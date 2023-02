Sejm nie zgodził się na odebranie immunitetu Sławomirowi Nitrasowi, Magdalenie Filiks oraz Joannie Scheuring-Wielgus

Sejm nie zgodził się w środę na uchylenie immunitetu posłom: Sławomirowi Nitrasowi (KO,) Magdalenie Filiks (KO) oraz Joannie Scheuring-Wielgus (Lewica). Za uchyleniem immunitetu posłom opowiedziała się wcześniej sejmowa komisja.

Sejm wyraża zgodę na uchylenie immunitetu, czyli wyraża zgodę na pociagnięcia posła do opowiedzialności karnej, bezwzględną większością ustawowej liczby posłów - czyli większością 231 głosów "za". Wszystkie trzy wnioski nie uzyskały wymaganej większości - zostały poparte przez 227 posłów (z klubu PiS oraz przez posła niezrzeszonego Łukasza Mejzę). Przeciw wnioskom głosowały ugrupowania opozycyjne. Wstrzymywało się dwóch posłów z koła Kukiz'15.

Wcześniej, w trakcie sejmowej debaty, poseł PiS Krzysztof Tchórzewski w imieniu Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych przedstawiał pozytywną opinię dotyczącą wniosku o zgodę do pociągnięcia odpowiedzialności karnej wobec posła KO Sławomira Nitrasa. Chodziło o sprawę z października 2020 roku, kiedy to Nitras miał popchnąć na sali plenarnej Sejmu posła PiS Wiesława Krajewskiego. Nitras oświadczył, że zarzuty wobec niego są absurdalne. "Czuje się absolutnie niewinny i udowodnię to w sądzie" - mówił. Zarzucał też, że jest przez obecną władzę nękany.

Zbigniew Dolata (PiS) podczas debaty przedstawił pozytywną opinię komisji ws. posłanki Magdaleny Filiks, która miałaby zostać pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za wykroczenie. Filiks w odpowiedzi podkreślała, że wniosek dotyczy tego, że miała brać udział w wywieszeniu transparentu z napisem: "Czarnek = mrok polskiej edukacji". "To jest polityczna hucpa" - oceniła i zarzuciła obecnej władzy, że jest opresyjna. Ponadto - jak sama relacjonowała - zarzuca jej się utrudnianie legitymowania, co - jak oświadczyła - nie miało miejsca, a także, że użyła wulgarnego słowa.

Poseł PiS Jarosław Zieliński przedstawił w imieniu Komisji pozytywną opinię ws. wniosku Łukasza Piebiaka wobec posłanki Lewicy Joanny Scheuring-Wielgus o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej. Jak relacjonował Zieliński, podczas debaty nad wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry 15 lipca 2020 roku Scheuring-Wielgus zarzuciła ówczesnemu wiceministrowi Piebiakowi, że "był głową układu, którego celem było szukanie haków na sędziów i prokuratorów", czym mogła narazić go na utratę zaufania publicznego do pełnienia urzędu sędziego.

Scheuring-Wielgus powiedziała natomiast, że w sprawie zarzutów wobec ówczesnego wiceszefa MS ukazał się szereg publikacji w ogólnopolskich mediach, a przeciw Piebiakowi wypowiadały się osoby określane jako jego współpracownicy, a sam Piebiak ostatecznie złożył rezygnację ze stanowiska w resorcie sprawiedliwości, więc miała prawo do takich ocen. "Chyba nikt się nie podaje do dymisji bez powodu" - powiedziała posłanka Lewicy.