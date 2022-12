Sejm przyjął nowelizację przepisów dot. instrumentów przeciw przemocy domowej

Sejm przyjął w czwartek nowelizację kilku ustaw, w tym Kodeksu postępowania cywilnego, dotycząca rozwiązań przeciw przemocy domowej. Zaproponowano nowe narzędzia w tym obszarze: zakaz zbliżania się, zakaz kontaktowania się oraz zakaz wstępu do miejsc takich, jak miejsce pracy osoby pokrzywdzonej.

Sejm przyjął w czwartek nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw, która rozszerza obowiązujące od blisko dwóch lat przepisy określane mianem tzw. ustawy antyprzemocowej. Nowela dotyczy wzmocnienia ochrony osób doznających przemocy w rodzinie przez kompleksową regulację instytucji nie tylko prawa cywilnego, ale także karnego.

Za przyjęciem noweli, wraz z kilkoma zgłoszonymi podczas prac w komisjach poprawkami, głosowało 431 posłów niemal z wszystkich klubów i kół. Wyjątek stanowili posłowie Konfederacji, z których 5 głosowała przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.

Obowiązująca od listopada 2020 ustawa przewiduje odrębne, szybkie postępowania w sprawach o zobowiązanie sprawcy przemocy domowej do opuszczenia mieszkania oraz zakazanie zbliżania się do tego mieszkania. Uprawnienia do wydawania natychmiastowego nakazu w tych sprawach przysługują Policji, a także Żandarmerii Wojskowej. Nakaz obowiązuje przez 14 dni, jednak na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd cywilny może przedłużyć ten okres. Przed wejściem w życie tzw. ustawy antyprzemocowej pokrzywdzeni oczekiwali na orzeczenie sądu, bo tylko ono umożliwiało pozbycie się sprawcy przemocy z domu.

Nowela uzupełnia to narzędzie o trzy kolejne. Chodzi o zakaz zbliżania się do osoby, zakaz kontaktowania się przez telefon i środki komunikacji elektronicznej oraz zakaz wstępu w określone miejsca, np. miejsce pracy osoby dotkniętej przemocą.

Zakazy te - jak wskazywał resort sprawiedliwości - orzekane byłyby "według tego samego schematu, który się sprawdził". "Prosty 14-dniowy nakaz policyjny, a następnie możliwość ich przedłużenia przez sąd cywilny" - mówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Jak dodał, według zamierzeń policja będzie mogła wszystkie te zakazy stosować łącznie.

Inne z zaproponowanych rozwiązań "zmierzają do tego, by osoby małoletnie, osoby z niepełnosprawnością intelektualną czuły się bezpiecznie, a regulacje dotyczące informowania o prawach i obowiązkach oraz pouczania, były dla nich przyjazne i zrozumiałe oraz dostosowane do ich potrzeb wynikających z wieku, cech osobowych, a także charakteru popełnionego na ich szkodę przestępstwa".

W noweli zaproponowano też m.in. zasadę, że sędzia orzekający w sprawach karnych powinien uczestniczyć co cztery lata w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym organizowanym przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, w celu uzupełnienia specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu przesłuchiwania osób do 18 roku życia.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu.