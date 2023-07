Sejm: Premier o wotum nieufności wobec szefa MON: tak postępuje nieodpowiedzialna opozycja (aktualizacja)

Tak robi tylko nieodpowiedzialna opozycja - mówił w piątek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki na zakończenie debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MON Mariusza Błaszczaka. Minister obrony ma tyle do naprawiania tego, co wy zepsuliście; mam do was prośbę, nie przeszkadzajcie - dodał.

"W środku międzynarodowej burzy, dziejowej zawieruchy, kiedy mamy wojnę za wschodnią granicą, PO postanowiła wbić kij w szprychy polskiego bezpieczeństwa" - oświadczył Morawiecki. "Tak robi tylko nieodpowiedzialna opozycja" - dodał szef rządu.

Szef rządu wskazywał, że wydatki na wsparcie polskiej armii wzrosły od 2014 r. trzykrotnie. "Aby mieć silną armię musimy mieć silne finansowe państwo. I od naprawy finansów publicznych zaczęliśmy. Dzięki temu właśnie dzisiaj pan premier Błaszczak może realizować i realizuje wielkie dzieło naprawy polskiej armii, poprawy stanu polskiej armii i wzmocnienie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej" - powiedział premier.

Podkreślił, że uchwalenie ustawy o obronie ojczyzny dało impuls do szybszego uzbrojenia i szybszej modernizacji armii.

Morawiecki zwracał uwagę, że oprócz jakości polskiej armii kluczowa jest też jakość polskich sojuszy, które stają się "coraz bardziej wartościowe". "I trzeba za to podziękować panu premierowi Mariuszowi Błaszczakowi i premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu" - dodał premier.

Wskazywał też na jakość polskiej armii i polskich sojuszy. "Dziś na terytorium Rzeczypospolitej stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich, żołnierzy NATO" - przypomniał. "To także bardzo ważne, skuteczne działania dyplomatyczne, skuteczne rozmowy, budowanie relacji, perswazja, którą zawdzięczamy ministrowi obrony narodowej - to również jest dzieło pana premiera Błaszczaka" - podkreślił szef rządu.

Mówiąc o uzbrojeniu polskiej armii premier zwracał uwagę na wzmocnienie finansowania Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która podlega MON i MAP. "Polska Grupa Zbrojeniowa coraz mocniej staje na nogi i potrafi produkować na najwyższym, światowym poziomie, czego dowodem jest eksport niektórych produktów, czego nie pamiętam, żeby coś takiego miało miejsce w waszych czasach" - mówił do opozycji. "Nie było was na to stać, żeby rozwijać Polską Grupę Zbrojeniową tak, jak zaczyna się rozwijać pod naszym kierunku" - dodał Morawiecki.

Wymienił też kraje, z którymi Polska współpracuje blisko przy zakupie bronie, a są to m.in. Francja, Szwecja, Wielka Brytania, a przede wszystkim Stany Zjednoczone i Korea Południowa.

"To podniesienie stanu uzbrojenia naszej armii na niewyobrażalny w waszych czasach poziom" - podkreślał premier. "To jest coś, co czyni dzisiaj Polskę o niebo bezpieczniejszym państwem niż była wcześniej" - dodał.

"Za te wszystkie działania powinniście podziękować, bo w waszych czasach to jak zajmowaliście się polską armią, to jak nie potrafiliście znaleźć środków na rozbudowę polskiej armii, zlikwidowaliście pobór, jak nie potrafiliście uzbroić polskiej armii jest przyczyną wielkiego wstydu po waszej stronie i nie dziwię się, że siedzicie cicho, bo nie macie nic w tej kwestii do powiedzenia" - oświadczył premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowych obrad Sejmu.

Dodał, zwracając się do opozycji, że w czasach jej rządów po to pewnie "robiono reset z Rosją", żeby "zresetować także polską armię". "To trzeba powiedzieć niestety wam się udało" - stwierdził Morawiecki.

"Nie wiem, czy to zwijanie polskiej armii miało również służyć temu, żeby gdzieś w jakieś stolicy rozwijali przed wami czerwone dywany. Wy pewnie już wiecie, w której stolicy liczyliście na takie dywany. Dlatego, aby wzmocnić potencjał polskiej armii potrzebujemy kontynuacji tego, co robimy ostatnie osiem lat i za to trzeba podziękować panu ministrowi Macierewiczowi i przede wszystkim temu, który kieruje polską armią przez ostatnie kilka lat pan premierowi Błaszczakowi" - powiedział premier.

Podkreślił również, że minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ma wiele do nadrabiania. "Tyle do naprawiania tego, co wy zepsuliście, tyle do odbudowania tego, co wy zniszczyliście. To mam do was tylko jedną serdeczną prośbę nie przeszkadzajcie" - oświadczył premier Morawiecki.

Sejm po piątkowej debacie odrzucił wniosek o wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który został złożony przez kluby KO i Lewicy. Za odwołaniem ministra Błaszczaka głosowało 217 posłów; 235 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.