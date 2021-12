Sejm: Kraska: po 43 mln szczepionek przeciw COVID-19 zgłoszono 16 tys. odczynów

Po podaniu ponad 43 mln szczepionek przeciw COVID-19 odnotowano 16 tys. niepożądanych odczynów, z czego potwierdzonych i zweryfikowanych 13 tys. – poinformował w środę w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Podał, że procentowano najwięcej jest odczynów łagodnych - 85,1 proc. Poważne stanowią 11,5 proc., zaś ciężkie - 3,4 proc.

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych.

"Wiele pytań padło o skalę odczynów. Przytoczę tę statystykę niepożądanych odczynów poszczepiennych, według stanu na drugiego grudnia tego roku. Do tego dnia tych niepożądanych odczynów poszczepiennych w skali kraju było 16 349, z tego potwierdzonych już i zweryfikowanych było 13 276" - przekazał Kraska. 421 niepożądanych odczynów, jako kontynuował, skończyło się hospitalizacją.

"W tych danych, które otrzymaliśmy 103 osoby trafiły i zakończyły leczenie w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć. 78 przypadków zanotowano wstrząsu anafilaktycznego, z czego 22 pacjentów było hospitalizowanych, a 13 trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego" - wyliczył wiceminister.

"Jeśli spojrzymy na zgony - to co jest ważne i często podnoszone, że szczepienia mogą powodować śmierć - to mamy stwierdzone 33 przypadki śmierci, mające zbieżność czasową z wykonaniem szczepienia, czyli w ostępie 14 dni po podaniu szczepienia. Nie ma żadnego potwierdzonego zgonu, który miałby mieć związek z wykonanym szczepieniem" - podkreślił.

Kraska przypominał, że niepożądane odczyny poszczepienne dzielą się na trzy kategorie - łagodne, poważne i ciężkie. Procentowano najwięcej jest tych odczynów łagodnych - 85,1 proc., poważnych - 11,5 proc., zaś ciężkich - 3,4 proc.

"To pokazuje, jak bezpieczne są szczepionki. Wykonano wiele milionów, ponad 43 mln, szczepień. Te szczepienia są bardzo bezpieczne i skuteczne" - akcentował.