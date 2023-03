Sejm: Projekt nowelizacja ustawy o referendum lokalnym - do dalszych prac w komisji

Sejm ponownie skierował we wtorek do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym. Posłowie podczas drugiego czytania projektu zgłosili do niego poprawki.

We wtorek Sejm debatował nad sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie zmian w ustawie o referendum lokalnym. W debacie posłowie zgłosili poprawki do projektu, w związku z czym Sejm ponownie skierował go do komisji w celu ich rozpatrzenia.

Projekt zakłada m.in. obniżenie progu frekwencyjnego w referendum lokalnym z 30 na 15 procent. W przypadku referendum o odwołanie władz wykonawczych pochodzących z wyborów bezpośrednich np. prezydenta miasta lub burmistrza, byłoby ono ważne, jeśli liczba wyborców, którzy wzięli w nim udział, stanowiłaby przynajmniej 3/5 liczby głosów oddanych w wyborach na odwoływany organ.

Poseł sprawozdawca Tomasz Ławniczak (PiS) poinformował, że podczas posiedzenia komisji został odrzucony wniosek o wysłuchanie publiczne oraz dwie poprawki wniesione w pierwszym czytaniu.

Piotr Kaleta (PiS) ocenił, że projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym "jest to propozycja we właściwym kierunku". W imieniu swojego klubu zadeklarował poparcie nowelizacji. Poseł poinformował też o złożeniu dziewięciu poprawek, które - jak mówił - mają charakter doprecyzowujący.

Według Waldy Dzikowskiego (KO) "projekt, jak i całe sprawozdanie, jest zasilane błędami merytorycznymi i legislacyjnymi". Jak ocenił, "projekt nie nadaje się do dalszego procedowania w obecnej formule". Poinformował, że klub KO składa 12 poprawek, "żeby nie popsuć ustroju samorządu". "Jest cienka linia między zwiększeniem demokracji lokalnej a chaosem. Nasze poprawki mają na celu znaleźć jakieś pozytywne rozwiązanie" - dodał.

Poprawki złożył również klub Lewicy. Wiesław Szczepański przekazał, iż w zależności od ich przyjęcia Lewica podejmie decyzję, jak głosować nad ustawą. "Niektóre zapisy z tej ustawy są dobre, ale niektóre, według nas i według samorządu, są po prostu kuriozalne" - dodał poseł.

Zdaniem Urszuli Nowogórskiej (KP-PSL) "projekt zawiera niepotrzebne zapisy, które wręcz go komplikują, nadając mu momentami elementy chaosu, momentami elementy śmieszności, a nawet elementy destabilizacji lokalnej". "Ustawa wymaga gruntownej przebudowy i innego podejścia do wielu kwestii" - podkreśliła posłanka. Jak dodała, decyzja KP-PSL będzie zależała od podejścia do zgłoszonych poprawek.

Stanisław Tyszka (Konfederacja) ocenił, iż projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym to "ważna kwestia polityczna" i "element porozumienia politycznego między Pawłem Kukizem a Prawem i Sprawiedliwością". "Bardzo nie chcę, żeby taka ustawa, chociaż kierunkowo ją popieram, była pretekstem do popierania rządów populizmu i socjalizmu" - oświadczył.