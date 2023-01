Sejm: Po trzech latach nastąpi przegląd skuteczności ustawy o fundacji rodzinnej

Po trzech latach nastąpi przegląd skuteczności ustawy o fundacji rodzinnej - zakłada jedna z poprawek senackich przyjętych przez Sejmową Komisję Gospodarki i Rozwoju.

Wśród przyjętych senackich poprawek znalazła się m.in. ta zakładająca, że po trzech latach nastąpi przegląd skuteczności działania przepisów i ewentualne ich skorygowanie.

Komisja nie zaakceptowała natomiast m.in. senackiej poprawki umożliwiającej "łączenie" fundacji rodzinnej i tzw. estońskiego CIT.

Posłowie na wtorkowym posiedzeniu komisji gospodarki i rozwoju zaakceptowali większość z 71 poprawek zgłoszonych do ustawy w ubiegłym tygodniu przez Senat.

Według ustawy, fundacja rodzinna to nowa instytucja, której zadaniem jest przede wszystkim zarządzanie majątkiem i jego ochrona, w tym zapewnienie środków dla grupy wskazanych przez fundatora beneficjentów. Fundator będzie miał dużą swobodę w określeniu zarówno zasad zarządzania fundacją, jej funkcjonowania, jak i celu, dla którego zostaje ona powołana. Celem rozwiązań jest też budowanie ładu rodzinnego w przypadku rodzin związanych z biznesem, akumulacja kapitału oraz zwiększenie inwestycji w Polsce.

Fundatorem będzie mogła zostać osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, a więc m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów. Fundacja rodzinna będzie mogła być ustanawiana na czas określony albo nieokreślony. Założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji ma nie być opodatkowane. Przepisy o fundacji rodzinnej pozwalają też uporządkować w rodzinie kwestie prawa do zachowku.

W Polsce blisko 830 tys. firm to firmy rodzinne, spośród których 57 proc. planuje sukcesję w ciągu najbliższych pięciu lat - wskazano za danymi Instytutu Biznesu Rodzinnego.

Przepisy mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.