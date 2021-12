Sejm: Lubczyk (KP): Rekompensaty za NOP to krok w dobrym kierunku, ale to wciąż za mało

Rekompensaty za niepożądane odczyny poszczepienne to krok w dobrym kierunku, ale to wciąż za mało - powiedział w Sejmie poseł Koalicji Polskiej Radosław Lubczyk. Równocześnie zaznaczył, że rząd nie radzi sobie z pandemią.

W Sejmie odbywa się pierwsze czytanie poselskiego projektu o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych.

Poseł zabierając głos w imieniu klubu parlamentarnego Koalicji Polskiej zaznaczył, że "fundusz to krok w dobrym kierunku, ale wciąż to za mało". Zaznaczył, że jego klub poprze ten projekt, ale w drugim czytaniu złoży poprawkę, by świadczeniem kompensacyjnym objąć również personel medyczny uczestniczący w leczeniu chorych na COVID-19, a nie tylko osoby, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne.

Przypomniał, że "tożsamy projekt został złożony kilka miesięcy temu", jak również w poprzedniej kadencji Sejmu, ale został wtedy zamrożony. Zaznaczył, że z procedowanego aktualnie projektu poselskiego usunięto przepisy mówiące m.in. o karach za "okłamanie sanepidu".

"Cały projekt został odchudzony z 40 stron do zaledwie 16. A z 34 stron uzasadnienia pozostało 14. Obecnie jego treść obejmuje jedynie zapisy o odszkodowaniach rekompensacyjnych niepożądanych odczynów poszczepiennych" - powiedział.

Równocześnie zauważył, że rząd nie radzi sobie pandemią. Przypomniał, że od dłuższego czasu mamy dziennie ponad 20 tys. nowych zakażeń, a z powodu COVID-19 umiera około 500 osób. Dodał, że od początku epidemii odnotowano już ponad 85 tys. zgonów, "to tak, jakby zniknęła ludność całkiem dużego miasta".

"To wręcz katastrofalne statystyki. To pokazuje, że nasz kraj nie radzi sobie z epidemią, a właściwie rząd nie radzi sobie z epidemią, a odpowiedzialność za ten stan rzeczy spływa tylko i wyłącznie na rządzących, którzy nie słuchają się ekspertów i lekarzy, a klęczą przed grupami antyszczepionkowymi w obawie o utratę poparcia wyborców i spadające notowania" - powiedział.

Zaznaczył, że powinno się zakończyć "politykę uległości wobec ludzi, którzy nie znają się na medycynie, a prawdy objawione przyjmują na tzw. chłopski rozum".