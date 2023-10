Sejm: PiS wygrywa w okręgu sądecko-podhalańskim

Z okręgu 14 (sądecko-podhalański) PiS wprowadzi do Sejmu najprawdopodobniej siedmiu posłów – to o jednego mniej niż w mijającej kadencji. PiS uzyskało tu 53,73 proc. głosów. Z tego okręgu po jednym pośle do Sejmu wprowadzą też Koalicja Obywatelska, którą poparło 16,10 proc. wyborców, Trzecia Droga z wynikiem 11,58 proc. i Konfederacja – 8,73 proc.

Największą liczbę głosów w tym okręgu uzyskał Arkadiusz Mularczyk (PiS) - niemal 62 758 i daleko w tyle zostawił swojego partyjnego kolegę startującego z numerem jeden na liście wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, na którego zagłosowało 29 tys. 882 wyborców. Na poselski mandat z listy PiS mogą też liczyć: Barbara Bartuś, na którą zagłosowało 21 250 wyborców; Patryk Wicher z poparciem 18 604; Edward Siarka z poparciem 18 587 głosów; Andrzej Gut-Mostowy - 16 467 i Anna Paluch - 14 616 głosów.

Do Sejmu wejdzie też kandydatka Trzeciej Drogi Urszula Nowogórska (PSL), która otrzymała 24 388 głosów. W poselskich ławach zasiądzie też debiutantka, liderka Koalicji Obywatelskiej z okręgu nr 14 Weronika Smarduch, którą poparło 27 031 głosujących. Do Sejmu wchodzi też najprawdopodobniej otwierający listę Konfederacji w tym okręgu Ryszarda Wilka - poparło go 19 374 wyborców.

Sejmowy okręg wyborczy nr 14 sądecko-podhalański tworzą powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, tatrzański oraz miasto na prawach powiatu Nowy Sącz.