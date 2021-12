Sejm odrzuca wnioski o wyjaśnienia rządu ws. żołnierza, który uciekł na Białoruś i ws. zeznań funkcjonariuszy BOR

Sejm odrzucił w piątek wnioski opozycji o wyjaśnienia przedstawicieli rządu w sprawie żołnierza, który zdezerterował ze służby na granicy i uciekł na Białoruś oraz w sprawie doniesień medialnych na temat składania fałszywych zeznań przez funkcjonariuszy BOR po wypadku z udziałem byłej premier Beaty Szydło.

Rober Winnicki z koła Konfederacji złożył w piątek wniosek o przerwę w obradach Sejmu. Uzasadniając wniosek podkreślił, że oczekuje, iż po przewie szef MON Mariusz Błaszczak przedstawi posłom informacje dot. doniesień medialnych o polskim żołnierzu, który podczas służby na granicy zdezerterował i uciekł na Białoruś.

Winnicki przytoczył informacje pojawiające się w mediach, że żołnierz ten został złapany w ostatnim czasie na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu - 1,5 promila we krwi - i pod wpływem marihuany.

"Jak to się stało, że jest on wysyłany na granicę? Gdzie jest kontrwywiad, gdzie jest dowodzenie, bo wszystko wskazuje na to, że Wojsko Polskie jest najgorzej dowodzoną służbą na granicy" - mówił Winnicki. Stwierdził też, że po przedstawieniu wyjaśnień w tej sprawie Błaszczak powinien podać się do dymisji. Posłowie jednak nie poparli wniosku Winnickiego.

O odroczenie posiedzenia Sejmu wnioskował poseł KO Marek Sowa. Według niego posiedzenie powinno zostać odroczone do czasu przedstawienia informacji ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry "w sprawie składania fałszywych zeznań przez funkcjonariuszy BOR-u w związku z wypadkiem Beaty Szydło, byłej premier".

"Od samego początku politycy PiS w szczególności minister Mariusz Błaszczak kłamią w tej sprawie. Wykorzystujecie aparat państwa do zniszczenia niewinnego młodego człowieka, który przypadkiem znalazł się na drodze przejazdu rządowej kolumny. Dziś wiemy, bo się funkcjonariusze BOR-u sypią, że składali fałszywe zeznania. Wiemy, że byli do tego nakłaniani" - powiedział Sowa kierując te słowa w stronę posłów PiS. Także ten wniosek został przez Sejm odrzucony.

W piątek media poinformowały, że polski żołnierz porzucił służbę i uciekł na Białoruś. Informacja pojawiła się po tym, gdy rano Białoruski Państwowy Komitet Graniczny (GPK), odpowiednik polskiej Straży Granicznej, poinformował, że polski żołnierz rzekomo poprosił o azyl na Białorusi.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych oświadczyło w piątek, że "w czwartek, 16 grudnia 2021 roku, w godzinach popołudniowych, stwierdzono nieobecność żołnierza 11 Pułku Artylerii, który zaginął podczas wykonywania zadań służbowych w okolicy miejscowości Narewka, Siemianówka i Jez. Siemianowskiego". "Niezwłocznie podjęta została szeroko zakrojona, intensywna akcja poszukiwawcza, w którą zaangażowani są żołnierze i wszystkie działające na granicy służby. Poszukiwania cały czas trwają" - poinformowano.

Po tym oświadczeniu szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że żołnierz, który zaginął miał problemy z prawem, złożył wypowiedzenie z wojska i nie powinien być skierowany do służby na granicę. Dodał, że zażądał wyjaśnień, kto jest odpowiedzialny w tej sprawie.

Według Białoruskiego Państwowego Komitetu Granicznego chodzi o Emila Czeczko, urodzonego w 1996 r. Białoruska straż graniczna opublikowała również zdjęcia wojskowego z jego kont w mediach społecznościowych. GPK twierdzi, że polski wojskowy został zatrzymany przez patrol białoruskich pograniczników w czwartek po południu w okolicach Tuszemli w obwodzie grodzieńskim. Mężczyzna miał oświadczyć, że nie zgadza się z polityką polskich władz w sytuacji kryzysu migracyjnego.

Także w piątek "Gazeta Wyborcza" napisała, że funkcjonariusze b. Biura Ochrony Rządu, którzy w 2017 r. brali udział w wypadku auta, którym jechała Szydło, składali fałszywe zeznania w śledztwie dotyczącym okoliczności zdarzenia. Przyznał to w rozmowie z gazetą jeden z oficerów, b. funkcjonariusz BOR Piotr Piątek. Chodzi o sygnały dźwiękowe w rządowej kolumnie, które - jak zeznali funkcjonariusze BOR - były włączone w czasie, gdy wydarzył się wypadek. Kierowca seicento, Sebastian Kościelnika, w które uderzył pojazd z Szydło, twierdził jednak, że sygnałów nie było. Podobne zeznania złożyli inni świadkowie zdarzenia. Piątek przyznał w rozmowie z "GW", że sygnały dźwiękowe były wyłączone.

Do wypadku doszło 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu. Policja podała, że trzy rządowe samochody z ówczesną premier Szydło (jej pojazd był w środku) wymijały fiata seicento. Jego kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i uderzył w auto, którym jechała ówczesna szefowa rządu, a które w konsekwencji uderzyło w drzewo. Poszkodowana została premier oraz funkcjonariusz BOR. Prokuratura oskarżyła kierowcę fiata o nieumyślne spowodowanie wypadku. Sąd w Oświęcimiu w 2020 r. wydał wyrok, zgodnie z którym jest on winny nieumyślnego spowodowania wypadku. Zarazem warunkowo umorzył postępowanie na rok. Sąd uznał także, że za wypadek odpowiada też kierowca BOR. Z taką decyzją sądu nie zgodziła się ani prokuratura, ani obrona Kościelnika. W marcu tego roku ruszył proces odwoławczy w tej sprawie.