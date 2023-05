Sejm: Posiedzenie Komisji Zdrowia dot. projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych przesunięte na środę lub czwartek

Na wtorkowym posiedzeniu sejmowa Komisja Zdrowia podjęła decyzję o przerwie w obradach i wznowieniu posiedzenia w środę lub w czwartek. Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych m.in. reguluje zasady wykonywania takich zawodów jak dietetyk czy podiatra.

Powodem przesunięcia posiedzenia komisji jest liczba zgłoszonych do niej poprawek i konieczność ustosunkowania się do nich Biura Legislacyjnego Sejmu. Jak wyjaśnił przewodniczący komisji - posiedzenie zostanie wznowione w środę lub w czwartek. Wtedy też posłowie ponownie zajmą się omawianiem poprawek do projektu ustawy.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 9 maja. Wtedy też posłowie wskazywali m.in. na konieczność uregulowania zawodu logopedy w odrębnej ustawie. Także przedstawiciele innych klubów niż PiS poinformowali o swoich poprawkach zmierzających do wykreślenia tej grupy z projektu ustawy. Sygnalizowano także konieczność innych zmian dotyczących np. dietetyków oraz doprecyzowania zapisów dotyczących techników farmaceutycznych.

Ustawa dotyczy następujących zawodów medycznych: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, masażysta, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptysta, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej i terapeuta zajęciowy.

Celem projektu jest - jak wskazano w uzasadnieniu - uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób.

Zgodnie z projektem, ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje.

Będzie to - jak podnosi ministerstwo zdrowia, które przygotowało projekt - gwarancją zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń zdrowotnych. Zwiększy to - jak podkreślono w uzasadnieniu - bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i wpłynie na wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Część logopedów podnosi, że przez projekt ustawy regulującej prace 17 zawodów medycznych, w wielu przypadkach będą oni niedługo musieli zamknąć swoje gabinety. MZ podnosi, że logopeda będzie mógł wykonywać czynności zawodowe w ramach umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, działalności gospodarczej i w końcu - jako podmiot leczniczy.