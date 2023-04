Sejm: Maląg: dzięki działaniom rządu PiS zwiększyły się nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Dzięki działaniom rządu PiS, zwiększyły się nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. W 2015 r. kwota nakładu wynosiła ponad 15 mld zł, a obecnie ponad 40 mld zł – powiedziała w piątek w Sejmie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

W piątek po południu Sejm rozpoczął pierwsze czytanie rządowego projektu o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnością i obywatelskiego projektu, który przewiduje podwyższenie renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia.

"Jesienią 2015 r. to rząd Prawa i Sprawiedliwości zaproponował Polsce nową wizję polityki społecznej. Wizję opierającą się przede wszystkim na wsparciu drugiego człowieka, wsparciu polskich rodzin i wsparciu osób niepełnosprawnych" - powiedziała minister Maląg.

"Działamy wspólnie na rzecz wyrównania szans osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, ponieważ zależy nam na aktywnym uczestnictwie tych osób w życiu społecznym w całej rozciągłości" - mówiła.

Wskazała, że dzięki działaniom rządu PiS zwiększyły się nakłady na wsparcie osób z niepełnosprawnościami. "To jest niekwestionowane. W 2015 r. kwota ta wynosiła ponad 15 mld zł, a obecnie ponad 40 mld zł" - podała.

Minister wskazała również, że został utworzony fundusz solidarnościowy, dzięki któremu realizowana jest opieka wytchnieniowa, asystencja osób niepełnosprawnych, a także tworzone są centra opiekuńczo-mieszkalne.

"Wprowadziliśmy również świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to pobiera 592 tys. osób. W latach 2019-2023 do tego momentu zainwestowaliśmy na ten cel 14,5 mld zł" - mówiła.

"Podwyższyliśmy także świadczenie pielęgnacyjne. W 2015 r. wynosiło 1200 zł, a od 1 stycznia br. świadczenie to wynosi 2458 zł. Jest ono waloryzowane i odprowadzane są składki" - dodała.

Szefowa MRiPS podkreśliła, że rząd stara się, aby osoby z niepełnosprawnościami miały prawo do godnego i niezależnego życia. "Tak samo ich opiekunowie" - zaznaczyła.

"Rząd PiS ma w sercu przede wszystkim politykę prorodzinną, wsparcie rodzin i wsparcie osób niepełnosprawnych" - powiedziała.

"Dbamy również o to, aby osoby niepełnosprawne pracujące i pracodawcy, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, dostawali również odpowiednie wsparcie. Zależy nam, aby aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych była jak najwyższa" - dodała.

"Dlatego w strategii na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, założyliśmy sobie ambitny cel. Założyliśmy, że aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych wzrośnie do 45 proc. Obecnie jest to 35 proc." - wyjaśniła.

"Ten temat jest dla nas bardzo ważny, dlatego podejmujemy działania kompleksowo, bo kompleksowe i systemowe wsparcie (...) jest naszym drogowskazem do konkretnych działań, które będziemy podejmować" - podsumowała.