Sejm przegłosował poprawki do ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Sejm przegłosował w piątek poprawki do ustawy o utworzeniu w Kaliszu Uniwersytetu Kaliskiego. "Miały one charakter pisarski. Ostatnim etapem jest podpis prezydenta Andrzeja Dudy" – powiedział tuż po głosowaniu PAP poseł Jan Mosiński, przedstawiciel wnioskodawców.

Nowa uczelnia powstanie na bazie Akademii Kaliskiej, wcześniej była to Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Celem powołania UK jest zminimalizowanie wyludniania się Kalisza oraz lepsza dostępność do wyższej uczelni dla wszystkich grup społecznych. Z badań wynika, że ok. 60 proc. młodzieży pozostaje w miejscu kończenia studiów.

Uniwersytet - zdaniem inicjatorów - stworzy szanse na zwiększenie dostępności do wykształcenia wyższego młodzieży uboższej, szczególnie ze wsi i małych miasteczek, a także z niepełnosprawnościami.

Proponowany termin utworzenia Uniwersytetu to 1 październik 2023 r.

Z myślą o rozwoju regionu Akademia Kaliska uzyskała w 2022 r. prawo do kształcenia studentów na kierunku lekarskim. Stara się też o wydanie zgody na kształcenie studentów prawa, w przyszłości planowana jest psychologia.

Dane pokazują, że w Polsce na 1000 mieszkańców przypada niecałe 2,4 lekarza, w krajach Unii Europejskiej jest to ponad 3,8 lekarza. Wielkopolska pod tym względem plasuje się na ostatnim miejscu w kraju, ponieważ na 1000 mieszkańców przypada jedynie 1,56 lekarza. Według rektora AK, region kaliski jest szczególnie dotknięty zjawiskiem niedoboru kadry lekarskiej. W powiecie kaliskim pracuje 0,87 lekarzy na 1000 mieszkańców, co przekłada się na niekorzystne wskaźniki zdrowotne ludności zamieszkałej w miastach i w powiatach tego regionu.

Akademia Kaliska jest uczelnią kształcącą ponad 3100 studentów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym i około 700 słuchaczy w trybie podyplomowym, w tym także na studiach Executive Master of Business Administration. Została utworzona na bazie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Studia prowadzone są na czterech wydziałach: nauk o zdrowiu, społecznych, wydziale politechnicznym i medyczno-społeczno-technicznym we Wrześni.

W ciągu 20 lat istnienia mury uczelni opuściło ponad 22 tys. studentów. Uczelnia oferuje kształcenie w ramach 21 kierunków na studiach pierwszego stopnia, 12 kierunków na studiach drugiego stopnia i 11 kierunków studiów podyplomowych. Ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych, o zdrowiu, społecznych, bezpieczeństwie, zarządzaniu i jakości. Od nowego roku akademickiego na uczelni zostanie otwarta medycyna, w planach jest prawo. Kształcenie studentów w Szkole Doktorskiej rozpocznie się z początkiem roku akademickiego 2023/2024.