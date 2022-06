Sejm nie zgodził się na wniosek Senatu o odrzucenie nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej

Sejm nie zgodził się w środę na odrzucenie nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej, o co wnosił w uchwale Senat. Nowela, według Rady Ministrów, ma pozwolić na ponowną weryfikację pracowników służby zagranicznej, zwłaszcza tych, którzy studiowali poza krajami sojuszniczymi.

Za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 228 posłów, przeciw - 226, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sejm uchwalił nowelizację pod koniec kwietnia; w połowie maja Senat opowiedział się za jej za odrzuceniem. Sprawozdawca senackiej komisji spraw zagranicznych i UE Bogdan Klich (KO) podczas plenarnego posiedzenia Senatu zaznaczył, że senatorowie krytycznie odnosili się do zapisanej w ustawie likwidacji stopnia attache i możliwości usunięcia ze służby dyplomatów, którzy dwukrotnie odmówiliby objęcia zaproponowanej placówki zagranicznej. Kolejna wątpliwość senackiej większości - mówił Klich - dotyczyła ponownej weryfikacji pracowników, którzy już wcześniej byli wielokrotnie sprawdzani.

Zmiany w przepisach o służbie zagranicznej - według zamysłu Rady Ministrów - mają pozwolić na ponowną weryfikację pracowników polskiej służby zagranicznej, zwłaszcza tych, którzy odbyli studia poza krajami sojuszniczymi Polski. W środę na posiedzeniu plenarnym senatorowie zagłosowali za odrzuceniem ustawy.

Sprawozdawca senackiej komisji spraw zagranicznych i UE Bogdan Klich (KO) podczas plenarnego posiedzenia Senatu zaznaczył, że komisja wnosi o odrzucenie ustawy. Wyjaśniał, że po pierwsze senatorowie krytycznie odnosili się do zapisanej w ustawie likwidacji stopnia attache. Druga wątpliwość to - jak mówił Klich - możliwości usunięcia ze służby dyplomatów, którzy dwukrotnie odmówiliby objęcia zaproponowanej placówki zagranicznej. A trzecia wątpliwości według Klicha to ponowna weryfikacja pracowników, którzy już wcześniej byli wielokrotnie sprawdzani.

Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk argumentował natomiast, że dzięki noweli postępowanie sprawdzające będą przechodziły też osoby, które nie mają dostępu do informacji tajnych oraz zaczynające pracę w MSZ - powiedział w Senacie wiceszef resortu Piotr Wawrzyk. Dodał, że nieprawdą jest, że wszyscy pracownicy MSZ przechodzą postępowania sprawdzające.

W nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej m.in. dodaje się przepis mówiący, że osoba, która kształciła się, uzyskała tytuł zawodowy, stopień w zakresie sztuki, stopień naukowy, tytuł naukowy lub prowadziła działalność naukową w podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki będącym: organem bezpieczeństwa innego państwa, wchodzącym w skład sił zbrojnych innego państwa, stanowiącym część resortu spraw zagranicznych lub wewnętrznych innego państwa albo im podległym, przez nie nadzorowanym lub kontrolowanym, może być zatrudniona w służbie zagranicznej po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody Szefa Służby Zagranicznej.

Szef Służby Zagranicznej ma wydawać zgodę na zatrudnienie danej osoby w służbie zagranicznej po otrzymania opinii szefa ABW potwierdzającej brak takich przeciwwskazań. Wymóg uzyskania zgodny Szefa Służby Zagranicznej ma dotyczyć obecnych członków służby zagranicznej i kandydatów do niej. W projektowanej nowelizacji przewidziano też, że obecny stopień dyplomatyczny attaché w służbie zagranicznej nie będzie już stosowany, a najniższym stopniem dyplomatycznym będzie III sekretarz.