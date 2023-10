Sejm: Okręg toruńsko-włocławski: PiS - 5 mandatów, KO - 4, TD - 2, Lewica i Konfederacja po 1

Prawo i Sprawiedliwość zdobyło pięć mandatów w wyborach do Sejmu w okręgu toruńsko-włocławskim (nr 5) - wynika z danych PKW. Koalicji Obywatelskiej przypadną cztery mandaty, Trzeciej Drodze dwa, a Nowej Lewicy i Konfederacji po jednym. Najlepszy wynik uzyskał poseł KO Arkadiusz Myrcha - 64 452 głosy.

Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach do Sejmu w okręgu toruńsko-włocławskim (nr 5), zdobywając 34,06 proc. głosów. Na KO zagłosowało - 29,52 proc. wyborców, Trzecia Droga uzyskała - 15,68 proc., Nowa Lewica - 11,25, a Konfederacja - 6,37 - wynika z danych na stronie PKW.

Wynik poniżej progu uzyskali KW Bezpartyjni Samorządowcy - 1,44 proc., KW Polska Jest Jedna - 1,25 i Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju - 0,42. Publikowane przez PKW wyniki wyborów to dane z wszystkich 960 obwodów głosowania do Sejmu w okręgu nr 5.

Taki wynik wyborów w tym okręgu powoduje, że PiS zdobywa w okręgu numer 5 pięć mandatów. Do Sejmu dostali się szef Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki (34 014 głosów) i były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski (28 658). Posłami będą nadal Joanna Borowiak (25 995), Anna Gembicka (25 993) i Mariusz Kałużny z Suwerennej Polski (19 072).

Z Sejmem żegna się Zbigniew Girzyński (18 304 głosy), który był posłem w latach 2005-2015 i od 2019 roku. Mandatu nie zdobył także wiceprezydent Torunia Adrian Mól (5484).

Najlepszy wynik w całym okręgu uzyskał lider listy KO Arkadiusz Myrcha - 64 452. Zarówno on, jak i Iwona Hartwich (17 889) i Tomasz Szymański (17825) zasiądą ponownie w parlamencie. Czwartym posłem KO z tego okręgu będzie Krystian Łuczak - 16 451. Będzie to nowa postać w Sejmie kolejnej kadencji. Z Sejmem żegna się Paweł Szramka (8254), a nie wróci do niego Grzegorz Karpiński (5663).

Dwa mandaty w tym okręgu zdobyła Trzecia Droga. Do parlamentu wraca Zbigniew Sosnowski z PSL, którego poparło 27 070 osób. Parlamentarzystą zostanie także Marcin Skonieczka (11 864), wójt gminy Płużnica, kandydat partii Szymona Hołowni Polska 2050. Do Sejmu nie dostała się poseł Iwona Michałek (8096).

Po jednym mandacie w Sejmie zdobyły Nowa Lewica i Konfederacja. Posłanką będzie nadal Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy (35 193).

Do Sejmu wraca lider Konfederacji w tym okręgu Przemysław Wipler (13 457).

Okręg wyborczy nr 5 obejmuje miasta Toruń, Włocławek i Grudziądz oraz powiaty aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki.