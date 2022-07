Sejm na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu ma pracować m.in. nad projektem ustawy o dodatku węglowym

Sejm w środę rozpocznie posiedzenie, posłowie mają pracować m.in. nad projektem ustawy o dodatku węglowym w wysokości 3 tys. zł. Ponadto izba ma się zająć też przepisami zaostrzającymi kary za przestępczość środowiskową, projektem o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami.

Sejm w ramach jednego posiedzenia ma obradować przez cztery dni - przez trzy w tym tygodniu, czyli od środy do piątku. Po tym ma nastąpić dwutygodniowa przerwa i posiedzenie ma zostać dokończone w piątek, 5 sierpnia.

Zgodnie z harmonogramem obrad, posłowie rozpoczną prace od przeprowadzenia drugiego czytania rządowego projektu nowelizacji Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Prawo o prokuraturze. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości głównym celem projektu jest umożliwienie ścisłej współpracy między polskimi śledczymi a Prokuraturą Europejską. Propozycja odnosi się także do kadr w Prokuraturze Krajowej, co krytykuje opozycja. Krytyka odnosi się przede wszystkim do krótkiego zapisu dotyczącego Prawa o prokuraturze stanowiącego, że "powołanie i odwołanie dyrektora i zastępcy dyrektora departamentu lub biura PK oraz naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych, jak również powierzenie pełnienia obowiązków w tym zakresie, należy do wyłącznej kompetencji Prokuratora Krajowego".

Sejm zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Projekt zakłada, że banki będą musiały zwrócić koszt zabezpieczenia, które pobierają od klientów do czasu dokonania wpisu hipoteki. W dołączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji wyliczono, że po wejściu w życie nowej regulacji banki stracą rocznie ok. 438 mln zł, czyli 4,8 mld zł w ciągu 10 lat. Taką samą kwotę zaoszczędzą gospodarstwa domowe.

Posłowie mają też przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dodatku węglowym, którego wysokość - jak mówiła we wtorek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa - wyniesie 3 tys. zł. Dodatek węglowy zastąpi ustawę o maksymalnej cenie węgla na poziomie 996,60 zł. Jak zapowiedziała Moskwa, dodatek będzie wypłacany w wysokości 3 tys. zł na odbiorcę, na każde gospodarstwo domowe, które jest zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub złożyło wniosek ze wskazaniem źródła ogrzewania opartego o węgiel. "Nie ma żadnych kryteriów dochodowych, czyli każdy, kto taki piec ma, taki wniosek może złożyć" - dodała. Minister zapewniła, że zaraz po wejściu w życie ustawy, chętni będą mogli składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego i będzie można je składać do 30 listopada. Gminy będą miały 30 dni na jego wypłacenie - zaznaczyła.

Drugie czytanie projektu zaplanowano na czwartek.

Posłowie będą również kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Projekt zakłada m.in. zaostrzenie kar w kodeksie karnym za nielegalny import odpadów niebezpiecznych, zaśmiecanie, podpalanie wysypisk i inne umyślne przestępstwa przeciwko środowisku. Wśród zmian jest m.in. zapłata nawiązki na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 10 mln zł przez podmioty importujące nielegalnie niebezpieczne odpady. W przypadku zaśmiecania pól, łąk czy lasów ma obowiązywać "obligatoryjność ich uprzątnięcia", a mandaty - zostać zwiększone do 5 tys. zł.

Projekt przewiduje również m.in. podniesienie kary za m.in. zanieczyszczenie wody, powietrza lub powierzchni ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym, jeśli może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym - w znacznych rozmiarach. W takim przypadku grozić będzie kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Kolejny punkt obrad to projekt zmian w Regulaminie Sejmu, który zakłada, że Sejm i komisje będą mogły pracować zdalnie również w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego. Z inicjatywą zmian w przepisach dotyczących pracy izby wystąpiło Prezydium Sejmu. Obecnie Sejm, komisje i podkomisje mogą pracować zdalnie w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej albo stanu wojennego. Od 16 maja obowiązujący w Polsce od 20 marca 2020 r. stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego.

Posłowie mają też przeprowadzić drugie czytanie projektu ustawy o usprawnieniu inwestycji CPK, zakładający m.in. przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" w spółkę akcyjną, gdzie Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem.

Projekt przewiduje również szereg zachęt dla mieszkańców do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej (czyli przed wywłaszczeniem). Według założeń ustawy, w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) spółka CPK może podwyższyć cenę nabycia, powiększając wartość rynkową nieruchomości - o 10 proc. w przypadku gruntu i 20 proc. w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo dla lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności.

Kolejne założenie projektu to ustanowienie renty w związku z zaprzestaniem działalności rolniczej. Jest to rozwiązanie wprowadzone na wniosek mieszkańców. Może ona być ustanowiona dla osoby, która 30 czerwca 2021 r. była właścicielem nieruchomości na obszarze, na którym będą miały zastosowanie szczególne zasady nabywania nieruchomości, przed sprzedażą nieruchomości dla CPK była ubezpieczona w KRUS oraz zaprzestała prowadzenia działalności rolniczej w związku ze zbyciem nieruchomości na rzecz CPK. Wysokość renty będzie uzależniona od wieku danej osoby. Jej wysokość będzie kształtowała się: od równowartości najniższej emerytury rolniczej (obecnie 1338 zł brutto) do wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę (3010 zł brutto).

Sejm ma też kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy mającej wzmocnić bezpieczeństwo gazowe państwa w związku z sytuacją na rynku gazu. Zgodnie z projektem do końca 2027 r. przedłużony ma zostać obowiązek zatwierdzania przez Prezesa URE taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego. Projekt zakłada również zawieszenie tzw. obliga giełdowego - obowiązku sprzedaży gazu przez giełdę - w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego, lub możliwość zmiany w 2022 i w 2023 r. przez ministra właściwego ds. energii poziomu tego obliga. Zakłada się także wprowadzenie możliwości ogłaszania przez ministra na czas określony stanu kryzysowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu.

Sejm ma też kontynuować prace nad przygotowanym przez resort sprawiedliwości projektem nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, który był zapowiadany jesienią zeszłego roku jako jeden z filarów kompleksowej reformy dotyczącej zakładów karnych i kwestii odbywania kar nazwanej "Nowoczesne Więziennictwo". Projekt ma polepszyć warunki bezpieczeństwa więzień oraz ochronę przed sprawcami najcięższych przestępstw, a także poszerzyć stosowanie systemu dozoru elektronicznego.

Proponowana reforma zakłada m.in. wyeliminowanie wezwania skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym i wprowadzenie zasady wydawania przez sąd w każdym przypadku polecenia zatrzymania i doprowadzenia do aresztu każdego skazanego na karę pozbawienia wolności, bez uprzedniego wzywania skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie. Zmiany przewidują też poszerzenie i usprawnienie stosowania dozoru elektronicznego dla sprawców lżejszych przestępstw. Nowe przepisy wprowadzą zasadę udzielania świadczeń zdrowotnych więźniom z zachowaniem reguł obowiązujących wszystkich pacjentów.

Posłowie mają też wysłuchać sprawozdania komisji finansów ws. sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2021 r. wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli. Sejm ma również zapoznać się ze sprawozdaniem z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2021 r.

Projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej to kolejny punkt obrad. Propozycje przepisów przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zakładają, że podwyższona zostanie wysokość wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka z 2168,76 zł na 3100 zł. Wynagrodzenie to będzie waloryzowane. Projekt zakłada też możliwość powrotu do dotychczasowej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej osoby, która opuściła już te formy pieczy i rozpoczęła proces usamodzielniania, jednak z różnych powodów chciałaby tam wrócić. Ułatwiony zostanie też proces adaptacji dziecka, w szczególności dziecka starszego (powyżej 7 lat), w nowej rodzinie adopcyjnej.

W piątek posłowie mają w bloku głosowań dokonać m.in. wyboru członków Rady Mediów Narodowych. W skład RMN wchodzi pięć osób - trzy wybrane przez Sejm i dwie powołane przez prezydenta spośród kandydatów zgłoszonych przez dwa największe kluby opozycyjne. Kadencja obecnej RMN mija 22 lipca 2022. Klub Prawa i Sprawiedliwości do Rady zgłosił Joannę Lichocką, Krzysztofa Czabańskiego i Piotra Babinetza.

Posłowie mają też wysłuchać m.in. informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w 2021 r., sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2021 r., informacji z działalności Rady Mediów Narodowych w 2021 r. oraz sprawozdania z działalności NIK w 2021 r.

W piątek, 5 sierpnia zaplanowano szereg głosowań m.in. na stanowiskami i poprawkami Senatu do szeregu ustaw, w tym do nowelizacji Karty Nauczyciela oraz nowelizacji Kodeksu karnego, do noweli ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy o finansach publicznych.