Sejm przerwał posiedzenie; ciąg dalszy wstępnie planowany we wtorek od godz. 16

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia po wyborze wicemarszałków Izby ogłosił w poniedziałek wieczorem przerwę w pierwszym posiedzeniu Sejmu. Ciąg dalszy obrad wstępnie planowany jest na wtorek, od godz. 16.

Wcześniej Sejm wybrał na wicemarszałków Izby: Monikę Wielichowską (KO), Dorotę Niedzielę (KO), Włodzimierza Czarzastego (Nowa Lewica), Piotra Zgorzelskiego (Trzecia Droga) oraz Krzysztofa Bosaka (Konfederacja). Większości nie uzyskała natomiast Elżbieta Witek (PiS).

"Pierwsze posiedzenie Prezydium Sejmu X kadencji odbędzie się o godz. 20.15 w gabinecie marszałka Sejmu. W następnej kolejności odbędzie się tam Konwent Seniorów" - poinformował marszałek Hołownia.

Jak dodał, przerwanie obrad Izby planowane jest natomiast do wtorku do godz. 16. "Będzie to decyzja Prezydium Sejmu, którą będę rekomendował. Dlatego zaczniemy po południu, gdyż mamy wiele obowiązków podczas tego pierwszego posiedzenia związanych z wyborem różnych organów państwa i chcemy dać czas na przygotowanie stosownych wniosków, kandydatur i dopełnienie wszelkich formalności tak, żebyśmy mogli sprawnie po południu przez ten proces przejść, a następnie najprawdopodobniej kontynuować obrady Sejmu w przyszłym tygodniu" - przekazał marszałek Sejmu.