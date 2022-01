Sejm: Powołano podkomisję ds. projektu ustawy o nazywaniu obiektów przestrzeni publicznej

Sejmowe komisje Kultury i Środków Przekazu oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej powołały w środę podkomisję ds. projektu ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów przestrzeni publicznej.

W środę na posiedzeniu sejmowych komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazywaniem obiektów przestrzeni publicznej.

Poselski projekt przewiduje objęcie zwiększoną ochroną pamięci o osobach szczególnie zasłużonych m.in. historycznych władców państwa polskiego, książąt polskich okresu rozbicia dzielnicowego, ojców niepodległości, osób ogłoszonych świętymi lub błogosławionymi przez Kościół Katolicki lub inny kościół chrześcijański, innych osób zasłużonych dla budowania i umacniania państwa polskiego, przed zmianą nazw obiektów przestrzeni publicznej, które upamiętniają zasługi tych osób.

"Projekt określa zasady zmian nazw obiektów w przestrzeni publicznej, których patronami są osoby i wydarzenia istotne dla tożsamości narodowej i państwowości polskiej oraz określa zasady ochrony tychże patronów, tychże nazw" - mówił w imieniu wnioskodawców poseł PiS Paweł Lisiecki. Wskazał, że "projekt wynika z zagrożenia, jakie płynie z niektórych inicjatyw, mających na celu wyrugowanie bądź usunięcie z przestrzeni publicznej, imion i nazwisk osób, które przyczyniły się m.in. do odzyskania przez Polskę niepodległości".

Jak mówił, "spór polityczny jest wpisany oczywiście w demokrację, natomiast jego zaostrzenie polegające na dopuszczeniu do podważania fundamentów pamięci narodu wiąże się z dużym ryzykiem, ryzykiem osłabienia i poróżnienia wspólnoty narodowej, wspólnoty państwowej, a co za tym idzie - do podważenia podstaw polskiej państwowości". "W moim przekonaniu i w przekonaniu wnioskodawców jest to sprzeczne z interesem społecznym i w dłuższej perspektywie może zagrażać jedności narodu i stabilności społeczeństwa" - dodał.

W ocenie posła PiS "pamięć o osobach zasłużonych dla polskiej państwowości nie jest należycie chroniona, nie jest chroniona w szczególny sposób, co, niestety, umożliwia wykorzystywanie tej kwestii w bieżącej polityce, także lokalnej".

Większość przedstawicieli opozycji krytycznie wypowiadała się o projekcie ustawy. W ocenie posła KO Krzysztofa Piątkowskiego to "bardzo zły projekt, wadliwy pod względem prawnym i formalnym, ale też skandaliczny pod względem moralnym". "Modelowy przykład +patolegislacji+ w państwa wykonaniu, która staje się specjalnością waszego szefa partii" - dodał zwracając się do posłów PiS.

Piątkowski wskazywał, że "grzechem pierworodnym tego projektu jest to, iż próbuje się cały ustrój nazewnictwa obiektów przestrzeni publicznej zmienić z powodów doraźnych". "Grzechem drugim jest sprzeczność z Konstytucją" - mówił poseł dodając, że projekt jest też "kolejnym skokiem na autonomię samorządów w Polsce". Jak mówił, "podstawowym zarzutem jest rażąca, jaskrawa sprzeczność tego projektu z wynikającą z Konstytucji RP zasadą decentralizacji władzy publicznej oraz samodzielności samorządu terytorialnego, w wykonaniu powierzonych mu zadań publicznych".

Przypomniał, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym "do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał ws. herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych". "To wspólnota samorządowa, samorządowcy bezpośrednio w konsultacjach i referendach oraz bezpośrednio przez swoich przedstawicieli w radach gmin, radach miast, mają wyłączne i niezbywalne prawo nazywania ulic w swoich gminach" - podkreślił. Ocenił, że projekt jest "kolejnym zamachem na autonomię i niezależność samorządów".

Zdaniem posłanki Hanny Gill-Piątek z KP Polska 2050 projekt "zasługuje na odrzucenie w całości". "Ustawa jest jednostkowa, ale też niekonstytucyjna. Ona jest w sprzeczności z artykułem 15., 16. i 165. Konstytucji, ale także z wywodzoną z preambuły do Konstytucji zasadą pomocniczości. Ustawa ta jest kolejnym przykładem narzucania ideologicznej woli politycznej rządzących wspólnotom lokalnym, w dodatku w tak ważnej i symbolicznej sprawie, jak organizacja przestrzeni publicznej na terenie miasta i gminy" - zwróciła uwagę Gill-Piątek.

Posłanka Paulina Matysiak z Lewicy zastanawiała się, jak można realnie mówić o świeckim państwie, o rozdziale państwa od kościoła, kiedy "w tym projekcie ustawy na sztywno wpisuje się w katalogu patronów osobę ogłoszoną świętą lub błogosławioną przez Kościół Katolicki lub inny kościół chrześcijański". "Mało tego w uzasadnieniu do projektu nie ma nawet zdania, z czego taka wyjątkowość tych postaci ma wynikać" - zauważyła.

Poparcie dla projektu wyraził poseł Konfederacji Michał Urbaniak. "Ja akurat mam zdaniem odmiennie wobec tej ustawy. Uważam ją za całkiem pozytywną, choćby dlatego, że ona tworzy pewne ramy do tego, by ograniczać też zapędy ojkofobów, którzy bardzo chętnie wynaradawialiby Polaków, zmieniali też tożsamość Polaków. Jest to istotne, ponieważ symbole w przestrzeni publicznej mają znaczenie. Ma znaczenie to, czyje nazwiska widzimy na nazwach ulic, czyje nazwiska widzimy na skwerach, stąd te ramy, w których osoby bardziej zasłużone, osoby, które mają pewien dorobek, które przyczyniły się do tego, że naród polski jest takim, a nie innym narodem, w sposób pozytywny, będą miały często pierwszeństwo, będą chronione. Uważam to za dobry kierunek" - mówił Urbaniak.

Poseł Tomasz Ławniczak z PiS wskazywał, że "celem tej ustawy jest przede wszystkim stworzenie paralelnych dokumentów w związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu i innego ustroju totalitarnego z 1 kwietnia 2016 roku". Przyznał, że projekt w tym kształcie, w jego ocenie, ma również "swoje mankamenty" i zaproponował powołanie podkomisji, któraby je wyeliminowała. "Generalnie rzecz biorąc jestem przeciwnikiem konfesjonalizacji prawa. Powinniśmy się odnosić do uniwersalnych wartości, poza przedstawicielami Kościoła Katolickiego, jeżeli są wymienieni, powinni być np. wybitni przedstawiciele myśli talmudycznej, wybitni przedstawiciele myśli islamu. Tutaj akurat mi tego brakuje w projekcie" - wskazał.

W trakcie dyskusji posłanka KO Iwona Śledzińska-Katarasińska zgłosiła wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Wniosek został odrzucony. Śledzińska-Katarasińska zgłosiła swój wniosek, jako wniosek mniejszości.

Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zdecydowały o powołaniu 11-osobowej podkomisji do prac nad projektem. Zasiądzie w niej pięciu posłów z PiS-u, dwu z KO, oraz po jednym z Lewicy, PSL-u, Konfederacji, oraz z koła Polska 2050.

Zgodnie z projektowaną ustawą zmiana nazwy obiektu przestrzeni publicznej, która upamiętnia osoby (podmioty) szczególnie zasłużone, a także związane z nimi symbolicznie wydarzenia, przedmioty, daty lub miejsca, będzie dopuszczalna tylko w celu bardziej godnego upamiętnienia ich pamięci przez nadanie ich imienia (nazwy) innemu obiektowi przestrzeni publicznej.

Zmiana możliwa będzie także w sytuacjach, w których będzie to uzasadnione ze względu na ujawnienie nowych, nieznanych wcześniej faktów podających w wątpliwość zasługi osoby lub podmiotu, na cześć których nazwano obiekt przestrzeni publicznej, w tym związanych z propagowaniem komunizmu, nazizmu, faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego, technik i praktyk działania właściwych takiemu ustrojowi, stosowaniem tychże metod i praktyk działania właściwych ustrojowi totalitarnemu lub polegających na szpiegostwie na rzecz obcego państwa czy udziale w spisku przeciwko suwerenności i niepodległości Państwa Polskiego. W pozostałych przypadkach nie będzie można zrezygnować z raz dokonanej formy upamiętnienia w postaci nadania obiektowi przestrzeni publicznej patrona lub patronatu.