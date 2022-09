Sejm: Projekt gruntownej nowelizacji przepisów o kuratorach sądowych - do komisji

Do dalszych prac w komisji sejmowej trafił w piątek obszerny projekt zmian w systemie kurateli sądowej. Przewidziano m.in. wzmocnienie ochrony prawnej kuratorów, przyznanie dodatków specjalnych, zmianę w zasadach nadzoru i kwestiach dyscyplinarnych.

"Kuratorzy są jednym z fundamentów wymiaru sprawiedliwości, mają podstawowe znaczenie dla jakości i sprawności wykonywania orzeczeń sądowych. Projekt jest owocem wielu lat zbierania doświadczeń kuratorskiej służby sądowej i postulatów kuratorów" - mówił prezentując projekt w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

Dodał, że obowiązująca od 2002 r. ustawa o kuratorach sądowych dotychczas była zmieniana wyłącznie punktowo, przy okazji innych nowelizacji, ale "nigdy, pomimo kilkunastu prób, nie udało się doprowadzić do sanacji rozwiązań obowiązujących od 20 lat".

Tymczasem - jak wskazał - regulacje te nie są już spójne z obowiązującym Prawem o ustroju sądów powszechnych na przykład w zakresie "nadzoru nad kuratorską służbą sądową i przenoszeniem etatów, niejasne są przepisy regulujące stosunek pracy kuratora i dodatki do wynagrodzeń".

Dlatego - jak wskazali autorzy projektu z MS - głównymi celami proponowanych zmian jest poprawa funkcjonowania i organizacji kuratorskiej służby sądowej oraz poprawa jakości i efektywności pracy kuratorów.

Na konieczność zmian w tych kwestiach wskazywali przedstawiciele wszystkich klubów i kół sejmowych biorących udział w piątkowej debacie. "Dziś potrzeba przede wszystkim zmian idących w kierunku dofinansowania, zmian w wynagrodzeniach tej grupy zawodowej, bo bez tego będą dalsze braki kadrowe i dalszy regres, jeśli chodzi o funkcjonowanie tego zawodu" - mówił Krzysztof Paszyk (KP-PSL).

Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO) oceniła, że "nie można pominąć próby osłabienia samorządu kuratorskiego, co proponuje ministerstwo". Wtórował jej Krzysztof Śmiszek (Lewica), który podkreślał, że "nie ma i nie będzie zgody Lewicy na ograniczanie samorządności tego zawodu, a kuratorzy muszą mieć bezpośredni wpływ na wybór kuratora okręgowego i rzecznika dyscyplinarnego".

"Nie może być mowy o jakimkolwiek zamachu na samorządność, a tym bardziej, jeśli koronnym tego przykładem ma być model wyboru kuratora okręgowego" - odpowiadał na zarzuty pod adresem projektu wiceminister Woś. Mówił, że to strona społeczna poprosiła o takie rozwiązanie, gdyż "są przypadki nawet w jednej piątej okręgów w Polsce udzielne księstewka grupek na czele z tym kuratorem okręgowym".

Na dalszym etapie prac legislacyjnych projektem zajmie się sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

Rząd przyjął ten obszerny projekt nowelizujący dotychczasową ustawę na początku lipca br. Zgodnie z projektem, kuratorem zawodowym będzie mogła zostać osoba, która posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu: psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa albo studia z co najmniej jednej wymienionej dziedziny.

Prezes sądu okręgowego będzie zobowiązany do niezwłocznego złożenia aplikantowi kuratorskiemu po zdanym egzaminie propozycji pracy. Kuratora okręgowego ma zaś powoływać minister sprawiedliwości.

Projekt wprowadza też tytuł honorowy - dyplomowanego kuratora specjalisty. Będzie on przysługiwał kuratorowi posiadającemu co najmniej 20-letni okres, w tym co najmniej 5-letni okres pracy jako kurator specjalista oraz znaczący dorobek zawodowy. Dzień 25 czerwca zostałby ustanowiony świętem kuratorskiej służby sądowej.

Projektowane przepisy zakładają umożliwienie kuratorowi sądowemu uzyskanie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu karnym, w którym uczestniczył w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego. Koszty takie zostaną również zwrócone kuratorowi społecznemu, który będzie mógł ubiegać się o to w sądzie rejonowym.

Proponuje się też rozwiązanie, które ma umożliwić kuratorom sądowym uzyskanie potrzebnej pomocy psychologicznej. Zgodnie z propozycją pracodawca, czyli sąd rejonowy, ma zapewnić kuratorowi zawodowemu, na jego wniosek lub za jego zgodą, taką pomoc.

Proponowane przepisy regulują też kwestię związaną z dodatkami funkcyjnymi. Przewidziano wprowadzenie dodatków w związku z prowadzeniem zajęć w ośrodku kuratorskim w formie miesięcznego ryczałtu. Zgodnie z projektem kuratorowi zawodowemu może być też przyznany na czas określony dodatek specjalny do wysokości 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Obecnie dodatek specjalny stanowi procent wynagrodzenia zasadniczego powiększonego o kwotę należnego dodatku funkcyjnego, natomiast projektowana regulacja zakłada, że będzie on naliczany procentowo wyłącznie od kwoty wynagrodzenia zasadniczego.

Propozycja MS wprowadza też zmiany w postępowaniach dyscyplinarnych kuratorów zawodowych. Projekt rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną kuratora zawodowego o przesłankę nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rezygnuje z możliwości wymierzania kary porządkowej. W katalogu kar przewidziano też nowy rodzaj kary - upomnienie, a usunięto z niego karę nagany z ostrzeżeniem. Zmiany dotyczą także sposobu powoływania rzecznika dyscyplinarnego kuratorów, którego obecnie wybiera okręgowe zgromadzenie kuratorów spośród swoich członków. Zgodnie z projektem, rzecznika powoływać będzie prezes sądu okręgowego.