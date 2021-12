Sejm: Posłowie opozycji bezskutecznie wnioskowali o przerwę w obradach

Posłowie opozycji bezskutecznie wnioskowali w środę o przerwę w obradach Sejmu. KO chciała przerwy, aby premier mógł zabrać głos ws. wiceministra Mejzy. Lewica domagała się wprowadzenia pod obrady jej projektu ustawy ws. obowiązkowych szczepień. Przy mównicy pojawił się też poseł Janusz Kowalski z bardą górniczą.

W środę po południu Sejm wznowił przerwane w ub. tygodniu obrady. Na początku poseł KO Arkadiusz Myrcha zgłosił wniosek formalny o przerwę "dla premiera Morawieckiego, żeby mógł wystąpić przed Izbą i wytłumaczyć dlaczego wciąż akceptuje w rządzie posła Łukasza Mejzę". Jak mówił Myrcha, na Mejzie "ciążą obrzydliwe zarzuty". Wniosek Myrchy przepadł jednak w głosowaniu.

"Wirtualna Polska" opisała działalność dawnej firmy obecnego wiceministra sportu, która miała oferować kosztowne leczenie metodami uznawanymi na całym świecie za niesprawdzone i niebezpieczne. Według portalu Mejza pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodziny. Mejza nazwał publikacje portalu "największym atakiem politycznym po 1989 roku" wymierzonym w niego, którego celem jest obalenie większości rządowej.

Na początku środowym obrad wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty (Lewica) zawnioskował z kolei o odroczenie obrad do momentu wprowadzenie do porządku prac projektu Lewicy o obowiązkowych szczepieniach przeciw Covid-19. Argumentował, że marszałek Elżbieta Witek zwróciła się do wszystkich sił politycznych o wspólne wypracowanie metod walki z Covidem i Lewica przygotowała swoje propozycje. Witek odparła, że projekt Lewicy nie ma m.in. opinii Biura Analiz Sejmowych i w związku z kontynuacją obrad nie został uwzględniony w porządku prac. Wniosek Czarzastego o odroczenie obrad również został odrzucony.

Posłowie Lewicy w poniedziałek złożyli projekt ustawy, który zakłada m.in. wprowadzenie obowiązku szczepień, obostrzenia dla niezaszczepionych, możliwość weryfikacji certyfikatów covidowych przez zakłady pracy oraz prawo pracowników do odmowy wykonywania obowiązków w sytuacji, kiedy w miejscu pracy nie jest im zapewnione bezpieczeństwo epidemiczne.

Głos na początku obrad zabrała też Joanna Mucha z Polski 2050. Chciała, by rząd przedstawił informację, kiedy zgłosi projekt o likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Witek odparła, że nie był to wniosek formalny.

Na mównicy pojawił się też poseł Janusz Kowalski z bardą górniczą, którą otrzymał od górniczych związkowców z Bełchatowa. Nie złożył żadnego wniosku formalnego, ale oskarżył Donalda Tuska, że "jest grabarzem polskiej elektroenergetyki".