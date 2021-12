Sejm: Projekt tzw. ustawy modernizacyjnej służb podległych MSWiA trafił ponownie do komisji

W Sejmie odbyło się drugie czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o ustanowieniu programu modernizacji w służbach podległych MSWiA w latach 2022-2025 i nowelizacji ustawy o Policji, do których zostanie wpisany także program modernizacji Służby Więziennej. Do projektu zostały zgłoszone poprawki, po których projekt został ponownie skierowany do komisji administracji i spraw wewnętrznych.

W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o ustanowieniu programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. Sprawozdanie z komisji administracji i spraw wewnętrznych przedstawił Jarosław Zieliński (PiS).

Podczas sprawozdania Zieliński podkreślił, że do projektu zostały przyjęte dwie istotne poprawki. Jedna z nich zakłada, że do tzw. ustawy modernizacyjnej służb podległych MSWiA zostanie wpisany także program modernizacji Służby Więziennej. Druga natomiast dotyczy wpisania do projektu medalu im. podkomisarza Andrzeja Struja.

"Poprzemy ten projekt, ale uwagi w tym będą bardzo gorzkie" - powiedział podczas pos. Koalicji Obywatelskiej Ryszard Wilczyński. Poseł KO wskazał m.in., że projekt nie rozwiązuje m.in. "nabrzmiałej kwestii niedofinansowania płac pracowników cywilnych".

Wiesław Szczepański z Lewicy zapewnił, że jego klub poprze tę ustawę. "Choć mamy wątpliwości co do procedowania nad ustawą i wprowadzania poprawek, które mają charakter niekonstytucyjny" - powiedział.

"Dlatego, że wrzucanie do tej ustawy Służby Więziennej, która nie podlega panu ministrowi spraw wewnętrznych oraz deprecjonowanie tego odznaczenia, które ma być dla policjantów, wydawało nam się, że powinno się znaleźć w odrębnej ustawie, a nie przy okazji służby mundurowej" - zaznaczył poseł.

Inny poseł Lewicy Jan Szopiński zgłosił poprawkę dotyczącą pracowników cywilnych policji. "Mój klub składa poprawkę, zgodnie z którą pracownicy mają otrzymać tysiąc złotych podwyżki. Nie zmienia się jednak alokacja tych wydatków" - powiedział.

Poprawki do projektu ustawy wniosły też Koalicja Polska oraz Polska 2050.

W trakcie debaty głos zabrał wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker. "Zależy nam na tym, że projekt jak najszybciej wszedł w życie. Tak, żeby od stycznia przyszłego roku te wszystkie podwyżki mogły być zrealizowane" - podkreślił wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji.

Szefernaker odniósł się też do złożonych poprawek dotyczących wynagrodzeń pracowników cywilnych: "Dzięki ustawie modernizacyjnej i dzięki przepisom w budżecie państwa w przyszłym roku średnio wyższa płaca wśród pracowników cywilnych służb mundurowych MSWiA będzie wynosiła więcej o 521 złotych. Te 521 złotych to jest 356 złotych zapisane w tej ustawie, którą procedujemy plus 165 złotych w ustawie budżetowej" - tłumaczył.

Z kolei wiceminister sprawiedliwości Michał Woś zapewnił, że dołączenie Służby Więziennej do programu modernizacyjnego jest w pełni konstytucyjne. Powołał się przy tym na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1999 roku, "gdzie Trybunał szczegółowo pochylił się nad zakresem zgłaszania poprawek, także m.in. do projektów pilnych" - mówił.

Po dyskusji w związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt ustawy został ponownie skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

Program modernizacji na lata 2022-2025 będzie już trzecim tego typu wieloletnim przedsięwzięciem. Tym razem na modernizację służb mundurowych przeznaczonych zostanie ponad 10 mld zł. Dla policji przypadnie ponad 6,4 mld zł, dla Straży Granicznej ponad 1,4 mld, dla Państwowej Straży Pożarnej ponad 1,9 mld, a dla Służby Ochrony Państwa 214 mln zł.

Z programu modernizacji na inwestycje budowlane przeznaczone zostanie prawie 2,4 mld zł, zaś na zakupy sprzętu transportowego - 918 mln, sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej - 238 mln, sprzętu informatyki i łączności - 635 mln oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy - 189 mln zł.

W Policji na inwestycje budowlane przewidziana jest kwota ponad 1,6 mld zł; część tej kwoty zostanie przeznaczona na odtworzenie 250 posterunków policji w małych miejscowościach. 517 mln zostanie wydane na zakupy prawie 2 tys. jednostek sprzętu transportowego i lotniczego. Za 193 mln zł zostanie zakupiony sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, m.in. pistolety i urządzenia RTG do prześwietlania ładunków, czy laserowe mierniki prędkości oraz kamery nasobne. Ponad 512 mln zostanie przeznaczonych na zakup sprzętu informatyki i łączności.

W Straży Granicznej na inwestycje budowlane zostanie wydatkowana kwota 439 mln zł; część z tej kwoty zostanie przeznaczona na modernizację zautomatyzowanego systemu radarowego nadzoru oraz budowę systemu perymetrycznego na granicy. Na zakupy sprzętu transportowego zaplanowano prawie 240 mln zł, m.in. na samoloty, poduszkowce i samochody patrolowe. 36 mln zł zostanie wydane na sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej, a na sprzęt łączności przeznaczone zostanie 103 mln zł.

W PSP na inwestycje budowlane zaplanowano 800 mln zł, które zostaną wydane na budowę 53 nowych strażnic oraz modernizację 67 dotychczas eksploatowanych budynków. 138 mln zł zostanie przeznaczone na zakup 40 samochodów z drabiną pożarniczą, a na wyposażenie osobiste i ochronne przeznaczono 100 mln zł, w tym na wymianę umundurowania służbowego i koszarowego.

Z kolei w SOP 85 mln zł zostanie wydane na inwestycje budowlane. Na zakup sprzętu transportowego w SOP przeznaczone zostanie 24 mln zł, a sprzęt i uzbrojenie techniki specjalnej to 9 mln zł.

Ponad 5,6 mld zł w nowym programie modernizacyjnym zaplanowano na wzmocnienie etatowe formacji, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń oraz na podwyższenie wynagrodzeń pracowników cywilnych. W latach 2022-2025 liczba etatów w Policji zwiększy się o 5,6 tys., w Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej o 750.

Ważnym obszarem modernizacji ma być m.in. podniesienie poziomu wyszkolenia i kwalifikacji funkcjonariuszy oraz zwiększenie poziomu i efektywności kształcenia. Zmiany w systemie szkolnictwa policyjnego mają zapewnić skuteczne i profesjonalne wyszkolenie funkcjonariuszy Policji, powiązanie systemu podnoszenia kwalifikacji z systemem awansów i wynagradzania funkcjonariuszy oraz usprawnienie funkcjonowania szkół policyjnych. Dodano, że zwiększona zostanie motywacja policjantów w kreowaniu własnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Reorganizację przejdzie Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Obecnie podstawowym zadaniem CLKP jest prowadzenie badań naukowych, szkoleń oraz prac rozwojowych dotyczących kryminalistyki. Po zmianach, główna działalność CLKP będzie skoncentrowana na zadaniach wspierających pracę Policji.

W projekcie zaznaczono, że chodzi w szczególności o przygotowywanie opinii i ekspertyz kryminalistycznych, utrzymanie, prowadzenie i rozwój wykrywczych baz danych. Dotyczy to także innych zbiorów i baz związanych z procesem rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz wykrywania i ścigania sprawców przestępstw. W nowej formule - poinformowano - CLKP będzie również prowadzić działalność naukową.

Program modernizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r., natomiast zmiany w ustawie o Policji zaczną obowiązywać w terminach późniejszych, co - jak zaznaczono - stworzy możliwość optymalnego dostosowania do nowych rozwiązań prawnych.