Sejm: PPS i Polskie Sprawy: Projekt ustawy o wykonywaniu testów diagnostycznych jest nie do naprawienia

Projektu ustawy o wykonywaniu testów diagnostycznych nie da się naprawić - powiedzieli w Sejmie przedstawiciele kół Polskie Sprawy (PS) i Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Dodali, że ich przedstawiciele zagłosują przeciwko tej ustawie.

W Sejmie we wtorek odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o wykonywaniu testów diagnostycznych przez pracowników pod kątem zakażenie wirusem SARS-CoV-2, który ma zapobiegać jego rozprzestrzenianiu. Projekt złożyła w Sejmie w czwartek 27 stycznia grupa posłów PiS, a do reprezentowania wnioskodawców upoważniono posła Pawła Rychlika. Nowe zapisy mają zastąpić projekt ustawy, której procedowanie zaczęło się w połowie grudnia. Wcześniej we wtorek sejmowa Komisja Zdrowia negatywnie zaopiniowała ten projekt i wnioskowała o odrzucenie go w pierwszym czytaniu.

Poseł Andrzej Sośnierz z koła Polskie Sprawy stwierdził, że w projekcie "w dość dziwny i pokrętny sposób oderwano winę od kary". "Jeśli ktoś nie skorzysta z prawa przetestowania siebie, będzie musiał płacić karę za to, że być może zaraził kogoś, ale on nie wie, czy zaraził kogoś" - wskazał.

Ocenił, że projekt ustawy jest nie do naprawienia. "Ona dodatkowo konfliktuje" - dodał.

"Koło Polskie Sprawy będzie oczywiście będzie za tym, żeby odrzucić tę ustawę w całości i jej nie poprawiać, bo jej się generalnie poprawić już nie da" - zaznaczył.

Poseł Robert Kwiatkowski z koła Polska Partia Socjalistyczna również powiedział, że jego ugrupowanie będzie głosować przeciwko temu projektowi.

"Lektura tego projektu ustawy przywodzi takie stare powiedzenie, zgodnie z którym, gdybym nie wiedział, że głupota - myślałbym, że sabotaż. Chociaż poszlaki wskazujące na głupotę - trzeba powiedzieć - są dość silne" - ocenił.

"Władza nie chce tej ustawy. Władza chce wymówki, żeby powiedzieć: nie da się, nie można, my dobrze chcieliśmy, tylko ta wstrętna, ta totalna opozycja uniemożliwiła nam zaprezentowanie i przeprowadzenie jakże słusznych pomysłów" - dodał.

Podkreślił, że projekt pomija jeden kluczowy element, jaki ma wpływ na pandemię: obowiązkowe szczepienia. "Jest (w projekcie - PAP) obowiązek testowania, ale za cenę konfidencji. Jak można tak ludzi napuszczać jednych na drugich?" - pytał. Konkludując stwierdził, że "tego gniota nie da się naprawić."

W myśl projektu ustawy pracodawcy będą mogli żądać od pracowników oraz osób wykonujących na ich rzecz pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, bez względu na to, czy przeszli oni chorobę i są zaszczepieni, podawania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego. Pracownik będzie mógł wykonać nieodpłatnie taki test zasadniczo raz w tygodniu, choć możliwa będzie zmiana częstotliwości jego przeprowadzania. Badania finansowane będą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pracownicy, którzy wykonali test, a zachorują na COVID-19 i będzie uzasadnione podejrzenie, że mogło do tego dojść w miejscu pracy, mogą domagać się odszkodowania od pracownika, który nie poddał się diagnozowaniu.