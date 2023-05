Sejm rozpoczął posiedzenia; zajmie się m.in. projektem o "czternastej emeryturze" i zmianami przepisów o TK

Sejm, który w środę po godz. 10 rozpoczął trzydniowe posiedzenie zajmie się projektem o wprowadzeniu na stałe tzw. czternastej emerytury a także projektem zmian w przepisach o TK dotyczących kwestii pełnego składu Trybunału. W czwartek w Sejmie wystąpi szef Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk.

Na początku posiedzenia posłowie uczcili minutą ciszy zmarłego Andrzeja Zająca (ur. w 1949 r.) - posła III i IV kadencji, wybranego z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

W środę w południe Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. To regulacja zakładająca wprowadzenie wypłaty tzw. czternastej emerytury na stałe. Drugie czytanie projektu ma się odbyć w piątek.

Czternasta emerytura przeznaczona będzie dla osób, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty działać będzie zasada "złotówka za złotówkę", czyli 14. emerytura zostanie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto, przy czym kwota czternastki wyniesie co najmniej 50 zł. "Czternastkę" otrzyma ok. 8,3 mln emerytów i rencistów, w tym ponad 5,8 mln osób dostanie wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ponad 1,3 mln osób w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2900 zł miesięcznie. Od 2019 r. emerytom i rencistom wypłacana jest tzw. 13. emerytura.

Posłowie rozpatrzą też projekt ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Według projektu, laptopy otrzymają wszyscy uczniowie klas czwartych w Polsce ze szkół publicznych i niepublicznych. Projekt przewiduje również możliwość przekazania nauczycielom szkół publicznych bonów o wartości 2,5 tys. zł z przeznaczeniem na zakup komputera, który będzie przysługiwał raz na 5 lat. Drugie czytanie również zaplanowano na piątek.

Sejm zajmie się także rządowym projektem zmiany tzw. specustawy przesyłowej. Projekt rozszerza ją o szereg projektów rozbudowy sieci dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej o linie 110 kV i wyższych napięć; zakłada też zniesienie ograniczenia czasowego obowiązywania ustawy.

Sejm będzie kontynuował prace nad projektem ustawy o świadczeniu wspierającym, przygotowanym przez resort rodziny i polityki społecznej. Świadczenie ma wesprzeć osoby mające największe trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Zgodnie z projektem, świadczenie wspierające będzie kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnościami. Kwota świadczenia zostanie powiązana z wysokością renty socjalnej. Jej wysokość w 2023 r., po waloryzacji, wynosi 1588,44 zł miesięcznie brutto.

W czwartek przed Sejmem wystąpi przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk.

Sejm będzie również kontynuować prace nad poselskim projektem zmian Konstytucji. Projekt został złożony przez posłów PiS w Sejmie 7 kwietnia ub.r.; przewiduje on zmianę art. 216 ust. 5 Konstytucji RP przez wyłączenie z limitu zadłużenia publicznego, nieprzekraczającego 3/5 rocznego PKB finansowania potrzeb obronnych.

W czwartek późnym wieczorem posłowie rozpatrzą rządowy projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. Celem projektu jest zaniechanie poboru opłat za przejazd autostradą od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (czyli samochodów osobowych oraz motocykli) na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Aktualnie takie opłaty funkcjonują na autostradzie A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław - Sośnica.

W piątek Sejm ma zająć się poselskim projektem noweli ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Projekt ten posłowie PiS złożyli w Sejmie na początku maja. We wtorek przyjęcie projektu zarekomendowała sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Propozycja zakłada zmniejszenie minimalnej liczby sędziów Zgromadzenia Ogólnego - z 2/3 liczby sędziów Trybunału, czyli 10 - do dziewięciu sędziów, a także zmniejszenie liczby sędziów koniecznych do pełnego składu TK - z 11 do dziewięciu sędziów.

W piątek wieczorem posłowie mają przeprowadzić głosowania nad stanowiskami i poprawkami Senatu do szeregu ustaw. Zaplanowane jest m.in. głosowanie nad uchwałą Senatu o odrzuceniu ustawy ws. powołania komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022.