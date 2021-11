Sejm rozpoczął obrady; zajmie się poprawkami Senatu do noweli ustawy o ochronie granicy

Sejm we wtorek po godz. 15 rozpoczął trzydniowe posiedzenie; zajmie się poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy oraz projektami, w tym prezydenckim, dotyczącymi sędziów pokoju. Posłowie rozpatrzą też pilny rządowy projekt ws. programu modernizacji służb mundurowych.

W pierwszej kolejności posłowie rozpatrzą poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy. Senat w miniony piątek wprowadził do tej noweli osiem poprawek, w poniedziałek sejmowa komisja zarekomendowała ich odrzucenie.

Nowelizacja umożliwia wprowadzanie czasowego zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Zakaz taki będzie mógł być wprowadzony na szczególnie narażonych obszarach przy linii granicy zewnętrznej w drodze rozporządzenia szefa MSWiA po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej. Z zakazu wyłączeni będą m.in. mieszkańcy, czy osoby prowadzące tam działalność. Na czas określony i na określonych zasadach komendant placówki SG będzie mógł zezwolić na przebywanie tam również innych osób, w tym np. dziennikarzy.

Senat wniósł do noweli poprawki, zgodnie z którymi zakaz nie obejmowałby dziennikarzy ani przedstawicieli organizacji, których celem jest udzielanie pomocy humanitarnej, prawnej i medycznej. Przepisy umożliwiające wprowadzenie zakazu, według jednej z poprawek, straciłyby moc po 3 miesiącach od wejścia w życie. Inna senacka zmiana ograniczyłaby obszar, na którym mógłby zostać wprowadzony zakaz do terenu, na którym obecnie obowiązuje stan wyjątkowy. Kolejna poprawka skreśla możliwą karę aresztu za złamanie zakazu przebywania, pozostawiając tylko karę grzywny. Senatorowie dodali też przepis, zgodnie, z którym szef MSWiA i KG SG co 30 dni składaliby Sejmowi sprawozdanie z obowiązywania zakazu.

Posłowie zajmą się też projektami dotyczącymi wprowadzenia instytucji sędziego pokoju.

Prace nad prezydenckim projektem ws. sędziów pokoju od wiosny prowadził zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego, który rozpoczął działalność po rozmowach Pawła Kukiza z prezydentem Andrzejem Dudą. Zgodnie z prezydencką propozycją sądy pokoju mają rozstrzygać przede wszystkim sprawy wykroczeniowe i wybrane występki, gdzie wartość szkody nie przekracza 10 tys. zł. Do sądów pokoju trafiać mają też sprawy cywilne w tym: próby ugodowe, sprawy o alimenty, sprawy o naruszenie posiadania czy sprawy w postępowaniu uproszczonym. Od rozstrzygnięć sądów pokoju będzie przysługiwało odwołanie do sądów rejonowych.

Poza prezydenckim projektem Sejm tego samego dnia zajmie się także projektami ws. sędziów pokoju, które złożyły także PSL i Lewica. Posłowie mają też zająć się projektem KO, która proponuje stworzenie nowej instytucji - obywatelskiego sędziego handlowego.

Sejm zajmie się również pilnym rządowym projektem ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025. Zgodnie z zapowiedziami w programie tym przeznacza się ponad 10 mld zł na rozwój służb mundurowych podległych MSWiA. Jak w październiku informował resort, z tej kwoty Policja otrzyma prawie 6,5 mld zł, Państwowa Straż Pożarna ponad 1,9 mld zł, Straż Graniczna ponad 1,4 mld zł, a Służba Ochrony Państwa prawie 214 mln zł.

W ramach środków z nowego programu zaplanowano m.in. utworzenie 250 nowych posterunków Policji w małych miejscowościach w całej Polsce, w Policji ma zostać stworzonych około 7,5 tys. nowych etatów, z czego 3,6 tys. dla działań prewencyjnych. W Straży Granicznej 750 nowych etatów służyć ma wzmocnieniu granicy wschodniej, a na modernizację i budowę kluczowych systemów elektronicznych wspierających ochronę granicy ma zostać przeznaczone 185 mln zł. 800 mln zł ma zostać przeznaczone na budowę nowych strażnic Państwowej Straży Pożarnej i modernizację istniejących.

W środę wieczorem posłowie zajmą się obywatelskim projektem ustawy zaostrzającego przepisy dotyczące aborcji. Projekt przygotowany został przez Fundację "Pro-prawo do Życia" i złożony w Sejmie przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Aborcji", zebrano pod nim 130 tys. podpisów, 28 października skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Projekt zakłada, że moc stracić ma ustawa z 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży - tzw. ustawa antyaborcyjna, która obecnie dopuszcza dokonanie aborcji w dwóch przypadkach.

Przerwanie ciąży może być dokonane gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. W październiku ub.r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że trzecia przesłanka aborcji zawarta wcześniej w tej ustawie, czyli przypadek ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niekonstytucyjna.

Obywatelski projekt m.in. wprowadza do Kodeksu karnego definicję dziecka poczętego, czyli "dziecka w okresie do rozpoczęcia porodu rozumieniu art. 149". Z projektu wynika, że aborcja ma być traktowana jak zabójstwo. W związku z tym za jej dokonanie może grozić od 5 do 25 lat, a nawet dożywocie.

Sejm rozpatrzy też rządowy projekt nowelizacji ustawy o Policji, którego celem jest powołanie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. CBZC ma być jednostką odpowiedzialną za realizację zadań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu nowoczesnych technologii teleinformatycznych, a także wspierania w niezbędnym zakresie pozostałych jednostek organizacyjnych policji w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przestępstw.

Zgodnie z projektem zmienione mają zostać przepisy dotyczące zakupów sprzętu wojskowego pozyskiwanego ze względu na podstawowy interes bezpieczeństwa państwa. Obecnie funkcjonują zarówno przepisy unijne określone m.in. w "dyrektywie obronnej" oraz dodatkowe przepisy zawarte w Prawie zamówień publicznych. Projekt dostosowuje przepisy z "dyrektywy obronnej" i usuwa z polskiego porządku prawnego dodatkowe warunki dotyczące zakupów sprzętu wojskowego o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Jednym z przepisów, który na mocy projektu ma zostać usunięty jest konieczność wydania rozporządzenia przez rząd w sprawie trybu postępowania i oceny, czy dany zakup ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa.

Posłowie pracować będą też nad rządowym projektem ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, który zakłada wprowadzenie dodatków emerytalnych dla druhów i druhen OSP - ratownikowi OSP przysługiwać ma świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

W czwartek po południu Sejm ma przeprowadzić szereg głosowań, zdecyduje m.in. czy posłowie wysłuchają "informacja prezesa NIK na temat nieprawidłowości stwierdzonych przez kontrolerów NIK w zakresie funkcjonowania i gospodarowania środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji Funduszu Sprawiedliwości".