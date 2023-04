Sejm przyjął informację Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023 r.

Sejm w piątek po południu przyjął informację Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023 roku; jej odrzucenia chcieli posłowie opozycji.

Szef MSZ Zbigniew Rau przedstawił informację na temat kierunków polskiej polityki zagranicznej w czwartek; w piątek za jej odrzuceniem opowiedziało się 218 posłów, 232 było przeciw.

W czasie czwartkowej debaty nad informacją ministra odrzucenia informacji domagali się m.in. posłowie KO, Lewicy i PSL. Paweł Kowal (KO) mówił, że rząd PiS nie prowadzi dzisiaj polityki na miarę aspiracji Polaków, a jego największą porażką jest polityka europejska. Zarzucił szefowi MSZ, że w wystąpieniu nie powiedział o KPO, które może wpłynąć na los polskich szpitali i modernizację Polski. "To opowiadanie o złej Unii jest wbrew polskim interesom" - dodał Kowal zarzucając rządowi krytyczne wypowiedzi nt. UE.

Maciej Konieczny (Lewica) mówił, że PiS traktuje politykę zagraniczną jako spektakl dla swoich wyborców, często kosztem interesów i sojuszów Polski; jak zaznaczał, polityka zagraniczna nie może być zakładnikiem partyjniackich interesów. Lider PSL Władysław Kosiniak Kamysz oceniał natomiast, że obecnie wiarygodność, skuteczność i jakość polskiej dyplomacji jest mizerna.

Musimy kształtować system bezpieczeństwa, w którym napaść zbrojna będzie coraz mniej prawdopodobna - mówił w czwartek w Sejmie szef MSZ. Zapowiedział m.in. poparcie Polski dla propozycji wypowiedzenia deklaracji Rosja-NATO z 1997 r. oraz dalszą współpracę z USA i w ramach Sojuszu.

Szef MSZ dodał, że polska dyplomacja z prezydentem, premierem i ministrami na czele, podejmowała wraz z sojusznikami z NATO i UE wszelkie starania, aby nie dopuścić do wznowienia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Mimo to, jak zaznaczył, Władimir Putin "odrzucił pokój i wybrał wojnę". W tej sytuacji, zaznaczał, celem naszej polityki jest doprowadzenie do sytuacji, w której będzie jasne, że ten jego wybór doprowadzi Rosję do strategicznej klęski, a Ukraina "zwycięży, przetrwa i odsunie widomo wojny od naszych granic".

Jak zaznaczył, dlatego Polska udziela wsparcia walczącej Ukrainie. Podkreślał, że suwerenna równość państw oznacza też prawo Ukrainy do wyboru własnej tożsamości, ustroju, militarnych sojuszy, a także decydowania, jak długo walczyć i kiedy rozpocząć negocjacje z Rosją.

Minister zaznaczył, że Polska dąży do przywrócenia pokoju w Europie, respektowania prawa międzynarodowego oraz tworzenia kolejnych systemowych barier zabezpieczających Polskę przed "reemisją imperializmu". Jak podkreślił, w tym celu Polska współpracuje z sojusznikami, także pozaeuropejskimi. Wymienił wśród nich Japonię, Koreę Południową i Australię.

Rau deklarował, że Polska chce przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie zatwierdzić nowy model sił Sojuszu, który zapewni zdolność do obrony jego terytorium od pierwszego dnia agresji. Jednocześnie podkreślił, że "w decyzjach o rozmieszczaniu wojsk ani Sojusz, ani poszczególne państwa nie mogą się czuć ograniczone Aktem Stanowiącym NATO-Rosja z 1997 roku, ponieważ to Rosja złamała najważniejsze zobowiązania zawarte w tym dokumencie".

Mówiąc o polityce europejskiej zadeklarował, że Polska w swojej polityce europejskiej dąży i dążyć będzie do oparcia jej na konsensusie wszystkich członków Unii, a nie ustaleniach różnego rodzaju europejskich tandemów - "pięciokątów, czworokątów, trójkątów, a tym bardziej dyktatu najpotężniejszego państwa członkowskiego".

Przedstawił też swoją wizję współpracy Polski w ramach UE oraz bilateralnej m.in. z Francją, Niemcami i Węgrami, a także z szeregiem innych krajów z pozostałych kontynentów.