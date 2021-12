Sejm: Kraska: w strefie nadgranicznej z Białorusią działa 17 zespołów ratownictwa medycznego

W strefie nadgranicznej, przyległej do granicy państwowej z Białorusią działa 17 zespołów ratownictwa medycznego, stacjonujących w 11 miejscach wyczekiwania – 8 w woj. podlaskim i 3 w woj. lubelskim - poinformował w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Podał, że od 1 sierpnia do 9 grudnia br. zespoły ratownictwa medycznego dysponowane były w obszarach objętych czasowym zakazem przebywania 174 razy do obywateli Iraku, Syrii, Afganistanu, Jemenu i Iranu, z czego 163 zdarzenia zarejestrowano w woj. podlaskim, a 11 w woj. lubelskim. Łącznie zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy 191 obcokrajowcom.

Kraska uczestniczył w Sejmie w posiedzeniu komisji zdrowia, poświęconej informacji resortu na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej - ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej - na terenie objętym stanem wyjątkowym, wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. Posiedzenie odbyło się na wniosek opozycji - KO i Lewica.

Poseł Marek Rutka (Lewica) zwracał uwagę, że wszędzie tam, gdzie doszło do katastrof naturalnych, ale i humanitarnych - w Turcji, Gruzji, Nepalu, Haiti - z błyskawiczną pomocą ruszali polscy medycy i ratownicy.

"Nie inaczej było w przypadku zaostrzenia się kryzysu humanitarnego na terenach w sąsiedztwie granicy polsko-białoruskiej. Medycy, ratownicy, wolontariusze kierowani odruchem serca i solidarnością, ale przede wszystkim człowieczeństwem ruszyli ludziom z pomocą" - wskazał poseł Rutka.

Podał, że wniosek o wpuszczenie do strefy stanu wyjątkowego medycy złożyli już 24 września, a jeszcze tego samego dnia 21 ratowników złożyło wniosek do MSWiA o umożliwienie wjazdu do strefy, ale jej nie otrzymali. "To, że karetki grupy +Medycy na granicy" nie zostały wpuszczone do strefy stanu wyjątkowego nie znajduje żadnego uzasadnienia i nie da się w żadne sensowny sposób wytłumaczyć" - akcentował Rutka.

Przekonywał, że gdyby pozwolono chętnym medykom działać przy granicy skala cierpienia ludzi i dramatów byłaby mniejsza. Rutka pytał, dlaczego polscy medycy i ratownicy mogą działać w różnych regionach świata, na różnych kontynentach, na terenach objętych kataklizmami, ale nie mogą nieść pomocy w Polsce, 240 kilometrów od Sejmu, gdzie obraduje komisja.

Monika Rosa (KO) uzupełniając uzasadnienie wniosku o zwołanie komisji zwracała uwagę, że ze względu na warunki atmosferyczne, osób, które będą wymagały pomocy w rejonie przygranicznym będzie coraz więcej. Wskazywała, że są wśród nich także kobiety i dzieci. Podkreślała, że dzięki organizacjom pozarządowym można ograniczyć skalę kryzysu. "Nie mówimy o kwestiach politycznych, o ochronie polskiej granicy, o reżimie Łukaszenki. Mówimy tylko i wyłącznie o tym, że w lasach chorują, głodują i umierają ludzie" - mówiła.

Posłanka pytała m.in., ile osób umarło w lasach i szpitalach, po przedostaniu się przez granicę. Rosa podała, że w środę wieczorem policjanci przeszukali punkt pomocy humanitarnej prowadzony na Podlasiu przez Klub Inteligencji Katolickiej. "Rozumiem, że komisja nie zajmie się tym tematem, ale chcę wyrazić oburzenie, jak to jest możliwe, że funkcjonariusze zrobili nalot na punkt pomocowy, zarekwirowali komputery, telefon" - powiedziała. Przekonywała, że tylko współpraca instytucji państwa, wolontariuszy, organizacji pomocowych pozwoli kryzys humanitarny zatrzymać.

Wiceminister Kraska przekazał, że zasady działania systemu państwowego ratownictwa medycznego w strefie objętej czasowym zakazem przebywania są analogiczne, jak na pozostałym terenie kraju.

"Szpitalne oddziały ratunkowe, dyspozytorzy medyczni i załogi zespołów ratownictwa medycznego wykonują działania i zapewniają pomoc każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, według zasad opisanych w ustawie o PRM i wydanych do niej aktów wykonawczych" - wskazał.

"Z uwagi na wprowadzony zakaz wojewodowie podjęli działania wprowadzające wzmożenie nadzoru nad pracą dyspozytorów medycznych w celu poprawy jakości obsługi zgłoszeń alarmowych, a także zapobieżeniu występowania niepożądanych zdarzeń, w szczególności w przypadku zgłoszeń, gdy zachodzi podejrzenie o złamanie obowiązującego prawa. W każdym takim przypadku dyspozytor ma obowiązek powiadomienia odpowiednich służb" - podał.

Kraska poinformował, że strefę nadgraniczną, przyległą do granicy państwowej z Białorusią, swoim obszarem działania obejmuje łącznie 17 zespołów ratownictwa medycznego, stacjonujących w 11 miejscach wyczekiwania - 8 w woj. podlaskim i 3 w woj. lubelskim.

"Jeśli jest możliwość dotarcia do poszkodowanego zespół ratownictwa medycznego jest niezwłocznie dysponowany. Wielokrotnie jednak zdarzają się sytuacje, w których ze względu na warunki terenowe nie ma możliwości dotarcia ambulansem na miejsce zdarzenia" - wskazał, zaznaczając jednocześnie, że w takich przypadkach system państwowego ratownictwa współpracuje z innymi służbami.

Wiceminister poinformował, że zgodnie z danymi pozyskanymi z systemu wspomagania dowodzenia PRM za okres od 1 sierpnia do 9 grudnia br. - zespoły ratownictwa medycznego dysponowane były do obywateli Iraku, Syrii, Afganistanu, Jemenu i Iranu w obszarach objętych czasowym zakazem przebywania łącznie 174 razy, z czego 163 zdarzenia zarejestrowano w woj. podlaskim, a 11 w woj. lubelskim.

"Łącznie zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy 191 obcokrajowcom" - podał. Przekazał też, że z map wynika, iż czas dojazdu zespołów na miejsce zdarzenia wynosił w granicach 20 minut, zaś dotarcia zespołów do szpitalnych oddziałów ratunkowych w granicach 30 minut. Kraska podał, że do szpitali trafiają nielegalni migranci, znajdowani w lasach po przekroczeniu wbrew przepisom granicy, dowiezieni przez straż graniczną, policję lub załogę pogotowia.

Kaja Filaczyńska, lekarka, członkini "Medycy na granicy" podała na posiedzeniu komisji, że w czasie działania w rejonie przygranicznym, poza strefą, grupa udzieliła pomocy ponad 141 osobom dorosłym i 78 dzieci. "W trakcie naszego działania współpracowaliśmy zarówno z lokalnymi szpitalami, lekarzami, systemem ratownictwa i osobami wolontariacko świadczącymi pomoc" - podała.

Filaczyńska wskazała że zasady udzielania pomocy nie są takie, jak na reszcie kraju, bo na Podlasiu dyspozytorzy pytają o narodowość i status prawny osoby poszkodowanej. Zwracała uwagę, że osoby wymagające pomocy cierpiały głownie z powodu warunków w jakich przebywały m.in. z wychłodzenia, braku dostępu do wody pitnej i jedzenia.

"Medycyna uprawiana na tamtych terenach jest medycyną pola walki. Jest to medycyna, która się cofa w czasie. Udzielając tam pomocy mieliśmy do czynienia ze stanami, o których czytaliśmy w książkach z historii medycyny np. zmianach martwiczo-ropnych, powstających na skutek wychłodzenia, urazów i wilgoci" - mówiła lekarka.

Przekonywała, że stanom, w jakich było wielu pacjentów grupy "Medycy na granicy" bardzo łatwo zapobiegać. "Wystarczy zapewnić ciepło, wodę i jedzenie" - stwierdziła. Medycy zwracali uwagę na skalę przemocy po stronie białoruskiej, i to, że odsyłając tam migrantów skazujemy ich na cierpienie - bicie i bardzo złe warunki.

Także zastępczyni RPO Hanna Machińska mówiła na posiedzeniu komisji, że sytuacje w terenie przygranicznym są dramatyczne, zarówno jeśli chodzi o stan osób znajdowanych w lasach, jak i tych przebywających w placówkach Straży Granicznej i strzeżonych ośrodkach. "Pomoc medyczna, pomoc lekarska jest absolutnie niewystarczająca. W tej chwili coraz więcej osób potrzebuje też wsparcia psychiatrycznego" - akcentowała.

Machińska poinformowała, że Rzecznik Praw Obywatelskich skierował, objęty klauzulą, raport do premiera. Podała również m.in., że RPO zajmuje się sprawą dotyczącą sytuacji związanej z przeszukaniem placówki KIK.