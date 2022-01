Sejm: Paweł Kukiz rozmawia o poparciu dla swego wniosku o komisję śledczą ds. podsłuchów

Paweł Kukiz rozmawia o poparciu dla wniosku Kukiz'15 ws. powołania komisji śledczej, która miałaby badać przypadki podsłuchów w latach 2005-2021. Zapewnił, że projekt popierają: PSL, Konfederacja, Porozumienie oraz koło Polskie Sprawy. W środę Kukiz spotkał się z szefem klubu KO Borysem Budką.

W ubiegłym tygodniu Paweł Kukiz poinformował, że jego ugrupowanie ma gotowy wniosek w sprawie powołania komisji śledczej w sprawie podsłuchów w latach 2007-2021.

Aby wnieść projekt uchwały o powołaniu komisji śledczej należy zebrać podpisy co najmniej 46 posłów.

Lider Kukiz'15 wysłał więc swój wniosek do wszystkich klubów i kół wraz z prośbą o poparcie inicjatywy.

W środę powiedział PAP i Polsat News, że projekt uchwały miałby objąć także lata 2005-2006, co - jak dodał - skłoniło Polskie Stronnictwo Ludowe do wsparcia. "Z tego, co wiem, to PSL po zmianie daty tego okresu rozpatrywanego, czyli nie od 2007, tylko od 2005, podpisze ten projekt. Koło Konfederacji również się zdeklarowało, Polskie Sprawy również, Gowin (koło Porozumienie - PAP) również, więc tutaj już mamy 48 podpisów" - zaznaczył Kukiz.

Krótko po godz. 10 polityk udał się na spotkanie z szefem klubu Koalicji Obywatelskiej Borysem Budką. Jak mówił, jego też chce poprosić o wsparcie dla swej inicjatywy. "Z tego, co słyszałem od rzeczników Prawa i Sprawiedliwości, oni nie są zainteresowani taką komisją, no ale - tak, jak powiedziałem, wystarczą te podmioty, które wymieniłem na początku i taki wniosek powinien zostać złożony" - zaznaczył Kukiz.

Wniosek o powołanie komisji śledczej złożyła także Koalicja Obywatelska. Ten projekt dotyczy jednak tylko przypadków inwigilacji systemem Pegasus. We wtorek lider PO Donald Tusk przekonywał w TVN24, że szanse na powstanie w Sejmie komisji śledczej w sprawie podsłuchów ocenia na 90 proc. "Oczywiście do tego potrzebne są także głosy tych, którzy dziś wspierają władzę. Tego typu gotowość została zadeklarowana" - dodał Tusk.

Kukiz zaprzeczył jakoby rozmawiał z Tuskiem.

W Senacie od zeszłego tygodnia działa komisja nadzwyczajna powołana do zbadania przypadków nielegalnej inwigilacji przy użyciu systemu Pegasus. Na pytania senatorów odpowiadali już: w poniedziałek - eksperci kanadyjskiej grupy Citizen Lab: John Scott-Railton i Bill Marczak, a we wtorek m.in. b. szef NIK Krzysztof Kwiatkowski i obecny prezes Izby Marian Banaś. W środę świadkiem komisji jest senator KO Krzysztof Brejza, który był jedną z osób inwigilowanych Pegasusem.

O nielegalnej inwigilacji senatora Brejzy donosiła w grudniu ub.r. agencja prasowa Associated Press, powołując się na ustalenia Citizen Lab. Jak podano, za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę NSO Group oprogramowania Pegasus inwigilowany był senator Brejza, a także adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek. Według Citizen Lab, do telefonu Krzysztofa Brejzy miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r. Polityk był wówczas szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.

Ustalenia ekspertów z Kanady dotyczące telefonu Brejzy potwierdził później Donncha O'Cearbhaill, ekspert z Amnesty International Security Lab.

Przedstawiciele rządu wielokrotnie zapewniali, że żadna służba w tej sprawie nie złamała prawa, a kontrola operacyjna - jeśli była podejmowana - była prowadzona legalnie. Z kolei prezes PiS, wicepremier Jarosław Kaczyński mówił w tygodniku "Sieci", że powstanie i używanie Pegasusa jest wynikiem zmiany technologicznej, rozwoju szyfrowanych komunikatorów, których za pomocą starych systemów monitorujących nie można odczytać. "Źle by było, gdyby polskie służby nie miały tego typu narzędzia" - powiedział. Zapewnił jednak, że nie był on używany wobec opozycji. "To całkowite bzdury" - oświadczył.