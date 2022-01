Sejm odrzucił dwa z trzech projektów ustaw o konopiach

Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu dwa projekty ustaw dotyczących upraw konopi przygotowane przez KO i Lewicę. Projekt nowelizujący ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii został skierowany do Komisji Zdrowia oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W Sejmie odbyło się w czwartek pierwsze czytanie trzech poselskich projektów dotyczących upraw konopi oraz nadzoru nad tymi uprawami.

Pierwszy poselski projekt nowelizujący ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii - który uzasadniał poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko - umożliwia uprawę konopi, innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa w celu uzyskania surowca farmaceutycznego.

"Projekt wprowadza bardzo pożądane przez rolników rozwiązanie - podniesienie dozwolonego THC z poziomu 0,2 do 0,3 proc. Konopia to roślina, która w zależności od nasłonecznienia i gleby, wykazuje różne poziomy THC. Zdarzały się przypadki, że rośliny miały wskazanie 0,21 proc. THC i rolnik stawał się dużym producentem narkotyków. Dlatego podnosimy dozwolony poziom THC o 50 proc., aby rolnicy nie obawiali się tego, że mogą trafić przed oblicze sądu i tłumaczyć się z tego, że nie są producentami narkotyków" - powiedział Sachajko.

"Projekt ten zakłada, że w Polsce można wytwarzać substancje czynne dla przemysłu farmaceutycznego, czyli że w Polsce będzie można uprawiać konopie do celów medycznych przez instytut badawczy podległy ministrowi rolnictwa" - dodał.

Drugi projekt poselski - który uzasadniała posłanka KO Urszula Zielińska - o konopiach włóknistych, dotyczył określenia zadań organów administracji publicznej oraz obowiązków innych podmiotów w odniesieniu do uprawy, przetwarzania, przerobu, obrotu i posiadania konopi włóknistych i produktów pochodnych.

Trzeci projekt - uzasadniała go Paulina Matysiak z Lewicy - wprowadza do polskiego porządku prawnego pojęcia "stan po spożyciu tetrahydrokannabinolu" i "stanu upojenia tetrahydrokannabinolem", które są analogiczne do stanu po użyciu alkoholu i stanu nietrzeźwości. Ponadto umożliwia pacjentom przyjmującym produkty lecznicze sporządzone z konopi innych niż włókniste przetwarzania i przerabiania na własny użytek tych produktów leczniczych.

Wszystkie kluby i koła poparły te projekty w trakcie pierwszego czytania, oprócz PiS, który poparł tylko projekt uzasadniany przez posła Sachajkę.

"Pora na to, aby surowce pochodziły z polskiej w pełni kontrolowanej uprawy, nie z zagranicy. Jednocześnie nie znajdują naszej akceptacji propozycje lewicowo-liberalne, zgłoszone przez posłów KO, lewicy, Konfederacji (...). Mówimy nie dla m.in. wprowadzenia de facto tolerancji dla spożycia pewnej ilości marihuany, liberalizacji upraw inne niż włókniste, (...) zbyt szeroko idących propozycji dotyczących konopi włóknistych" - powiedział Krzysztof Szulowski (PiS) i złożył wniosek o odrzucenie dwóch pozostałych projektów w pierwszym czytaniu.

Pierwszy projekt nowelizujący ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii skierowano do sejmowych komisji.