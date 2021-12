Sejm: Latos w imieniu wnioskodawców: apeluję o merytoryczną dyskusję nad funduszem

Zabierając głos w imieniu wnioskodawców projektu ustawy o funduszu kompensacyjnym szczepień poseł Tomasz Latos (PiS) zaapelował w środę w Sejmie o merytoryczną dyskusję i sprawne procedowanie. W naszych rękach jest odpowiedzialność za zdrowie obywateli - akcentował.

Chodzi o nowy projekt zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. W Sejmie trwa pierwsze czytanie poselskiego projektu o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych.

"Mam nadzieję, że po zakończeniu tego punktu, będziemy koncyliacyjnie, sprawnie, pracować nad tym projektem w komisji zdrowia, po to, abyśmy w dniu jutrzejszym mogli odbyć drugie czytanie, a następnie trzecie czytanie i przyjąć to rozwiązanie, co do którego, przynajmniej założeń, nie było żadnych uwag, zastrzeżeń" - powiedział poseł.

Dodał, że ma świadomość pewnych niedoskonałości, które są w projekcie i zapewnił, że jest otwarty na dyskusję wokół szczegółowych zapisów.

"Pamiętajmy, że w naszych wspólnych rękach, również za pośrednictwem takich relatywnie wąskich projektów, jest wspólna odpowiedzialność za życie i zdrowie obywateli" - podkreślił Latos.