika z dynamicznej sytuacji. "Przed nami oczywiście kolejne prace, już bardziej pogłębione, które będą efektem głębszych analiz" - mówił. Dodał, że jego klub nie będzie składał poprawek. Zależy nam na tym, żeby ta pomoc mogła trafiać efektywnie i szybko, żeby ta pomoc mogła trafiać do obywateli Ukrainy" - mówił.

Wiesław Szczepański (Lewica) powiedział, że ustawa jest procedowana w ekspresowym tempie. Dodał, że w projekcie uszczegółowiono m.in. kwestie dotyczące wydawania numeru PESEL. Dodał, że jego klub nie ukrywa, że oczekuje na dużą nowelizację, w której miały zostać zawarte poprawki proponowane wcześniej m.in. w Senacie. Mój klub będzie głosował za przyjęciem tej ustawy" - zapowiedział.

Urszula Nowogórska (Koalicja Polska) także zapewniła, że jej klub będzie popierał projekt tej ustawy i nie będzie zgłaszał do niej poprawek. "Mamy nadzieje, że te działania będą działaniami skutecznymi i pozwolą na szybką asymilację i usamodzielnienie obywateli Ukrainy, którzy u nas na terenie RP się znajdują" - mówiła.

Tomasz Zimoch (Polska 2050) wskazywał, że jego koło zwracało uwagę na potrzebę wydłużenia terminu wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy już przy okazji poprzedniej nowelizacji. "Poprzemy oczywiście ten projekt bo ta nowelizacja jest potrzebna tak jak i potrzebna jest ta ustawa" - mówił. Dodał, że jego koło nie będzie składało poprawek.

Agnieszka Ścigaj (Polskie Sprawy) podkreśliła, że ustawa musi być przyjęta. "Nasi obywatele musza mieć wsparcie w tym wyręczaniu trochę państwa jeżeli chodzi o piekę" - mówiła. Dodała, że jej koło poprze nowelizację. Jednocześnie wskazała, że warto zastanowić się nad długotrwałą strategią pomocy razem z samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Robert Kwiatkowski (PPS) podkreślił, że jego koło na pewno tę ustawę będzie popierało. "Oczywiście nie będziemy wnosić żadnych poprawek. Zależy nam na tym, żeby ta ustawa była pocerowana szybko i bez zbędnej zwłoki" - mówił.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakłada, że świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom z Ukrainy będzie wypłacane za okres do 120 dni. To o 60 dni więcej, niż przewidują obecne przepisy. Wysokość takiego świadczenia to 40 złotych za osobę dziennie.

Regulacja zmienia też punkt, który dotyczy danych zamieszczanych we wniosku o świadczenie. Dotychczas należało wpisać "imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada". W nowym brzmieniu to "imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL".

Na środowym posiedzeniu komisji strona rządowa, na prośbę resortu cyfryzacji wprowadziła poprawki, które - jak zaznaczono - mają usprawnić proces nadawania numerów PESEL. Poprawki rozszerzają m.in. zakres gromadzonych danych. "Pierwotne przepisy przewidywały gromadzenie danych obywateli Ukrainy, żeby uszczelnić ten proces musimy mieć dane wnioskodawców, stąd ta poprawka" - argumentowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Zmodyfikowany został także zapis dotyczący porównywania danych z rejestrem PESEL i z rejestrem danych obywateli Ukrainy w zakresie daty wjazdu na terytorium RP. Dostęp do bazy danych ma być zapewniony ministrowi spraw wewnętrznych, ministrowi rodziny, a także wojewodom realizującym zadania wynikające ze specustawy oraz organom gmin.

Ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu - z wyjątkiem przepisu wydłużającego termin wypłaty świadczenia, który wejdzie w życie w dniu ogłoszenia. Przepisy będą obowiązywać z mocą od 24 lutego, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę.