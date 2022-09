Sejm: Podkomisja omówiła projekt ws. sędziów pokoju

Sejmowa podkomisja zakończyła we wtorek omawianie projektu o sędziach pokoju. Nie oznacza to końca prac podkomisji, musi ona jeszcze omówić projekt ustawy wprowadzającej tę reformę. Drugi z projektów trzeba dostosować do aktualnego stanu prawnego, więc na razie prace podkomisji odroczono.

"We wtorek podkomisja zakończyła rozpatrywanie projektu głównego o sądach pokoju, natomiast z tym projektem jest bezpośrednio związany drugi projekt, kluczowy dla wprowadzenia tej instytucji, czyli projekt o przepisach wprowadzających. Od wniesienia projektów minął już prawie rok, w tym czasie zmienił się stan prawny, a ponadto wprowadzono poprawki do projektu głównego, więc potrzeba jeszcze czasu na dostosowanie zapisów i wtedy będą kontynuowane prace" - powiedziała PAP prezydencka minister uczestnicząca w posiedzeniach podkomisji Małgorzata Paprocka.

Prezydencka minister dodała, że ma nadzieję, iż po przygotowaniu takich technicznych dostosowań "prace będą kontynuowane szybko".

Merytoryczną pracę nad poszczególnymi zapisami przygotowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę projektu ustawy wprowadzającej instytucję sądów pokoju i sędziów pokoju podkomisja rozpoczęła 12 września br. Kontynuowała je w poniedziałek, zaś we wtorek je zakończyła omawiając ostatnie dwa artykuły projektu.

Formalnie jednak prace nad tym projektem nie zostały we wtorek zamknięte, gdyż dodatkowe modyfikacje mogą pojawić się po omówieniu przez podkomisję drugiego prezydenckiego projektu - bezpośrednio związanego z ustawą o sądach pokoju - zawierającego przepisy wprowadzające w związku z wprowadzeniem sądów pokoju.

Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju prowadził zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego, który rozpoczął działalność po rozmowach lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza z prezydentem Andrzejem Dudą. Pierwsze czytanie wypracowanego projektów odbyło się w Sejmie w grudniu ub.r. Następnie projekty trafiły do sejmowej komisji i podkomisji. Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju jest jedną ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15.

Inicjatywa dotycząca sądów i sędziów pokoju zakłada utworzenie takich sądów jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję.

"Główne założenia projektu się nie zmieniły" - oceniła Paprocka komentując we wtorek dotychczasowe prace sejmowej podkomisji.