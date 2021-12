Sejm odrzucił większość senackich poprawek do nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym

Sejm odrzucił większość poprawek do nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym, zakładającej utworzenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Ma ono realizować zadania profilaktyczne i rozwiązywać problemy związane z różnymi uzależnieniami.

Rządowa nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw zakłada utworzenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przez połączenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Skupienie działań w rękach jednej instytucji - jak uzasadniono w nowelizacji - związanych z uzależnieniami, m.in. od alkoholu czy substancji psychoaktywnych, oraz behawioralnymi, czyli niezwiązanymi z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych (np. hazard, pracoholizm), ma pozwolić na skuteczniejsze działanie przez lepsze wykorzystanie potencjału kadrowego i finansowego.

Nowe rozwiązania zapewnić mają również jedną ścieżkę kształcenia. Dzięki znowelizowanym przepisom wszyscy specjaliści będą kończyli ten sam cykl w zakresie psychoterapii uzależnień. Obecnie są trzy ścieżki uzyskiwania certyfikatów. Dwie obsługiwane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i jedna przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sejm odrzucił większość zaproponowanych przez Senat poprawek. Nie przychylił się m.in. do przedłużenia daty wejścia ustawy w życie z 1 stycznia 2022 r. na 1 marca 2022 r. i do 31 grudnia 2022 r. okresu obowiązywania dotychczasowych gminnych i wojewódzkich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także programów przeciwdziałania narkomanii.

Posłowie odrzucili też zmianę, która modyfikować miała skład Rady ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom w celu zapewnienia udziału w jej pracach przedstawicieli środowiska superwizorów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów uzależnień, profilaktyków uzależnień, przeciwdziałania przemocy domowej, reprezentantów samorządu terytorialnego, a także przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta.

Ponadto nie zaakceptowali przepisów, które - jak czytamy w uzasadnieniu Senatu - miały "na celu całkowite zrównanie uprawnień osób posiadających certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień z osobami legitymującymi się dyplomem specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień".

Poprawki te zmierzały do tego, by uchylić przepis, który dawał osobom mającym certyfikat przystąpienie do państwowego egzaminu specjalizacyjnego, bo - jak wskazali senatorowie - ten uchwalony przez Sejm różnicowałby sytuację osób, które mają certyfikat, biorąc pod uwagę moment, w którym ukończyły szkolenie specjalizacyjne.

Zaakceptowane przez Sejm zmiany mają charakter techniczno-legislacyjny, doprecyzowujący przepisy i eliminujący wątpliwości interpretacyjne.