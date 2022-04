Sejm: Projekt tzw. specustawy pomocowej skierowany do prac w komisji

Projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został w środę po południu skierowany do prac w Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Regulacja - jak wielokrotnie tłumaczyli jej autorzy - ma charakter techniczny.

W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja doprecyzowuje i dostosowuje niektóre przepisy prawa w związku z doświadczeniami wynikającymi z masowego napływu uchodźców wojennych. Zawarto w niej też przepisy umożliwiające tymczasowe dopuszczenie do zawodu lekarza Ukraińców na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uciekają przed wojną.

Józefa Szczurek-Żelazko (PiS) podczas debaty sejmowej zwracała uwagę, że rząd Polski już 12 marca przygotował projekty ustawy, a Sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dodała, że pojawiły się okoliczności, które powodują, że należy zapisy tej ustawy znowelizować.

"Do parlamentarzystów zwracali się wielokrotnie przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, którzy sugerowali, że powinny nastąpić pewne zmiany, które ułatwią poszczególnym podmiotom sprawowanie opieki nad osobami, które wymagają opieki ze strony państwa polskiego" - mówiła.

Zwracała uwagę, że projekt dotyka obszarów z zakresu ochrony zdrowia czy edukacji. Dopadła, że proponowane przepisy umożliwiają upoważnienie osób niezatrudnionych w urzędach gmin lub miast do realizacji czynności związanych z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy. "Klub Prawa i Sprawiedliwości w pełni popiera te ustawę" - mówiła.

Jacek Protas (KO) mówił, że nowelizacja ta głownie jego zdaniem ma na celu zabezpieczenie interesu i sposobu funkcjonowania administracji rządowej i ich instytucji. Natomiast w niedostateczny sposób zabezpiecza interesy funkcjonowania samorządu terytorialnego. "Uważam, że powinniśmy przygotować ustawę o wsparciu samorządów w pomaganiu obywatelom Ukrainy, bowiem to samorządy od pierwszych godzin przyjęły cały ciężar organizacji pomocy Ukraińcom przybywającym do Polski" - mówił.

Dodał, że "nie do przyjęcia są poprawki idące w kierunku dalszego wyłączania spod kontroli społecznej, szczególnie Komisji Finansów Publicznych Sejmu kolejnych wydatków". Zapowiedział, że w drugim czytaniu jego klub złoży poprawki do tej nowelizacji.

Wiesław Szczepański (Lewica) zaznaczył, że każdy dzień "będzie zmuszał nas do zmian ustawowych". "Zmiany, które dzisiaj są proponowane to zmiany dotyczące przede wszystkim kwestii problemu, które są na linii wojewoda i uchodźca, ale również samorządy. Zdaję sobie sprawę, że tych potrzeb dotyczących zmian z samorządami jest o wiele więcej, ale myślę, że one będą rozwiązywane w kolejnym etapie" - mówił.

Dodał, że "dobrą rzeczą, która dzisiaj w tej ustawie się znajduje, to przede wszystkim możliwość kwaterowania uchodźców w budynkach, które nie spełniają warunków mieszkaniowych". "Zdajemy sobie sprawę, że dzisiaj bardzo wielu uchodźców nie ma już, gdzie mieszkać. Trzeba po prostu w tym momencie adaptować na ten cel, bez potrzeby wydawania środków różnego rodzaju biura, szkoły czy inne budynki, które zgodnie z prawem, gdybyśmy chcieli te osoby tam umieścić wymagałyby zmiany przeznaczenia. To jest procedura długotrwała" - mówił.

Dodał, że jego klub w czasie drugiego czytania zgłosi poprawki. "Wiele tysięcy osób, które są dzisiaj w Polsce nie ma dostępu do konta swoich mężów. (...) W związku z tym nawet nie mogą sięgnąć po środki finansowe, które znajdują się na rachunkach bankowych. Będziemy chcieli złożyć taką poprawkę, która będzie umożliwiała w trybie uproszczonym tym osobom, aby miały dostęp do tajemnicy bankowej. I żeby miały również możliwość do dostępu do konta" - zapowiedział Szczepański.

Marek Biernacki (KP) zwracał uwagę, że nowelizowanie przepisów świadczy tylko o tym, że wszystkie strony na naszej scenie politycznej chcą jak najlepiej dopracować prawo. "Musimy pamiętać, że naród polski ma wielkie zobowiązanie wobec narodu ukraińskiego, że żołnierze ukraińscy walczący w Ukrainie walczą też o naszą wolność, o naszą suwerenność" - mówił. Dodał, że Koalicja Polska będzie wspierała te nowelizacje.

Michał Urbaniak (Konfederacja) mówił, że klęska Putina pod Kijowem, Charkowem, Dnieprem, to jest także część interesów Polski. Ponieważ im więcej zębów na Ukrainie wybije sobie Putin, tym dla nas jest bezpieczniej. To, co wydarzyło się w Buczy także wymaga surowego potępienia. Dodał jednak, że ta pomoc, która jest dzisiaj udzielana to pomoc, która bardzo drogo będzie nas kosztować.

Tomasz Zimoch (Polska 2050) wskazywał, że nowelizacja - choć druk stał się dostępny dopiero we wtorek - przynosi sporo dobrych rozwiązań, choćby w sprawie przyznawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy. "Kilka rozwiązań poprzemy, ale nie możemy zgodzić się na dalsze pozbawianie kontroli Sejmu nad finansami publicznymi. Szkoda, że nowelizacja nie przewiduje przedłużenia okresu wypłaty świadczeń pomocowych osobom, które zaprosiły do siebie uchodźców" - mówił. Zapowiedział złożenie poprawki m.in. w tej sprawie.

Robert Kwiatkowski (PPS) zaznaczył, że z aprobatą odnosi się do projektu nowelizacji. "Rozumiemy, że potrzebne są kolejne nowelizacje, żeby państwo polskie dostosowało się do wymogów chwili, ale nie zwalnia nas to z obowiązku myślenia i przeanalizowania tego, co można by zrobić lepiej i jak inaczej podejść do problemów, które z każdym dniem przynosi życie" - mówił.

Zmiany w specustawie pomocowej, których projekt przyjął rząd, mają m.in. przyspieszyć rejestrację obywateli Ukrainy w systemie PESEL. W projekcie są też zapisy o dostarczaniu leków stronie ukraińskiej przez RARS i finansowaniu działań służb na rzecz bezpieczeństwa uchodźców z Funduszu Pomocy.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw przedłożyło MSWiA. Rada Ministrów przyjęła projekt we wtorek.

Nowelizacja umożliwi m.in. oddelegowanie pracowników sektora publicznego po to, aby mogli wesprzeć organy obciążone obecnie zadaniami pomocowymi dla ukraińskich uchodźców. Ma doprecyzować też zasady, które upoważniają obywateli Ukrainy do korzystania z przepisów specustawy. Uściśli również zapisy dotyczące posiadania uprawnień do opieki medycznej przez Ukraińców, którzy mają numer PESEL. Określi także, kiedy osoba małoletnia musi być obecna przy składaniu wniosku o PESEL.

Wśród projektowanych rozwiązań jest również umożliwienie obywatelom Ukrainy świadczenia usług psychologicznych na rzecz swoich rodaków, którzy nie znają języka polskiego. Doprecyzowane mają być też sprawy tymczasowego wykonywania zawodu w Polsce przez lekarzy i lekarzy dentystów z państw spoza Unii Europejskiej w celu udzielania pomocy medycznej obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.