Sejm: Projekt zwiększający o 15 mln zł środki na repatriację - do trzeciego czytania

Komisyjny projekt nowelizacji ustawy o repatriacji, który zakłada zwiększenie w 2022 roku wydatków na repatriacje, został skierowany do trzeciego czytania. Zwiększenie kwoty ma umożliwić zapewnienie warunków do osiedlenia się w Polsce większej liczbie osób oczekujących na repatriację.

Komisyjny projekt nowelizacji ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw, który zakłada zwiększenie limitu wydatków na realizację zadań z zakresu repatriacji w roku 2022 o kwotę 15 mln zł, na czwartkowym posiedzeniu Sejmu poparły wszystkie kluby parlamentarne.

Poseł Robert Tyszkiewicz (KO) przedstawiając projekt przypomniał, że Komisja Łączności z Polakami za Granicą wniosła ten projekt mając na względzie potrzebę przyspieszenia repatriacji osób utożsamiających się z Polską oraz jej tradycją i kulturą.

"Jest oczywistym naszym wspólnym obowiązkiem, aby wywiązać się z powinności wobec naszych rodaków i ich potomków, szczególnie tych żyjących w Kazachstanie i na dalekim wschodzie Rosji. Zwiększenie liczby repatriantów, o czym też warto przypominać, pozytywnie wpływa na sytuacje demograficzną w naszym kraju" - mówił.

Dodał, że w związku z dużą liczbą "naszych rodaków oczekujących na umożliwienie im przyjazdu do polski w ramach repatriacji, koniecznym jest zwiększenie środków przeznaczonych na ten cel". "Według ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji szacunkowa liczba deklarujących chęć repatriacji wynosi obecnie 7,5 tys. osób, natomiast roczny budżet resortu przeznaczony na ten cel pozwala na zorganizowanie przyjazdu tylko ok. 600 osobom" - powiedział.

Wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki odpowiadając na pytania posłów zaznaczył, że repatriacja jest procesem bardzo złożonym i skomplikowanym. "On nie wygląda tak, że mamy pewną pulę miejsc w ośrodkach adaptacyjnych (...) i ta liczba miejsc w danym roku budżetowym wypełnia się w 100 proc." - mówił.

Zwrócił uwagę, że decyzja o złożeniu wniosku o repatriację jest dla tych osób decyzją życiową. "To jest pozostawienie swojego dotychczasowego życia, domu, pracy, znajomych na rzecz otwarcia nowego rozdziału" - powiedział. "To nie jest tak, że tam jest 7,5 tys. osób napierających na konsulat w Astanie, które tylko czekają na to, aż dostaną pozytywną decyzję. Tak to niestety nie wygląda" - dodał.

9 czerwca Sejmowa Komisja Łączności z Polakami za Granicą pozytywnie rozpatrzyła wniosek przewodniczącego komisji Roberta Tyszkiewicza (KO) o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw.

Chodzi o zwiększenie budżetu na repatriację w latach 2017-2026 o 15 mln zł, z kwoty 474 mln 133 tys. zł do 489 mln 133 tys. zł. Zaznaczono jednak, że większe środki mają być spożytkowane w tym roku.

Wcześniej, w kwietniu wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki w imieniu rządu odpowiadał na dezyderat sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą w sprawie zwiększenia limitu wydatków na realizację ustawy o repatriacji. Tyszkiewicz przypomniał wówczas, że dezyderat posłowie przyjęli jednogłośnie w grudniu.

Grodecki poinformował, że jest po wstępnych rozmowach z ministerstwem finansów w tej sprawie. Jak przekazał, limit środków na repatriację, który w tym roku wynosi niecałe 46 mln zł, rząd będzie mógł zwiększyć o ok. 15 mln złotych - tak, aby wynosił około 60 mln złotych.

Wiceszef MSWiA poinformował, że w zeszłym roku - gdy limit wynosił niecałe 47 mln złotych - do Polski przyjechało 712 repatriantów. Według wiceszefa MSWiA przy limicie wynoszącym 60 mln złotych do Polski mogłoby przybyć ok. 890 osób w tym roku.

Repatriacja oznacza powrót do ojczyzny osób polskiego pochodzenia i jest jednym ze sposób nabycia przez nie polskiego obywatelstwa. Ustawa o repatriacji umożliwia powrót do kraju rodaków głównie z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR, którzy wskutek zesłań, deportacji i innych prześladowań nie mogli osiedlić się w Polsce, a także ich potomków.