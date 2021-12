Sejm: Kosiniak-Kamysz (PSL) o uprawnieniach covidowych dla pracodawców: minister zdrowia zrzuca odpowiedzialność

Minister zdrowia zrzuca odpowiedzialność na przedsiębiorców i nie wykorzystuje swoich kompetencji – powiedział prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19.

"Po pierwsze pan poseł Hoc przejął rolę ministra zdrowia" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz. Zauważył, że założenia projektu nie rozwiązują też podstawowego problemu - nie zawierają żadnych zachęt do tego, by się szczepić.

"Szanuję staranie posła, ale ten projekt nie rozwiązuje podstawowego problemu. Uważamy, że zachęty dają najlepszy efekt" - powiedział.

Wyjaśnił, że w ramach mobilizowania ludzi do szczepień można by wysłać informację z datą i miejscem zaszczepienia, podobnie jak w Grecji czy USA. Można by też wprowadzić ulgę podatkową dla zaszczepionych. Tymczasem minister zdrowia - jego zdaniem - przerzuca całą odpowiedzialność na przedsiębiorcę, a decyzję o obowiązku szczepień personelu ceduje się na kierownika placówki.

Zasugerował, że przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego powinni projekt zaopiniować jako ustawowe ciało, w którego skład wchodzą reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców. Zadeklarował, że jego ugrupowanie będzie pracować nad tą regulacją.