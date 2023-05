Sejm: Na komisji o transmisji i promocji Europejskich Igrzysk Kraków – Małopolska 2023

Ponad 150 godzin relacji ze wszystkich 27 dyscyplin zostanie na żywo pokazanych w TVP w trakcie 12 dni Europejskich Igrzysk Kraków – Małopolska 2023 - zapowiedziała podczas posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki dyrektor Biura Programowego TVP Aneta Woźniak.

Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki rozpatrzyła w środę informację na temat transmisji i promocji Europejskich Igrzysk Kraków - Małopolska 2023.

Jak relacjonowała dyrektor Biura Programowego TVP Aneta Woźniak Igrzyska będą transmitowane przez TVP1 i TVP Sport w dniach od 21 czerwca do 2 lipca. "W trakcie 12 dni w Telewizji Polskiej zostanie na żywo pokazanych ponad 150 godzin relacji ze wszystkich 27 dyscyplin. TVP1 pokaże ceremonie otwarcia i zamknięcia Igrzysk oraz m.in. dwie najbardziej popularne dyscypliny w naszym kraju, czyli lekkoatletykę i skoki narciarskie. Dodatkowo każdego dnia w paśmie wieczornym wyemitujemy specjalny program podsumowujący rywalizację danego dnia" - powiedziała.

"TVP Sport natomiast będzie w pełni zaangażowany w to wydarzenie, transmisje będą rozpoczynały się ok. 8-9 rano i trwały aż do 22.30. Relacje zakończy podsumowujący dzienne zmagania serwis informacyjny Sportowy Wieczór. Telewizja Polska na bieżąco informuje o Igrzyskach Europejskich i promuje je. Informacje o wydarzeniu znajdują się w serwisach sportowych i serwisach informacyjnych TVP. Od kilku dni na antenach głównych oraz tematycznych są emitowane spoty o Igrzyskach Europejskich. Do 23 maja na antenach TVP1, TVP2, TVP ABC, TVP Dokument, TVP HD, TVP Historia, TVP Info, TVP Kobieta, TVP Kultura, TVP Nauka, TVP Sport, TVP Wilno, TVP3 i ośrodki wyemitowano ponad 401 spotów promujących Igrzyska Europejskie" - wymieniała.

TVP Info - jak wskazała Woźniak - relacjonuje przygotowania oraz będzie relacjonować przebieg Igrzysk na bieżąco w codziennych serwisach informacyjnych i sportowych. Powstanie również specjalna zakładka poświęcona Igrzyskom, w której będzie można znaleźć m.in. najważniejsze informacje, newsy, program zawodów i program telewizyjny czy skład reprezentacji Polski.

Dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski dodał, że zespół TVP Sport od dłuższego czasu współpracuje z organizatorami Igrzysk, a w produkcję w tej chwili jest już zaangażowanych ponad 200 osób. "Do tej pory w Polsce tak dużego wydarzenia sportowego i tak dużego wyzwania logistyczno-produkcyjnego nie było. Główne studio Telewizji Polskiej znajdzie się w Krakowie, poza tym mamy studia na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie odbędzie się lekkoatletyka oraz na skoczni w Zakopanem, gdzie będą skoki narciarskie. Naszym priorytetem jest przede wszystkim pokazanie rywalizacji Polaków (...) W zdecydowanej większości aren, gdzie będą miały miejsce zmagania powstanie sygnał streamingowy, który będzie również dostępny na naszej platformie tvpsport.pl" - opowiadał.

Jak zapowiedział dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia Paweł Kwieciński nadawca radiowy również będzie informować o Igrzyskach. "Mamy taką złotą zasadę, że jesteśmy tam, gdzie są nasi sportowcy. Na antenach głównie Programu Pierwszego, ale też Programu Trzeciego, Polskiego Radia 24 oraz Czwórki podczas audycji będziemy informować o wszystkich wydarzeniach. Za pośrednictwem Informacyjnej Agencji Radiowej informacje z igrzysk będą docierać do 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Włączamy się więc bardzo aktywnie" - zaznaczył.

"Pod koniec zeszłego roku była w mediach kampania reklamowa dotycząca Igrzysk Europejskich. Pierwsza tura obejmowała spoty promocyjne w programach grupy Polsat - 271 emisji, które dotarły mniej więcej do 11,5 mln odbiorców. Druga tura to były spoty promujące wolontariat w czasie igrzysk w dwóch ostatnich tygodniach zeszłego roku, zarówno w programach Telewizji Polskiej i w programach komercyjnych. Wyemitowano łącznie 1117 spotów, kampania dotarła do blisko 21 mln odbiorców" - mówiła naczelnik Wydziału Kontroli, Koncesji i Sprawozdawczości w Departamencie Monitoringu w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji Monika Trochimczuk.

Główne założenia strategii marketingowej przedstawił też p.o. dyrektora Departamentu Marketingu i Komunikacji Polskiej Organizacji Turystycznej Krzysztof Steiman. "Opieraliśmy się głównie na turystyce aktywnej, związane jest to przede wszystkim z dyscyplinami sportów, później jest turystyka kulinarna, bo turyści muszą też coś zjeść, city breaks, bo oprócz Krakowa chcemy, żeby zobaczyli także inne miasta. Czwarty filar to dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze dla turystów, a klamrą spinającą jest bezpieczeństwo, głównie chodzi o sytuację geopolityczną i postcovidową. Na tych filarach opierał się nasz przekaz" - powiedział.

Członkowie komisji rozpatrzyli także informację na temat roli mediów publicznych w popularyzacji sportu i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem programów dla dzieci i młodzieży.

Dyrektor Biura Programowego TVP zaznaczyła, że sport jest ważnym elementem oferty programowej Telewizji Polskiej prezentowanej w ramach programów ogólnopolskich, regionalnych oraz w programie wyspecjalizowanym TVP Sport. "TVP Sport jest jedynym powszechnie dostępnym kanałem sportowym nadawanym w jakości HD w naziemnej telewizji cyfrowej. Przez Telewizję Polską realizowane są transmisje i relacje z najważniejszych imprez rangi mistrzowskiej, ale także z szerokiego spektrum dyscyplin sportowych (...), w tym niszowych. Daje to widzom TVP możliwie pełny obraz wydarzeń sportowych w kraju i na świecie" - zaakcentowała Woźniak.

"W roku minionym w doborze oferty sportowej kładziono nacisk na audycje sportowe służące nie tylko zademonstrowaniu sprawności fizycznej i woli rywalizacji oraz indywidualnego lub zespołowego sukcesu, ale przede wszystkim na ich funkcję integracyjną, sprzyjającą spójności społecznej, rozbudowującą zainteresowania aktywnością fizyczną i kształtującą postawy prozdrowotne, szczególnie dla dzieci i młodzieży (...). Sukcesy polskich sportowców prezentowane i komentowane w programach TVP w sposób bezpośredni przekładają się na wzrost zainteresowania daną dziedziną sportu i zachęcą do jej uprawiania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku młodych widzów zainteresowanych sportem, dla których sławni mistrzowie są inspiracją, przyczyniają się do tego także audycje przedstawiające sylwetki polskich sportowców" - mówiła.

"Poza transmisjami z zawodów różnych dyscyplin sportu w programach TVP emitowane były także serwisy sportowe, magazyny tematyczne, magazyny publicystyczne prezentujące tematykę sportową. Ważną częścią oferty sportowej są transmisje z zawodów sportowców z niepełnosprawnościami. Szczególne miejsce w ofercie sportowej TVP zajmuje też sport regionalny" - podkreśliła Woźniak wskazując, że starania TVP w zakresie przygotowania i zaprezentowania najciekawszej oferty sportowej zostały docenione przez widzów i w minionym roku TVP Sport był "zdecydowanym liderem na rynku sportowych kanałów telewizyjnych w Polsce".

Dyrektor Departamentu Mediów Publicznych w KRRiT Hubert Banasiak dodał, że Rada przygotowała opracowanie w oparciu o materiał uzyskany z 19 spółek mediów publicznych. "W ramach realizowania misji publicznej spółki są zobowiązane do popierania działalności w zakresie sportu, kształtowania postaw prozdrowotnych oraz propagowania i upowszechniania sportu. Z tego materiału wynika, że w każdej spółce te zadania i powinności były realizowane" - powiedział.