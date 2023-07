Sejm: R.Fogiel (PiS): wniosek o wotum nieufności wobec szefa MON, to publicystyka

Wniosek KO i Lewicy o wotum nieufności wobec szefa MON Mariusza Błaszczaka zaliczyć należy do kategorii publicystyki. Trudno znaleźć w nim poważne zarzuty, czy udokumentowane fakty - powiedział w piątek w Sejmie Radosław Fogiel (PiS) podczas debaty nad tym wnioskiem.

W Sejmie w piątek po południu trwa debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec szefa MON Mariusza Błaszczaka; wniosek złożyły kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. W uzasadnieniu do wniosku podkreślono, że "działania podejmowane na przestrzeni ostatnich tygodni przez Mariusza Błaszczaka wyraźnie ukazują, że nie jest on osobą na tyle odpowiedzialną, aby w obliczu wojny toczącej się tuż za polską granicą wypełniać stanowisko Ministra Obrony Narodowej". W tym kontekście wymieniono m.in. sprawę rosyjskiej rakiety, która spadła w grudniu ub.r. pod Bydgoszczą.

Ministra bronił w imieniu klubu PiS Radosław Fogiel. "Zasadnicze tezy tego wniosku można zdezawuować w minutę. Zaliczyć go należy do kategorii publicystyka. Trudno znaleźć tu poważne zarzuty, czy udokumentowane fakty, których oczekiwałoby się od dokumentu mającego być przedmiotem parlamentarnej debaty" - ocenił poseł.

"Główna część tego wniosku, to opisy medialne w żaden sposób niezweryfikowane oraz rozmaite spekulacje. Pewnie większość z państwa tego wniosku nie czytała. Polecam. Zdecydowana większość, to cytaty z mediów" - mówił Fogiel.

Jak zauważył, wnioskodawcy piszą na przykład o "domniemanym" wydawaniu decyzji przez ministra Błaszczaka. "No to według wnioskodawców wydał minister taką decyzję, czy nie wydał? Co to znaczy domniemane?" - pytał.

Odnosząc się do kwestii "incydentu pod Bydgoszczą" związanego z upadkiem rakiety Fogiel powiedział, że "w tej sprawie już 11 maja na konferencji prasowej wszystkie informacje, które mogły zostać przekazane opinii publicznej, to zostały przekazane". "Oczywiste jest chyba dla wszystkich, że mówimy o kwestiach, które z uwagi na bezpieczeństwo narodowe nie mogą być w pełni jawne i w pełni dostępne" - dodał.

"Jeśli mowa o obronie polskiego nieba, to powiedzmy jasno, że system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w Polsce musiał być budowany od zera, bo siedzący tutaj przedstawiciele PO i PSL za czasów swoich rządów nie zrobili w tej kwestii absolutnie nic" - podkreślał Fogiel.

Jak zaznaczył, absolutnym przeciwieństwem są rządy w resorcie obrony ministra Błaszczaka. "Jakie decyzje zakupowe podjął minister Błaszczak? To jest tylko część: dwie baterie zintegrowanego systemu obrony powietrznej Wisła, 218 wyrzutni rakietowych K-239, pierwszy dywizjonowy moduł ogniowy Himars (...), 48 samolotów FA-50, 32 samoloty F-35, 180 czołgów K-2, 250 czołgów Ambrams najnowszego typu i 116 czołgów Abrams starszego typu" - wymieniał Fogiel.

"Opozycja pokazuje Rosji, że śmiesznym kosztem jednego nieuzbrojonego pocisku jest w stanie skłonić dużą część polskiej klasy politycznej do rozpętania burzy, do wywołania chaosu informacyjnego i domagania się dymisji ministra obrony, który w bezprecedensowy sposób modernizuje i wzmacnia polską armię" - wskazywał Fogiel.

Jak podsumował "klub PiS oczywiście będzie głosował przeciwko wnioskowi" o wotum nieufności.

Szef komisji obrony narodowej Michał Jach (PiS) poinformował, że w czwartek komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o wotum nieufności wobec ministra Mariusza Błaszczaka.