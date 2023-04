Sejm podjął uchwałę ws. upamiętnienia 175. rocznicy Wiosny Ludów na ziemiach polskich wyrażając w uchwale "uznanie dla jej uczestników, którzy marzyli o Niepodległej, a nie mogąc jej wywalczyć, stworzyli zaczyn do konsolidacji narodowej i wspólnie dążyli do osiągnięcia tego celu w przyszłości".

Za uchwałą opowiedziało się w piątek 443 posłów, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymał się 1 poseł.

Uchwała przypomina, że w 2023 r. przypada 175. rocznica Wiosny Ludów. "Na jej fali wiosną 1848 r. o swoje prawa narodowe upomnieli się także Polacy z zaborów pruskiego i austriackiego" - napisano.

Podano, że "na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego, na wieść o rewolcie w Berlinie, reprezentanci różnych środowisk politycznych, zarówno arystokraci, jak i demokraci, w dniu 20 marca 1848 r. w Poznaniu wspólnie powołali Komitet Narodowy, zaczęli także tworzyć lokalne komitety polskie".

"Domagano się szerokiej autonomii oraz rozpoczęto tworzenie polskich oddziałów wojskowych. Początkowo władze w Berlinie godziły się na to, jednak z czasem zaczęły coraz wyraźniej dążyć do stłumienia ruchu polskiego w Poznańskiem. Wbrew zawartym porozumieniom przystąpiono do rozbrajania polskich oddziałów. Wybuchło powstanie poznańskie 1848 roku. Doszło do walk. Pomimo odniesienia zwycięstw w starciach pod Miłosławiem, Sakołowem i Kcynią siły polskie zostały ostatecznie pokonane. Wielkopolska została objęta wojskowymi represjami" - czytamy w uchwale.

Tekst uchwały przypomina, że "na terenie Galicji reprezentanci wszystkich stanów i środowisk politycznych wystąpili z postulatami polonizacji administracji lokalnej i szkolnictwa, zniesienia pańszczyzny, zagwarantowania równego prawa dla wszystkich oraz wolności słowa". "We Lwowie i w Krakowie powstały lokalne komitety narodowe. Skierowano adres do cesarza austriackiego, w którym domagano się reform ustrojowych. Władze austriackie nie wyraziły na nie zgody, a nastroje zostały stłumione przez wojsko" - podkreślono.

Wskazano, że "w Wielkopolsce niepowodzenia stały się jednak impulsem do szerzenia, zainicjowanej już wcześniej, idei pracy organicznej, która z czasem stała się tam dominującą formą polskiej aktywności łączącej społeczeństwo w solidarystycznej walce przeciw pruskiej władzy w sferze gospodarki, oświaty i kultury".

"Trwałą zdobyczą społeczeństwa zaboru austriackiego było ostateczne zniesienie pańszczyzny" - podano.

Uchwała głosi, że "w 175. rocznicę Wiosny Ludów na ziemiach polskich Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla jej uczestników, którzy marzyli o Niepodległej, a nie mogąc jej wywalczyć, stworzyli zaczyn do konsolidacji narodowej i wspólnie dążyli do osiągnięcia tego celu w przyszłości".