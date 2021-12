Sejm odrzucił wniosek o informację MSWiA ws. interwencji policji i okoliczności śmierci mężczyzny w Lubinie

Sejm odrzucił w czwartek wniosek klubu Lewicy o uzupełnienie porządku obrad o informację ministra spraw wewnętrznych i administracji ws. interwencji policji w Lubinie i okoliczności śmierci mężczyzny zatrzymanego w podczas tej interwencji.

Za przyjęciem wniosku głosowało 199 posłów, przeciwko było 226, a jeden się wstrzymał. Sejm odrzucił ten wniosek.

Chodzi o śmierć 34-letniego Bartosza S. w Lubinie, 6 sierpnia. Policja interweniowała wobec S. po tym, jak na numer alarmowy zadzwoniła matka mężczyzny i poinformowała, że syn nadużywa narkotyków. Mężczyzna miał być agresywny i rzucać kamieniami w okna. Funkcjonariusze go obezwładnili, a nagrania z interwencji, na których widać, jak m.in. jest przyciskany do ziemi, trafiły do sieci.

Śledztwo w tej sprawie, pod kątem przekroczenia uprawnień przez policjantów i nieumyślnego spowodowania śmierci mężczyzny, prowadzi Prokuratura Okręgowa w Łodzi.