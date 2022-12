Sejm rozpoczął obrady, zajmie się projektem budżetu oraz nowelą o Sądzie Najwyższym

W czwartek Sejm po godz. 9 Sejm rozpoczął obrady. Posłowie będą głosować nad projektem budżetu na 2023 r.; odbędzie się też pierwsze czytanie projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym; w planach są także głosowania nad stanowiskami Senatu. Drugim dniem tego posiedzenia będzie wtorek, 20 grudnia.

Sejm rozpoczął obrady od głosowania poprawek do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok. Projekt ustawy budżetowej zakłada, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą 604,7 mld zł, a wydatki 672,7 mld zł, co oznacza, że deficyt ma być nie większy niż 68 mld zł.

Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) założono na poziomie ok. 4,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,3 proc. PKB. W projekcie przyjęto, że PKB w 2023 r. wzrośnie o 1,7 proc., a średnioroczna inflacja wyniesie 9,8 proc.

Podczas prac w Sejmie do projektu zgłoszono kilkaset poprawek. Po pierwszym czytaniu posłowie zgłosili 555 poprawek, po drugim czytaniu zgłoszonych zostało kolejnych 68 propozycji zmian. Zdecydowana większość poprawek została odrzucona przez Komisję Finansów Publicznych i będzie głosowana jako wnioski mniejszości. Łącznie w harmonogramie czwartkowych głosowań zaplanowano maksymalnie 571 głosowań nad projektem ustawy budżetowej.

12 stycznia 2023 r. Senat ma podjąć uchwałę ws. budżetu, 19 stycznia poprawki Senatu mają być rozpatrzone na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, a Sejm ma zająć się nimi w dniach 25-26 stycznia. Według harmonogramu przekazanie ustawy do podpisu prezydenta ma nastąpić do 30 stycznia przyszłego roku.

Po południu posłowie zajmą się projektem nowelizacja ustawy o SN, który wpłynął do Sejmu w nocy z wtorku na środę. We wtorek minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk, rzecznik rządu Piotr Müller oraz rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformowali, że efektem negocjacji z Komisją Europejską i ma spełnić kluczowy tzw. kamień milowy, pozwalający na wypłatę Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Zgodnie z projektem zmian w ustawie o SN sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN straci uprawnienie do orzekania w sprawach sędziów.

Projekt przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. To nowa instytucja, która została wprowadzona prezydencką nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym latem tego roku. Ma ona w założeniu pozwolić na badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu, jeżeli w okolicznościach danej sprawy mogą one doprowadzić do naruszenia standardu niezawisłości lub bezstronności, mającego wpływ na wynik sprawy. Obecnie wniosek może złożyć strona postępowania prowadzonego przez danego sędziego. Zgodnie z proponowanymi zmianami test bezstronności sędziego będzie mogła zainicjować nie tylko strona postępowania, ale także "z urzędu" sam sąd. Projekt uzupełnia także możliwość badania podczas "testu" wymogów niezawisłości i bezstronności o przesłankę ustanowienia sądu "na podstawie ustawy".

W Sejmie w czwartek ma również odbyć się głosowanie nad złożonym w środę przez klub Lewicy wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu zmian w Kodeksie karnym. Projekt nazywany jest przez inicjatorów z Solidarnej Polski projektem "W obronie chrześcijan".