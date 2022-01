Sejm: Projekt noweli rozszerzającej katalog rezerw strategicznych skierowany do trzeciego czytania

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o rezerwach strategicznych, który rozszerza katalog rezerw strategicznych o broń, amunicję, materiały wybuchowe, ładunki miotające oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym został w czwartek skierowany do trzeciego czytania.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o rezerwach strategicznych i niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów na posiedzeniu 11 stycznia. Tego samego dnia wpłynął do Sejmu, a 12 stycznia na posiedzeniu sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych odbyło się jego pierwsze czytanie.

W nocy ze środy na czwartek podczas debaty sejmowej poseł PiS Sylwester Tułajew przedstawiając stanowisko klubu wskazywał, że "to co pokazuje, że ustawa jest dobrze przygotowana" to fakt, "że nie było żadnych poprawek". "My przyjęliśmy w sprawozdaniu treść ustawy, która została przedłożona przez rząd" - mówił. Zaapelował też w imieniu klubu o przyjęcie proponowanej nowelizacji.

Poseł Mateusz Bochenek (KO) zwracał uwagę na pośpiech, z którym jego zdaniem procedowany jest projekt. "Projekt nie zawierający opinii, analiz; to niestety nie są standardy stanowienia dobrego prawa" - mówił. Dodał, że regulacja przekazuje nowe zadania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która - jak mówił - w tym obszarze nie posiada doświadczenia. "Ale to właśnie ta agencja - uwaga - nie będzie podlegać pod ustawę koncesyjną" - powiedział.

Wiesław Szczepański (Lewica) zwrócił uwagę, że parlament debatuje nad projektem "w iście ekspresowym tempie". Dodał, że projekt nie posiada żadnych opinii i ekspertyz. "Pracujemy nad tym projektem tak szybko ponieważ ktoś zapomniał o pewnych rozwiązaniach, że również w ramach rezerw strategicznych maja być dokonywane zakupy amunicji, broni i materiałów wybuchowych" - mówił. Zaznaczył, że jego klub - mając na względzie fakt że ustawa jest potrzebna - nie zagłosuje przeciwko niej ale wstrzyma się od głosu.

Urszula Nowogórska (Koalicja Polska) mówiła, że nowelizacja "prowadzona jest trybem przesadnie szybkim". Dodała, że zagrożenia hybrydowe, na które odpowiedzią ma być projekt pojawiły się w lipcu ubiegłego roku. "Profesjonalizm naszych służb jest na bardzo wysokim poziomie, a przyjęte programy modernizacyjne wzmacniają ich potencjał i możliwości działania. Powstaje zatem pytanie co się stało, że konieczne jest nadanie nowych uprawnień" - mówiła.

Tomasz Zimoch (Polska 2050) poinformował w debacie, że jego koło wstrzyma się w głosowaniu nad tym projektem.

Szef KPRM Michał Dworczyk odnosząc się do wypowiedzi posłów wskazywał, że projekt nowelizacji jest projektem ważnym, odpowiadającym na bieżące potrzeby powstałe na skutek ataku hybrydowego na wschodniej granicy.

"Projekt był i jest procedowany zgodnie z obowiązującymi przepisami a wątpliwości podnoszone w kwestii tego, że MON, czy MSWiA nie wypowiedziały się w tej materii są bezzasadne ponieważ zarówno na etapie przygotowywania projektu jak i na etapie przyjmowania przez Radę Ministrów przedstawiciele obu resortów byli obecni" - mówił.

Odnosząc się do szybkiego tempa procedowania nowelizacji zaznaczył, że rozumie ten argument. Jednocześnie wskazał, że "projekt zawiera pięć artykułów, niecałe dwie kartki maszynopisu, więc mimo krótkiego czasu (...) wydaje się, że z tak precyzyjnie i wąsko zapisaną zmianą można w tak krótkim czasie się zapoznać".

Projekt nowelizacji ustawy o rezerwach strategicznych oraz niektórych innych ustaw rząd przyjął na posiedzeniu 11 stycznia. Regulacja rozszerza katalog rezerw strategicznych o dodatkowy asortyment - broń, amunicję, materiały wybuchowe, ładunki miotające oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Celem zmian ma być bardziej efektywne zabezpieczenie Polski i jej obywateli na wypadek powstawania zagrożeń - w szczególności zdarzeń o charakterze hybrydowym.

Zgodnie z proponowanymi przepisami Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) będzie mogła zawierać z określonymi przedsiębiorcami umowy o utrzymywaniu zdolności produkcyjnych, magazynowania określonego asortymentu lub umowy o pozostawaniu w gotowości do świadczenia usług.

Nowe przepisy umożliwią realizację przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych zadań powierzonych w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub sytuacji kryzysowej, wsparcia wykonywania zadań dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony życia i zdrowia obywateli i realizacji interesów Polski w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.