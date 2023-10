Sejm: PiS traci dwóch posłów w okręgu nr 14; wchodzi też dwóch z KO i po jednym z Trzeciej Drogi i Konfederacji

W uważanym za bastion Prawa i Sprawiedliwości okręgu nr 14 sądecko-podhalańskim, PiS traci dwa mandaty w stosunku do poprzednich wyborów. Miejsca nie obroniła m.in. parlamentarzystka od 2005 r. Anna Paluch. Z tego okręgu do Sejmu wejdzie też dwóch posłów z Koalicji Obywatelskiej i po jednym z Trzeciej Drogi i Konfederacji.

Na okręg wyborczy nr 14 przypada 10 mandatów poselskich. W poprzednich wyborach do Sejmu weszło ośmiu posłów PiS i po jednym z PSL oraz PO.

Największą liczbę głosów w tym okręgu uzyskał Arkadiusz Mularczyk (PiS) - 62 758 i daleko w tyle zostawił swojego partyjnego kolegę startującego z numerem jeden na liście, wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, na którego zagłosowało 29 882 wyborców. Na poselski mandat z listy PiS mogą też liczyć: Barbara Bartuś, na którą zagłosowało 21 250 wyborców; Patryk Wicher z poparciem 18 604; Edward Siarka z poparciem 18 587 głosów.

Do Sejmu dostał się też obecny wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy z poparciem 16 467 głosujących. Gut-Mostowy w przeszłości zmieniał barwy polityczne - w 2005 r. dostał się do Sejmu jako poseł Platformy Obywatelskiej, a w 2017 r. przeszedł do Porozumienia, a później do PiS.

Miejsca w ławach poselskich nie znajdzie tym razem posłanka wszystkich kadencji począwszy od 2005 r. Anna Paluch z PiS, która w głosowaniu uzyskała wynik 14 616.

Do Sejmu wejdzie zaś kandydatka Trzeciej Drogi Urszula Nowogórska (PSL), która otrzymała 24 388 głosów.

W poselskich ławach zasiądzie też debiutantka, liderka Koalicji Obywatelskiej z okręgu nr 14, córka wójta Nowego Targu Weronika Smarduch, którą poparło 27 031 głosujących. Drugim posłem KO z tego okręgu będzie Piotr Lachowicz, na którego głos oddało 12 918 wyborców.

Do Sejmu wchodzi też otwierający listę Konfederacji w tym okręgu przedsiębiorca Ryszard Wilk, którego poparło 19 374 wyborców.

Sejmowy okręg wyborczy nr 14 sądecko-podhalański tworzą powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański oraz miasto na prawach powiatu Nowy Sącz.