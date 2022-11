Sejm rozpoczął posiedzenie

Sejm w czwartek po godz. 10 rozpoczął dwudniowe posiedzenie; zajmie się rządowym projektem dotyczącym kooperatyw mieszkaniowych, prezydenckim projektem noweli ustawy o Funduszu Medycznym, a także dwoma projektami poselskim i prezydenckim nowelizacji Prawa oświatowego.

Na początku posiedzenia posłowie uczcili minutą ciszy tragicznie zmarłą pod koniec października byłą posłankę, dyrektorkę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu Lucynę Wiśniewską.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała, że po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjęła decyzję o skreśleniu z porządku obrad projektu ustawy autorstwa PiS, zakładającego, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który w czasie stanu epidemii przekazał Poczcie Polskiej spis wyborców w związku z wyborami prezydenckimi w 2020 r. nie popełnił przestępstwa. Projekt przewiduje umorzenie trwających w tej kwestii spraw sądowych, a także zatarcie z mocy prawa wyroków, które już zapadły. Pięcioartykułowy projekt dotyczy legalności działań organów samorządowych podczas przygotowywanych wiosną 2020 roku wyborów prezydenckich, w trakcie lockdownu związanego z COVID-19.

Sejm zajmie projektem ustawy o kooperatywach mieszkaniowych, który zakłada, że grupa co najmniej trzech osób fizycznych, które są stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej, będzie mogła wspólnie zrealizować inwestycję mieszkaniową. Działanie w formule kooperatywy mieszkaniowej nie będzie mogło być przedsięwzięciem inwestycyjnym nastawionym na sprzedaż nieruchomości i zysk.

Projekt wprowadza też modyfikacje w programie Mieszkanie bez wkładu własnego. Nazwa programu zmieni się na "Rodzinne Kredyty Mieszkaniowe". Będzie można wnieść wyższy wkład własny. Ponadto ma być podniesiony limit ceny metra kwadratowego wyznaczający, czy dane mieszkanie kwalifikuje się do programu. Ustawa ma na celu rozwój kooperatyw mieszkaniowych jako alternatywy dla nabywania mieszkań od deweloperów; ma też zwiększyć dostępność gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, który jest elementem programu Mieszkanie bez wkładu własnego.

Zgodnie z projektem członkowie kooperatywy mieszkaniowej albo nowo powstała spółdzielnia mieszkaniowa będą mogły ubiegać się o nabycie nieruchomości od gminy, która z kolei będzie mogła rozkładać należności za nabycie nieruchomości na raty oraz stosować bonifikaty od jej ceny. Będzie też mogła ubiegać się o grant na infrastrukturę, jeśli udzieli kooperatywie lub spółdzielni bonifikaty. W Ocenie Skutków Regulacji założono ok. 20 takich kooperatyw rocznie.

Sejm zajmie się też projektem prezydenta nowelizacji ustawy o Funduszu medycznym. Ma on na celu wsparcie działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, głównie w postaci zakupu szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Przewiduje też dodanie nowej kategorii świadczeń finansowanych z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 lat. Chodzi o świadczenia gwarantowane, związane z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub z leczeniem szpitalnym.

Według projektu pieniądze na pokrycie kosztów tych świadczeń będą przekazywane w formie dotacji dla NFZ, a następnie rozliczane w sposób podobny do obecnie stosowanego mechanizmu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Sejm rozpatrzy również dwa projekty: poselski i prezydencki, nowelizacji Prawa oświatowego. Projekt poselski miał charakter wiodący wobec projektu prezydenckiego.

W szkole i w placówce oświatowej (np. w przedszkolu) mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej. Obecnie podjęcie przez nie działalności w szkole wymaga zgody dyrektora placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Zgodnie z projektem posłów PiS, opinię wydaną przez radę placówki lub radę rodziców mają poprzedzić konsultacje przeprowadzone wśród rodziców, a opinią decydującą, czy dana organizacja lub stowarzyszenie będzie mogło przeprowadzić w szkole lub przedszkolu zajęcia, będzie dysponował kurator.

Sejm zajmie się też projektem nowelizacji, która dostosuje polskie przepisy o Systemie Informacyjnym Schengen do unijnych rozporządzeń. Zmiany umożliwią dodawanie w SIS nowych kategorii wpisów, w tym prewencyjnych wpisów o osobach narażonych na niebezpieczeństwo.

Posłowie rozpatrzą także projekt ustawy okołobudżetowej, w której zapisano m.in., że zakładowy funduszu świadczeń socjalnych w sferze budżetowej zostanie utrzymany na poziomie z 2022 r., a podstawę ma stanowić 2019 r. Wprowadzona została podstawa prawna dla podwyższenia w 2023 r. kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na Krajowy Fundusz Szkoleniowy - do wysokości ok. 277,5 mln zł, co będzie stanowiło 4 proc. kwoty przychodów ze składki na Fundusz Pracy w 2021 r.

W porządku obrad jest także projekt zmian w regulaminie Sejmu. Zakłada on, że w zamkniętych posiedzeniach połączonych Komisji do Spraw Służb Specjalnych i innej komisji będą mogli brać udział wyłącznie posłowie, którzy są jej członkami. Projekt zgłosił Kazimierz Smoliński (PiS), który zaznaczał, że ma on likwidować istniejącą lukę prawną. Media wskazywały, że dotychczas tę lukę wykorzystywał m.in. poseł Konfederacji Grzegorz Braun, uczestnicząc w takich posiedzeniach.