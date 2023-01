Sejm: Projekt wprowadzający nowy dodatek dla funkcjonariuszy i żołnierzy - do trzeciego czytania

Projekt nowelizacji, która zakłada wprowadzenie tzw. dodatku antyemerytalnego został w środę skierowany do trzeciego czytania. Dodatki, które będą wypłacane po 15 latach mają zatrzymać w służbie najbardziej doświadczonych żołnierzy i funkcjonariuszy.

W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Projektowana regulacja zakłada wprowadzenie nowych dodatków dla funkcjonariuszy i żołnierzy.

Wojciech Kossakowski (PiS) przedstawiając stanowisko klubu podkreślił, że zmiana jest "bardzo ważna i bardzo oczekiwana". Dodał, że ustawa wpłynie na wzrost konkurencyjności zatrudnienia w służbach, a co za tym idzie przyciągnie do służby więcej chętnych. Podkreślił, że kiedy pojawiła się informacja, że takie świadczenia będą wprowadzane, 160 żołnierzy wycofało wnioski o przejście w stan spoczynku.

Cezary Grabarczyk (KO) w trakcie debaty Sejmowej zwracał uwagę, że zadaniem państwa jest utrzymanie profesjonalnie wyszkolonych funkcjonariuszy w formacjach. "To jest dobre rozwiązanie" - mówił o procedowanej regulacji. "Pojawia się jednak pytanie, czy brak satysfakcji finansowej to jedyny powód, dla którego (funkcjonariusze - PAP) decydowali się odchodzić ze służby" - mówił nawiązując m.in. do działań policji podczas protestów Strajku Kobiet, czy wybuchu granatnika w budynku KGP.

Jan Szopiński (Lewica) przypomniał, że jego klub zgłosił poprawki, zgodnie z którymi te dodatki "antyemerytalne" będą przysługiwały również funkcjonariuszom KAS i Straży Marszałkowskiej. Dodał, że pozostałe kluby poparły te poprawki, a następnie zostały pozytywnie zaopiniowane przez rząd. Zaznaczył, że Lewica będzie się w dalszym ciągu domagać uregulowania kwestii wynagradzania pracowników cywilnych, czy przywrócenia emerytur w wysokościach, "które zostały zabrane tym funkcjonariuszom" w tzw. ustawie dezubekizacyjnej.

Marek Biernacki (Koalicja Polska) mówił, że regulacja wspiera doświadczonych policjantów. "Mamy na pewno do czynienia z regulacją dosyć korzystną z punktu widzenia funkcjonariuszy i żołnierzy, ale niestety z regulacją spóźnioną i chaotyczną" - ocenił. Dodał, że najpoważniejszy zarzut dotyczy tego, że "ministerstwa nie dokonały pogłębionej analizy przyczyn nasilających się odejść funkcjonariuszy i żołnierzy ze służby".

Krzysztof Tuduj (Konfederacja) powiedział, że regulacja "jest sensowna". "Profesjonalizm, etos oraz etyka. To są bardzo ważne rzeczy, które w służbach powinny odgrywać rolę i powinno to być na tyle podkreślone, aby tacy żołnierze i funkcjonariusze zostawali jak najdłużej służąc bezpieczeństwu" - mówił. Tuduj zwrócił uwagę na sprawę wybuchu granatnika w budynku KGP. "Ukręcacie państwo łeb tej sprawie, myślę, że warto żeby z tym się skonfrontować" - mówił.

Mirosław Suchoń (Polska 2050) powiedział, że "wdrażane rozwiązania są niezwykle korzystne". "Ta zmiana jest zmianą długo oczekiwaną i dobrze, że te przepisy się pojawiły" - powiedział. Pozytywnie ocenił też przychylenie się rządu do poprawki wprowadzającej dodatki także dla KAS.

Andrzej Rozenek (PPS) ocenił projektowane zmiany jako "racjonalne i potrzebne". Zwrócił jednak uwagę na tzw. ustawę dezubekizacyjną, którą - jak mówił - "rządzący ukradli funkcjonariuszom oraz wdowom i sierotom ich emerytury i renty". "Zrobili to stosując odpowiedzialność zbiorową oraz gwałcąc świętą zasadę poszanowania praw nabytych" - powiedział.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik podziękował wszystkim klubom, które zadeklarowały poparcie dla ustawy. Dodał, że nad zawartymi w ustawie rozwiązaniami rząd pracował długo ze stroną społeczną. Podkreślił, że nowe rozwiązania będą stabilizowały służby zarówno w tej, jak i w kolejnych kadencjach.

"Dzisiaj robimy następny krok, bo taka jest potrzeba, bo jest grupa funkcjonariuszy, którzy uzyskują uprawnienia emerytalne po 15 latach służby. Ci funkcjonariusze decydują dzisiaj o kształcie naszych służb - i wojska, i służb podległych MSWiA, Służby Więziennej, KAS i oczywiście służb specjalnych. To najbardziej doświadczeni ludzie. Zasługują na wsparcie, które mam nadzieję w zgodzie im zapewnimy" - mówił.

Dodał, że państwu nie opłaca się mieć na emeryturze ludzi młodych, a "opłaca się ich mieć w służbie, bo ich doświadczenie (...) jest ogromne". Podkreślił, że wykształcenie młodego policjanta, przygotowanie go do pierwszej służby kosztuje ok. 60 tys. zł.

Odnosząc się do uwag niektórych posłów opozycji dotyczących zachowań policji zaznaczył, że "wszędzie tam, gdzie znajdują się czarne owce, tam będziemy robić postępowania dyscyplinarne". "Nie będzie żadnego zmiłuj dla występków w służbie. O tym funkcjonariusze wiedzą, ich przełożeni, ale nie może być ataku na polskie służby w momencie, kiedy bronią granicy. I nie może być pobłażania fatalnym słowom, które padają pod adresem chociażby Straży Granicznej" - mówił.

Projektowane w ustawie świadczenie po 15 latach służby będzie się rozpoczynało od 5 proc. uposażenia i co roku będzie rosło o 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 proc. Po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej będzie też wliczane do podstawy wymiaru emerytury.

Rozwiązania dotyczą żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dodatek po 15 latach służby będzie wypłacany niezależenie od świadczenia motywacyjnego przysługującego mundurowym z co najmniej 25-letnim stażem. Tego świadczenia obecnie nie dostają jednak m.in. funkcjonariusze służb specjalnych. Projektowana ustawa to zmieni. Świadczenie obejmie także ABW i AW, SKW i SWW oraz CBA. Jego kwota to 1,5 tys. zł brutto miesięcznie po 25 latach i 2,5 tys. zł brutto miesięcznie po 28 latach i sześciu miesiącach.

We wtorek na wspólnym posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Obrony Narodowej posłowie przyjęli poprawki, zgodnie z którymi dodatki będą przysługiwały także w KAS i w Straży Marszałkowskiej. Przyjęta została również poprawka wykreślająca z poszczególnych ustaw przesłankę do zwolnienia ze służby z tytułu samego osiągniecia 30 lat wysługi emerytalnej.

Głosowanie nad projektem ustawy odbędzie się w czwartkowym bloku głosowań.