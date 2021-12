Sejm odrzucił większość senackich poprawek do nowelizacji ustawy o funduszu kompensacyjnym

Sejm w piątek odrzucił większość senackich poprawek do nowelizacji ustawy ustanawiającej fundusz kompensacyjny. Nie zgodził się m.in. na zniesienie obowiązku uiszczania opłaty za wniesienie wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego.

Regulacja przewiduje utworzenie funduszu kompensacyjnego dla osób, które z powodu niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP) trafią do szpitala na nie krócej niż 14 dni lub doznają wstrząsu anafilaktycznego po szczepieniu i będą z tego powodu poddani obserwacji do 14 dni w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć albo hospitalizacji.

Regulacja odnosi się do odczynów, które wystąpiły po szczepieniu przeciw COVID-19 od początku ich wykonywania, jak również po szczepieniach obowiązkowych przyjętych od 1 stycznia 2023 r. Posłowie w piątek nie zgodzili się na poprawkę Senatu, która znosi obowiązek uiszczania opłaty w wysokości 200 zł za złożenie wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta o przyznanie świadczenia kompensacyjnego w razie wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego.

"W ocenie Senatu opłata w wysokości 200 zł (notabene podlegająca waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) może stanowić finansową barierę dla składania wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego przez niektóre osoby" - napisano w uzasadnieniu do zmian.

Nie przychylili się też do modyfikacji przepisów, by - jak zaznaczył Senat w uzasadnieniu - nie naruszać konstytucyjnej zasady równości i "nie różnicować osób zaszczepionych ze względu na rodzaj przeprowadzonego u nich szczepienia ochronnego, jak również ze względu na to, czy będące skutkiem przeprowadzonego szczepienia ochronnego dane działanie niepożądane zostało zamieszczone w charakterystyce produktu leczniczego)". Dlatego też odszkodowanie, w myśl tych zmian, przysługiwać miało również osobom przyjmującym szczepienia zalecane oraz tym, u których wystąpiłyby objawy nieobjęte wymienionymi w charakterystyce produktu.

Nowelizacja, przyjęta przez Sejm 9 listopada, przewiduje, że świadczenie będzie uzyskiwane w trybie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją administracyjną Rzecznika Praw Pacjenta, po uzyskaniu w ramach tego postępowania opinii Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. Termin na rozpatrzenie wniosku wyniesie dwa miesiące.

Na decyzję wydaną przez Rzecznika będzie przysługiwać skarga do sądu administracyjnego. Członków Zespołu powoływać będzie na pięć lat Rzecznik Praw Pacjenta, a w jego skład wejdzie co najmniej 6 specjalistów - lekarzy mających specjalizację w dziedzinie chorób zakaźnych, pediatrii, alergologii, neurologii, chirurgii, kardiologii i pulmonologii, przydatną w ocenie merytorycznej wniosków.

Wynagrodzenie dla członków Zespołu oszacowano w 2022 r., podobnie jak w kolejnych latach, na 360 tys. zł, a koszt związany z obsługą postępowań i Funduszu przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta na 40 tys. zł. Niezależnie też od uzyskanego świadczenia w ramach Funduszu, osoba, która zdecyduje się na złożenie pozwu o wypłatę zadośćuczynienia lub odszkodowania, w związku z wystąpieniem działań niepożądanych po szczepieniu, będzie miała prawo do dochodzenia swoich praw w postępowaniu sądowym.

Nowelizacja trafi teraz do podpisu prezydenta.