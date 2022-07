Sejm: Opozycja ostrzega przed nowelizacją przepisów ws. kadr w Prokuraturze Krajowej; projekt ponownie trafił do komisji

Projekt nowelizacji ws. powoływania kadr w Prokuraturze Krajowej to systemowe zabezpieczenie interesów Zbigniewa Ziobry na wypadek zmiany rządów - ostrzegali w środę w Sejmie posłowie opozycji. Po złożeniu dwóch poprawek rządowy projekt został skierowany ponownie do prac w komisji sejmowej.

Chodzi o przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt dotyczący współpracy między polskimi śledczymi a Prokuraturą Europejską oraz powoływania i odwoływania kadr w Prokuraturze Krajowej. Proponowane zmiany przewidują m.in. umożliwienie polskiej prokuraturze ścisłej współpracy z powstałą przed rokiem Prokuraturą Europejską oraz oddanie Prokuratorowi Krajowemu wyłącznej kompetencji do powoływania i dowoływania dyrektorów w PK i ich zastępców.

W środę Sejm debatował nad sprawozdaniem sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka w tej sprawie. We wtorek komisja ta pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy. W Sejmie jednak posłowie opozycji odnieśli się do niego krytycznie; przede wszystkim do zapisów dotyczących powoływania kadr w Prokuraturze Krajowej.

Poseł KO Arkadiusz Myrcha mówił, że ciężko doszukać się realnego uzasadnienia dla tego projektu. Jego zdaniem prawdziwą przyczyną zmian jest to, że "minister Zbigniew Ziobro wraz ze swoim otoczeniem politycznym chce zrobić wszystko, żeby po zmianie politycznej w Ministerstwie Sprawiedliwości jego następca nie miał żadnej możliwości dokonywania zmian kadrowych w Prokuraturze Krajowej".

Także posłanka klubu Lewicy Katarzyna Ueberhan krytycznie oceniła proponowane przepisy. Pytała, czy są naprawdę potrzebne i czy nie jest to sposób na "okopanie się na prokuratorskich stołkach". Złożyła przy tym wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Uzasadniła to poważnymi wątpliwościami, co do prawdziwych intencji i skutków wprowadzania proponowanej nowelizacji.

Poseł PSL-KP Krzysztof Paszyk zwrócił uwagę, że resort sprawiedliwości przez długi czas przestrzegał przed członkostwem w Prokuraturze Europejskiej. Podkreślił przy tym, że zgodnie z propozycją rządu, kontakt między prokuratorami polskimi a Prokuratura Europejską miałby odbywać się za pośrednictwem Prokuratury Krajowej. Pytał przy tym, po co to pośrednictwo, dodając, że taka współpraca nie będzie efektywna.

Paszyk wyraził też wątpliwości, co do kwestii powoływania kadr PK. Jego zdaniem w tej sprawie chodzi najpewniej o zabezpieczenie kompetencji kadrowych na rzecz Prokuratora Krajowego po zmianie władzy lub usunięciu ministra Ziobry z rządu PiS. "To systemowe zabezpieczenie na wypadek zmiany rządu" - mówił poseł.

Z kolei Tomasz Zimoch z koła parlamentarnego Polska 2050 złożył dwie poprawki do projektu. Zgodnie z pierwszą Sejm powinien wezwać rząd do podjęcia działań zmierzających do przystąpienia do Prokuratury Europejskiej. Druga poprawka zmierza do wykreślenia z projektu zmian dotyczących powoływania kadr w PK.

Pozytywnie o projekcie wypowiedział się z kolei poseł Marek Ast z klubu PiS. Zapowiedział, że jego ugrupowanie opowie się za proponowaną nowelą. Jego zdaniem jest to zmiana potrzebna i konieczna. "Nowelizacja polega na dodaniu w Kpk dodatkowego przepisu, który stworzy podstawę do wzajemnych relacji polskiej prokuratury z europejską w zakresie Europejskiego Nakazu Aresztowania, Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego, powoływania zespołów śledczych, wymiany dowodów itd." - mówił Ast.

Na wątpliwości i zarzuty posłów opozycji odpowiadał wiceszef MS Marcin Warchoł. Jego zdaniem proponowane rozwiązania mają na celu skuteczną walkę z przestępstwami na szkodę interesów finansowych UE i pozwolą na skuteczniejszą realizację zadań. "Są to dobre potrzebne rozwiązania. Będą one skutecznie pomagać chronić interesy finansowe UE" - mówił Warchoł.

Wiceminister argumentował, że już z obecnych przepisów wynika, iż Prokurator Krajowy ma prawo nominować dyrektorów, a Prokurator Generalny nie ma wpływu na konkretne postępowania, a może jedynie wydawać zalecenia.

Zapisy proponowanej nowelizacji Kodeksu postepowania karnego i Prawa o prokuraturze zakładają, że "powołanie i odwołanie dyrektora i zastępcy dyrektora departamentu lub biura PK oraz naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych, jak również powierzenie pełnienia obowiązków w tym zakresie, należy do wyłącznej kompetencji Prokuratora Krajowego".

Zgodnie z obowiązującym Prawem o prokuraturze, "Prokuratora Krajowego (...) oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego". "Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii Prezydenta RP, a odwołuje za jego zgodą" - stanowi ustawa.

Jak przekonuje MS zasadniczym celem proponowanej zmiany jest umożliwienie polskiej prokuraturze ścisłej współpracy z powstałą przed rokiem Prokuraturą Europejską. Prowadzi ona sprawy przestępstw związanych z nadużyciami finansowymi, korupcją, praniem brudnych pieniędzy i poważnymi transgranicznymi oszustwami na podatku VAT na kwotę powyżej 10 mln euro.

Do tej pory do będącej organem Unii Europejskiej Prokuratury Europejskiej przystąpiły 22 kraje UE, zaś nie przystąpiło pięć - Szwecja, Węgry, Polska, Irlandia i Dania.

Właśnie na tym tle pojawił się problem, ponieważ zgodnie z polskimi przepisami możliwość korzystania z europejskich instrumentów prawnych - np. europejskiego nakazu aresztowania, europejskiego nakazu dochodzeniowego czy wykonywania środków zapobiegawczych - jest dopuszczona tylko w kontaktach z państwami członkowskimi UE. Natomiast obecnie Kpk nie przewiduje możliwości stosowania instrumentów unijnych w relacjach z organami UE.

Dlatego projektowana nowelizacja włącza Prokuraturę Europejską "do kręgu podmiotów uprawnionych do funkcjonowania w transgranicznym obrocie prawnym" i ma umożliwić polskim prokuraturom i sądom wykonywanie jej wniosków; wprowadza też możliwość występowania przez polskie prokuratury i sądy do Prokuratury Europejskiej o zabezpieczenie i przekazanie materiału dowodowego w sprawach objętych jej kompetencją.