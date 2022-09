Sejm: Poza Konfederacją kluby opowiedziały się za dalszym procedowaniem projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej

Poza Konfederacją kluby opowiedziały się w piątek za dalszym procedowaniem projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej. Złożenie poprawek zapowiedziały m.in. KO i Lewica.

W Sejmie odbyło się w piątek pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o medycynie laboratoryjnej. Przedstawił go wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Powiedział, że projekt "reguluje kwestie dotyczące zasad i warunków wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, zasad wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, kształcenie przed i podyplomowe - w tym ustawicznym rozwój zawodowy oraz funkcjonowanie samorządu diagnostów laboratoryjnych".

"Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim wprowadzenia zmian w dostępie do zawodu diagnosty laboratoryjnego, który będą mogły uzyskać tylko osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna" - powiedział Bromber. Wspomniał, że "w drodze procesu legislacyjnego wskazano na konieczność wprowadzenia okresu przejściowego, który będzie umożliwiał osobom po ukończeniu kierunków przydatnych do wykonywania czynności diagnosty laboratoryjnego uzyskania tytułu diagnosty laboratoryjnego". Zaznaczył, że "jest to tylko i wyłącznie rozwiązanie czasowe i przejściowe".

Wskazał, że nowym rozwiązaniem w projekcie ustawy jest szkolenie specjalizacyjne, które będzie dofinansowane ze środków publicznych. "Obecnie diagności sami płacą za specjalizację" - przypomniał wiceminister zdrowia.

Kolejnym nowym rozwiązaniem jest wprowadzenie 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego, który diagnosta laboratoryjny oraz inne osoby zatrudnione w laboratoriach będą mogły wykorzystać na doskonalenie zawodowe. Projekt ustawy zakłada również uznanie dorobku naukowego lub zawodowego w danej dziedzinie medycyny laboratoryjnej. Dzięki temu będą mieli możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu specjalizacyjnego" - tłumaczył Bromber.

"Projekt ustawy doprecyzowuje także przepisy w zakresie sprawowania przez Krajową Radę nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego" - dodał. "W naszej ocenie zaprojektowane zmiany dobrze wpłyną na wzrost zainteresowania uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu" - powiedział wiceminister zdrowia. Podkreślił, że potrzeba profesjonalistów o dużej wiedzy, kompetencjach i umiejętnościach, dlatego zmieniamy przepisy.

Zaznaczył, że "kompetencja, umiejętności, wiedza i doświadczenie diagnosty laboratoryjnego równa się poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjenta".

Tadeusz Chrzan (PiS) mówił w piątek, że ustawa jest oczekiwana przez środowisko diagnostów, które ze względu na postęp wiedzy w tej dziedzinie oczekuje na szybkie sfinalizowanie prac legislacyjnych nad tym projektem. Zwrócił uwagę, że obecnie obowiązujące przepisy dotyczące zasad i warunków wykonywania zawodu zawarte są w ustawie z 2001 r, czyli mają ponad 20 lat". Zapowiedział, że PiS poprze projekt.

Elżbieta Gelert zapowiedziała, że Koalicja Obywatelska będzie wnioskowała o dalsze prace nad projektem w Komisji Zdrowia, gdyż będzie chciała uzyskać zarówno od wnioskodawców, czyli Ministra Zdrowia, jak i od środowisk diagnostów laboratoryjnych ich stanowisko w niektórych zapisach, w szczególności chodzi o art. 5, 6, 10 i art. 11.

Gelert zwróciła uwagę, że nadal rola specjalisty nie jest określona - nie tylko w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, ale także w pozostałych zawodach, czego efektem są obecnie wielkie konflikty w jednostkach służby zdrowia, jeżeli chodzi o kwalifikacje specjalistów.

Dalsze prace w Komisji Zdrowia poprze także klub Lewicy - zapowiedział w imieniu klubu Jan Szopiński.

Radosław Lubczyk (Koalicja Polska) zwrócił uwagę, że zarobki diagnostów są niewystarczające a aktualny projekt nowelizacji ustawy "nie wspomina, jakie to mają być studia podyplomowe i jakie efekty mają realizować, przez co kwalifikacje uzyskane przez ich absolwentów będą losowe i niepewne". "Polska Komisja Akredytacyjna od 2018 r. nie ma uprawnień do dokonywania sprawdzania spełniania warunków do prowadzenia kształcenia oraz oceny jakości na studiach podyplomowych, co stawia pod znakiem zapytania ich jakość" - dodał poseł Lubczyk. Zapowiedział, że klub Koalicja Polska planuje zgłoszenie poprawek w czasie dalszego procedowania ustawy.

Dobromir Sośnierz zapowiedział, że koło Konfederacji będzie za odrzuceniem ustawy w pierwszym czytaniu. Ocenił, że "projekt ustawy ma domknąć dostęp do zawodu". "Jest to klasyczny przykład, gdzie interes wąskiej grupy jest sprzeczny z interesem społeczeństwa a państwo popiera tę grupę" - stwierdził Sośnierz.

Wojciech Maksymowicz (Polska 2050) powiedział, że moment przedłożenia aktu może być interpretowany jako próba zaspokojenia ambicji środowisk zarządczych wśród diagnostów laboratoryjnych dla stworzenia kolejnego oddzielnego samorządu zawodowego. Zadeklarował poparcie klubu Polska 2050 dla dalszych prac nad projektem.

Zgodnie z projektem, tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna.

Osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej w laboratoriom będzie diagnosta laboratoryjny; lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii lub w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej; lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii; lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub tytuł specjalisty w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Diagności laboratoryjni będą mieli możliwość wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej. Ta forma udzielania świadczeń zdrowotnych jest przystosowana do prowadzenia działalności leczniczej osobiście i, w zależności od jej zakresu, nie wymaga spełniania wszystkich wymagań organizacyjnych, które są stawiane podmiotom leczniczym.

Minister zdrowia będzie mógł - na wniosek osoby legitymującej się dorobkiem naukowym lub zawodowym na podstawie opinii ekspertów - uznać ten dorobek za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego.

Wnioski o uznanie dorobku naukowego i zawodowego osoby zainteresowane będą mogły składać do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Diagności laboratoryjni, których dorobek naukowy lub zawodowy zostanie uznany przez ministra zdrowia, będą mogli od razu przystąpić do egzaminu specjalizacyjnego, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku z tego egzaminu będą posiadać tytuł specjalisty w danej dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej.

Zgodnie z projektem, diagnosta laboratoryjny będzie miał obowiązek doskonalenia zawodowego przez samokształcenie oraz udział w kursach realizowanych metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń, a także za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

W projekcie ustawy przewidziano, że specjalizacja jest dofinansowywana przez ministra zdrowia w ramach środków budżetu państwa, których jest dysponentem, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla diagnostów laboratoryjnych, którzy mogą corocznie rozpocząć specjalizację dofinansowywaną z tych środków.

Zgodnie z projektem wprowadzonych zostanie do sześciu dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego, który diagnosta laboratoryjny będzie mógł wykorzystać na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego.

Projekt ustawy wprowadza wymagania kwalifikacyjne dla kierownika laboratorium.

Projekt wprowadza również m.in. przepisy umożliwiające wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jako indywidualna praktyka diagnosty laboratoryjnego i grupowa praktyka diagnostów laboratoryjnych.

Projekt ustawy doprecyzowuje także przepisy w zakresie sprawowania przez Krajową Radę nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz doprecyzowuje zasady przeprowadzania wizytacji w laboratoriach.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać po 12 miesiącach od ogłoszenia.