Sejm: PiS za projektem o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich; opozycja ma wątpliwości

Klub PiS rekomenduje przyjęcie projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich - powiedział w środę w Sejmie poseł Jacek Kurzępa (PiS). Zdaniem posłów opozycji projekt ten niestety nie wprowadza potrzebnych zmian w systemie resocjalizacji nieletnich.

Sejmowa komisja sprawiedliwości odrzuciła we wtorek kilkanaście poprawek do projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, w tym zgłoszoną przez KO i Lewicę, które chciały usunięcia z projektu preambuły zawierającej odniesienie do wartości chrześcijańskich.

W środę sprawozdania komisji wysłuchali posłowie. Jacek Kurzępa w imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość poparł projekt. "Stanowisko to jest wzmocnione przekonaniem, że procedowana ustawa w sposób należyty została poddana szerokim konsultacjom środowiskowym i społecznym" - dodał.

Kurzępa zwrócił uwagę, że prace nad projektem rozpoczęły się w 2016 roku. "Wokół wszystko się zmienia, zarówno w sensie gospodarczym, politycznym, jak i psychospołecznym, wychowawczym czy edukacyjnym. Percepcja i obecność niektórych zjawisk i spraw dotyczących wychowania, socjalizacji, etyki, powinności świata wobec dzieci i młodzieży także ewaluowała" - powiedział. W tym - jak dodał - "w sposób znaczący w postrzeganiu i ocenianiu zagrożeń związanych z demoralizacją nieletnich oraz samego faktu zmieniania się specyfiki rozwojowej dzieci, w tym nieletnich".

Poseł zwrócił uwagę, że wśród pozytywnych rozwiązań, jakie przynosi projekt, jest to, "że sąd może, a nie - musi przedłużyć środek poprawczy wobec wychowanka do lat 24". "Ale w sytuacji, gdy opuszcza on placówkę poprawczą nie traci się go z pola widzenia, dalej wspiera i modeluje jego ścieżki ponownego powrotu do życia społecznego" - zaznaczył Kurzępa.

"W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwości rekomenduję przyjęcie tej ustawy" - oświadczył poseł PiS.

Posłanka Katarzyna Osos (KO) podkreśliła, że zmiany w systemie są potrzebne. "Obecny instytucjonalny system resocjalizacji nieletnich i obowiązujące standardy, ustanowione cztery dekady temu, oparte są na koncepcjach w dużej mierze nie przystających do współczesnych realiów" - oceniła.

Jednakże - jak mówiła - "projekt ten nie dokonuje rewolucyjnych modyfikacji w systemie resocjalizacji nieletnich". "Dość często powiela błędy obecnie obowiązującej ustawy. A ponadto zawiera szereg przepisów, które budzą wątpliwości pod kątem ich zgodności ze standardami ochrony praw człowieka" - podkreśliła Osos.

Jej zdaniem "projekt ustawy nie przewiduje rozwiązań, które będą eliminowały nie tylko skutki, ale również przyczyny patologicznych zachowań". "Projekt nie rozwiązuje również problemów związanych z dostępnością do wykwalifikowanej kadry" - dodała.

Zdaniem posłanki Katarzyny Ueberhan (Lewica) wspieranie i resocjalizacja nieletnich to ważne i trudne zadanie. "Za nami prace w podkomisji i komisji, a ustawa nadal zawiera błędy obecnie obowiązującej ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich" - podkreśliła posłanka Lewicy.

"Choć należy docenić próbę sprostania wyzwaniu i całego uregulowania tematyki dzieci sprawiających problemy wychowawcze w jednym akcie prawnym, to jednak czy projektodawcy stanęli na wysokości zadania, czy na wysokości swoich możliwości?" - pytała.

Poseł Krzysztof Paszyk (Koalicja Polska-PSL) zaznaczył, że jego klub docenia chęć podjęcia tej materii, jaką jest kwestia osób małoletnich, którzy wchodzą na złą drogę. "Natomiast z przykrością musimy powiedzieć, że trochę marnujemy potencjalną szansę na to, żeby z problemem uporać się w sposób kompleksowy, niebudzący konfliktów, wątpliwości, czy uwag" - powiedział Paszyk.

Według niego, projekt ten nie rozwiązuje trzech najważniejszych problemów. "Po pierwsze obowiązujące, jak również projektowane rozwiązania przewidują ingerencję w proces wychowawczy nieletnich dopiero wówczas, gdy ci ostatni wykazują przejawy demoralizacji. Oznacza to, że reakcja państwa na groźne symptomy w zachowaniu nieletnich bardzo często jest spóźniona" Jak dodał, drugim poważnym zaniedbaniem brak mechanizmów pozwalających na jednoczesnym oddziaływaniu na nieletnich i środowisku rodzinnym. Trzeci problem wiąże się z realną pomocą i wsparciem byłych wychowanków placówek zamkniętych w procesie ich powrotu do normalnego życia.

"Tych trzech podstawowych problemów nie rozwiązano dotychczas i ta szansa, którą dawał ten projekt jest też zaprzepaszczona. Stąd mamy problem z tym, aby bez zastrzeżeń ten procedowany projekt poprzeć" - dodał poseł KP-PSL.

Poseł Tomasz Zimoch (Polska 2050) podkreślił, że jego ugrupowanie słucha uwag i zastrzeżeń kierowanych przez organizacje pozarządowe, samorządy zawodowe i specjalistów z dziedziny psychologii i resocjalizacji. "Projekt rządowy w przedstawionym brzmieniu niestety nie zasługuje na przyjęcie. Dlatego koło Polska 2050 go nie poprze" - podkreślił Zimoch.

Projekt, który w chwili wniesienia do Sejmu liczył ponad 400 artykułów i ponad 420 stron, został opracowany przez resort sprawiedliwości. Autorzy przedstawili główne założenia zmian w czerwcu ub.r. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie pod koniec kwietnia.

Projekt zakłada m.in. że nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw będą obligatoryjnie trafiali do zakładów poprawczych. Przewiduje też wprowadzenie modelu pośredniego między zakładami poprawczymi a młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, do których trafiają sprawcy czynów zarówno dość błahych, jak i poważniejszych (obecnie jest tam około 4 tys. młodych ludzi). W całym kraju na bazie zakładów poprawczych mają powstać okręgowe ośrodki wychowawcze.

Projektowane przepisy określają minimalną granicę wieku odpowiedzialności za zachowanie naruszające porządek prawny lub stanowiące przejawy demoralizacji na poziomie 10 lat. Według opozycji dolną granica powinno być 13-14 lat. Woś odpowiadał, że "teraz przed sąd można ciągać sześciolatka", a projekt wprowadza wolną granicę, której w obecnych przepisach nie ma.