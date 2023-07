Sejm: Projekt nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego skierowany do ponownych prac w komisji

Projekt nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego został skierowany do ponownych prac w komisji. Poseł KO Cezary Grabarczyk złożył poprawkę dot. potrzeb byłych żołnierzy, którzy przeszli na emeryturę, ale po odejściu ze służby pozostali aktywni zawodowo.

Sprawozdawca projektu poseł Leszek Kowalczyk (PiS) przekonywał, że celem projektu jest umożliwienie Agencji efektywniejszej realizacji ustawowych zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Projekt w imieniu klubu PiS poparł poseł Piotr Kaleta (PiS). Jak stwierdził, procedowana ustawa jest kompatybilna z ustawą o obronie ojczyzny. "Wprowadza w AMW dużo nowych rozwiązań i precyzuje zapisy już wyartykułowane w ustawy o obronie ojczyzny" - powiedział Kaleta. Za przyjęciem projektu opowiedział się też, w imieniu Kukiz'15 poseł Jarosław Sachajko, który ocenił, że ustawa poprawi funkcjonowanie polskiego wojska.

Poseł KO Cezary Grabarczyk wskazywał, że proponowana przez rząd projekt ustawy zmienia nie tylko ustawę o Agencji Mienia Wojskowego, ale też 9 innych ustaw. Zaznaczył, że projekt wprowadza m.in. dziewięćdziesiąt zmian w ustawie o obronie ojczyzny. "W bardzo szybkim tempie nowelizujemy w sumie 10 ustaw. To nie jest właściwy sposób procedowania" - ocenił.

Jak dodał, mimo wszystko KO popiera większość proponowanych rozwiązań. Pod wątpliwość poddał punkt 4. projektu dot. umożliwienia AMW zakupu m.in. sprzętu wojskowego i usług na poczet Sił Zbrojnych RP. "Czy rząd nie szuka nowego pozabudżetowego źródła na zakup sprzętu wojskowego?" - pytał. Grabarczyk złożył poprawkę do ustawy, dot. potrzeb byłych żołnierzy, którzy przeszli na emeryturę. "Pobierają emeryturę tzw. mundurową i nie mogą pobierać emerytury chociaż pracują dalej i odprowadzają składki, które zasilają ZUS. A są dyskryminowani, bo nie mogą z tych pieniędzy skorzystać" - zauważył.

Marcin Kulasek (Lewica) powiedział, że jego ugrupowanie opowiada się za kontynuowaniem prac nad projektem.

Do pytań opozycji odniósł się wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Komentując kwestie umożliwienia AMW kupowania sprzętu i usług na rzecz Sił Zbrojnych RP wyjaśnił, że chodzi o sprzęt defensywny. "Chcemy dać możliwość AMW kupowania sprzętu defensywnego, takiego jak karetki i wozy strażackie" - zaznaczył.

Jednocześnie zarekomendował odrzucenie poprawki KO. "Nie czuję się uprawniony, by podejmować decyzję, która będzie skutkowała miliardami złotych z funduszu ubezpieczeń społecznych. W systemie emerytalnym Ministerstwa Obrony Narodowej mamy 168 tys. byłych żołnierzy zawodowych. Chcę zwrócić uwagę na wypłacane z tego tytułu świadczenia: średnia wysokość emerytury wypłacanej przez MON to około 4600 zł. Dziś w systemie emerytalnym jest zasada, według której emeryt może wybrać, które świadczenie jest dla niego korzystniejsze: to wojskowe, czy to cywilne. Jest pełna dowolność" - mówił wiceszef MON.

Podkreślił, że modernizacja armii wymaga nakładów, nie tylko na uzbrojenie, ale i na infrastrukturę. "AMW musi mieć narzędzia i instrumentarium, które będzie realizowała na polecenie szefa MON" - podsumował Skurkiewicz.

Celem nowelizacji ustawy o Agencji Mienia Wojskowego ma być umożliwienie Agencji efektywniejszej realizacji ustawowych zadań na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Nowe przepisy umożliwią zakup przez Agencję sprzętu i usług na wyposażenie Sił Zbrojnych RP. MW będzie mogła także prowadzić inwestycje na terenach wojskowych. Zaproponowane rozwiązania mają pozwolić na uatrakcyjnienie zasad pełnienia zawodowej służby wojskowej, a w konsekwencji ułatwić zwiększenie liczebności polskiej armii.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Autorka: Daria Al Shehabi

dsk/ mrr/