Sejm: Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o państwowej komisji ds. pedofili skierowany do prac w komisji

Sejm skierował w piątek prezydencki projekt nowelizacji ustawy o państwowej komisji ds. pedofili do komisji ustawodawczej. Projektowane zmiany mają dać komisji wyraźne podstawy do żądania informacji i dokumentów od organów państwa, różnych organizacji i podmiotów, w tym Kościoła.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W piątek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o państwowej komisji ds. pedofili. Proponowane przepisy są wynikiem współpracy Kancelarii Prezydenta z komisją ds. pedofilii i stanowią realizację postulatów komisji.

Prezydencka minister Małgorzata Paprocka, przedstawiając projekt nowelizacji, zaznaczyła, że jej celem jest uzupełnienie obowiązującej ustawy o regulacje, na brak których wskazywała sama państwowa komisja. Według niej luki w obowiązującej ustawie uniemożliwiają prawidłowe wykonywanie bardzo istotnych ze społecznego punktu widzenia zadań komisji, w szczególności związanych z prowadzeniem postępowań wyjaśniających.

Paprocka dodała, że do najważniejszych rozwiązań zawartych w projekcie ustawy należy ujednolicenie siatki pojęć, zmiany w kompetencjach komisji polegające m.in. na wprowadzeniu wyraźnej podstawy normatywnej do żądania przez komisję informacji i dokumentów oraz wprowadzenie jednoznacznego ustawowego obowiązku ich udostępniania. "Tę kwestię państwowa komisja wskazuje jako jedną z najważniejszych luk, czy nieprecyzyjności obowiązującej ustawy" - powiedziała Paprocka.

Jak wskazała prezydencka minister, w projekcie proponuje się także zmianę nazwy komisji na krótszą i lepiej oddającą cel i przedmiot działania państwowej komisji. Pełna nazwa komisji ma brzmieć: Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. Obecnie to: Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Projektowana regulacja zakłada umożliwienie komisji przystąpienie do sprawy przed sądem na prawach oskarżyciela posiłkowego na każdym etapie trwania postępowania. Projekt umożliwi także osobie poszkodowanej złożenie odwołania od decyzji komisji o odmowie wpisu do tzw. rejestru pedofili.

Podczas debaty sejmowej poparcie dla prezydenckiego projektu w imieniu klubu PiS wyraził poseł Kazimierz Smoliński. "Będziemy ją popierać w dalszych pracach parlamentarnych" - zaznaczył. Również wiceminister sprawiedliwości Michał Woś wyjaśnił, że resort popiera przedłożenie prezydenta.

Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz mówiła natomiast, że komisja okazała się "atrapą" i "złotą klatką" dla ludzi, którzy w niej pracują. Podkreśliła, że ochrona dzieci przed zbrodnią - "również tą, która jest ukryta pod habitem, sutanną, za murami plebanii" - jest podstawowym zadaniem państwa. Polityk postawiła tezę, że "póki rządzi PiS, to pedofile w sutannach mogą czuć się bezpieczni".

"Cieszę się, ze komisja sama w toku prac doszła do wniosku i zwróciła uwagę na to, że rzeczywiście jest bezradna, że nie ma narzędzi do tego, żeby pracować" - powiedziała z kolei posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Zaznaczyła, że klub Lewicy będzie pracował nad projektem. W jej ocenie jednak komisja swoim działaniem powinna obejmować również przestępstwa przeciwko małoletnim między 15. a 18. rokiem życia. Zwróciła też uwagę, że zmiana nazwy komisji może zmienić charakter jej zadań - z wyjaśniania przeszłości na działania w przyszłości.

Poseł PSL Krzysztof Paszyk zaznaczył, że proponowane w projekcie rozwiązania działają na korzyść ustawy i zasługują, aby nad nimi pracować. Stwierdził jednocześnie, że przy tych pracach nie da się uciec od podsumowania działań komisji. Jak zaznaczył, oczekiwania wobec niej były znacznie dalej idące.

Krzysztof Bosak z Konfederacji podkreślił w debacie sejmowej, że jego koło jest za zdecydowaną walką z przestępstwami o charakterze pedofilskim czy "niekwalifikowanym przez prawo przestępstwom przeciwko seksualności dzieci i młodzieży". W ocenie Bosaka inicjatywa prezydenta pojawia się słusznie. "Szkoda, że dopiero po dwóch latach istnienia komisji" - powiedział. "Zdecydowanie jeżeli jakakolwiek organizacja - niezależnie czy jest to Kościół, czy jest to jakaś organizacja społeczna - odmawia przekazania dokumentów powinno być nie tylko prawo żądania dokumentów, ale też wsparcie instytucji państwa w zakresie egzekucji tego prawa" - podkreślił.

Joanna Mucha z Polski 2050 zaznaczyła, że zmiany proponowane w projekcie "są rzeczywiście potrzebne". "Wszyscy mówiliśmy wtedy, kiedy ta komisja była powoływana, że komisja jest +bezzębna+, że nie ma wystarczających narzędzi i dzisiaj to powtarzamy. Nawet z tymi zmianami" - powiedziała. Dodała, że brakuje narzędzi do tego, by pedofilię w Polsce zwalczać w sposób systemowy.

Na zarzuty wobec rządu, które padły podczas debaty, odpowiadał wiceminister Woś. "Żaden z rządów nie zrobił tyle w walce z pedofilią, co rząd Zjednoczonej Prawicy" - podkreślił. Wiceminister wskazał m.in., że rząd ten zaostrzył kary za to przestępstwo, wprowadził rejestr pedofili, a także zapisał w Kodeksie karnym przestępstwo polegające na niepoinformowaniu właściwych organów przez osobę, która miała wiedzę o tego rodzaju przestępczości.