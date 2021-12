Sejm: Piecha: świadczenie z funduszu kompensacyjnego nie zamknie drogi sądowej

Projekt dotyczący fundusz kompensacyjnego szczepień umożliwia w przypadku niepożądanych działań uzyskanie świadczenia bez konieczności odwoływania się do postępowania przed sądami, ale nie zamyka drogi sądowej - wskazał w środę poseł Bolesław Piecha (PiS).

W Sejmie trwa pierwsze czytanie poselskiego projektu o Funduszu Kompensacyjnym Szczepień Ochronnych. Projekt - jak wyjaśniał Piecha, przedstawiając stanowisko klubu - dotyczy przede wszystkim niepożądanych odczynów poszczepiennych.

Zakłada on, że gdy w wyniku szczepienia pojawią się działania niepożądane wymienione w charakterystyce produktu leczniczego, które spowodowały konieczność hospitalizacji przez co najmniej 14 dni, albo wystąpi wstrząs anafilaktyczny (powodujący konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć lub hospitalizację przez okres do 14 dni) zaszczepionemu będzie przysługiwało świadczenie kompensacyjne.

"My to rozwiązanie popieramy" - zaznaczył. Wysokość świadczenia wyniesie od 3 tys. do 100 tys. zł.

Piecha zaznaczył, że świadczenie nie zamyka drogi sądowej. "Jeżeli ktoś będzie czuł się nieusatysfakcjonowany, będzie mógł wystąpić w postępowaniu cywilnym" - wskazał.

Dodał, że projekt nie reguluje kwoty w przypadku zgonu. "Nie byliśmy w stanie określić kwoty w takiej sytuacji. To są sprawy indywidulane i powinien je miarkować sąd" - wyjaśniał.

Wskazał, że źródłem finansowania Funduszu będą m.in. wpłaty dokonywane przez podmioty (firmy farmaceutyczne i hurtownie), które zawarły ze Skarbem Państwa umowę na realizację dostaw szczepionek do przeprowadzania szczepień ochronnych.

Piecha wyjaśniał, że świadczenie kompensacyjne będzie uzyskiwane w trybie postępowania administracyjnego zakończonego decyzją Rzecznika Praw Pacjenta, po uzyskaniu w ramach tego postępowania opinii Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych.

Projekt, jak kontynuował, nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej i nie podlega notyfikacji.